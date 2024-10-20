探索野性奇幻國度　此生必遊的非洲肯亞夢幻之旅

【圖／文：溫士凱】

疫後旅遊市場最大改變就是「主題式」和「夢想式」玩法成為主流，被按下時間停止鍵三年的我們，沒有人知道歷史會不會重來？「以後再說」這四字，幾乎暫時披上隱形衣。取而代之的則是豪氣的「錢不是問題」！越夢幻的行程在旅遊大爆發中一躍成為趨勢主流。其中，又以被冠上此生必遊頭銜，可遇不可求的「非洲肯亞動物大遷徙」，成為最受關注TOP3！

事實上，肯亞在英國殖民時期，就是貴族們彰顯身份的獵遊（Safari）旅遊目的地。而英國女王伊莉莎白二世是在1952年25歲時和丈夫菲利浦親王在肯亞的一間樹屋飯店度假，才剛登上樹屋休息，即收到父親喬治六世駕崩消息，匆匆就在樹屋上繼位成為英國女王。因此在歷史上留下了「上樹公主，下樹女王」的傳奇。時至1985年，好萊塢風靡全球的浪漫愛情巨片，由梅麗史翠普及勞勃瑞福所主演的《遠離非洲》（Out of Africa），將美麗的草原和動物自然景色，披上了夢幻的色彩盡現世人眼前，接著動物星球頻道、Discovery陸續報導肯亞動物大遷徙的震撼影片，以及登上國家地理頻道所精選的「此生必遊」名單，從此，肯亞便以獨特夢幻的旅遊型態，獨佔主題式旅遊市場的鰲頭！





可遇不可求的動物大遷徙

在肯亞草原上搭乘吉普車並由司機或專業導覽人員帶領觀賞動物和自然生態的行程，通常稱之為「Game Drive」。為了配合草原上的自然作息，一般每天的早晚會進行各一回，每次大約2小時。那天下午一進入草原，司機的對講機就傳來急促的聲音，待他簡單和對方對話後，突然加快車速狂飆起來！不久後抵達馬拉河，一排的吉普車已經在河的這岸崖上靜靜等候。

我們的車晚到了，位置自然不佳。隨後看見肯亞司機一個調頭，就把車開到更後方的崖邊停留。正當我們有些不解他的行為時，突然河的對岸崖上出現了牛羚（亦有別名稱角馬），並非其他吉普車等候的對岸，反之，我們的視野剛好是牠們佇立的最佳斜對角。果然，經驗老道的司機，一下子就定位，後面才加入的吉普車們通通跟隨在旁集結等候。

慢慢的，對岸的牛羚越來越多，並傳來隱隱約約的噠噠奔跑聲，還有漫天黃沙。此時，一頭牛羚慢慢地往崖下的河邊走去又回來，然後兩頭、三頭，陸續跟著牠上下來回慢走，彷彿在確認路線安全性。冷不防，領頭的那頭牛羚猛衝，接著無數的牛羚狂奔而下！然後，崖上牛羚群如漏沙般，一股腦兒，直衝過河。我為了這眼前極震撼的畫面，這回是第三次來肯亞，也終於目睹了這個萬馬奔騰的盛況，內心激動不已。要知道在「馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）」，每年一度的動物大遷徙堪稱地球上最壯觀的自然現象之一。數百萬隻牛羚和斑馬匯聚在一起，沿著古老的路線進行長途跋涉，所有生物都為了同一個目標——生存下去。動物大遷徙的關鍵時刻發生在馬拉河岸邊。這條河流在乾季時水位大幅下降，但在雨季，卻變成咆哮的洪流。此外，河中還潛伏著致命的尼羅鱷魚，當成千上萬的牛羚和斑馬聚集準備渡河時，一場生與死的較量也隨之展開。

當牛羚和斑馬終於抵達馬賽馬拉的廣袤草地時，另一場更為隱秘的威脅正悄然而至。那天我們正感動牛羚和斑馬們渡過危機上岸的同時，一頭母獅子悄然的從我們的前方灌木叢出現，靜靜地等待。隨後，動物星球頻道上演的食物鏈獵食戲碼就登場。當母獅子快狠準衝出並咬住一頭牛羚的大腿時，一群成熟牛羚們馬上將獅子團團圍住，不斷奔跑形成一道防護網，好讓其他牛羚不受影響繼續往草原奔去。最後獅子突圍又再度躲進灌木叢中，直到約莫一小時後這一波的牛羚都上岸，獅子再現身享受獵物。至於聰明的斑馬，早在渡河後就融入牛群中，妥善保護好自己。而這宛若生命課題的一幕幕，讓我們在回飯店的路上熱烈討論著，成就了一堂最棒的自然文化教育。

說到肯亞馬賽馬拉國家保護區，它被譽為非洲野生動物的心臟地帶，是一片獨特且多樣的生態系統。這片廣袤的草原延伸至地平線，覆蓋著起伏的丘陵和廣闊的平坦地帶，從遠處看去，這裡如同一片翠綠的地毯。草原上生長著茂盛的象草和金合歡樹，它們共同構築了馬賽馬拉的典型景觀。草食動物，從小型的瞪羚到成群的牛羚和斑馬，構成了這裡生態系統的基礎。每年數百萬的牛羚和斑馬隨著雨水和季節的變化，從坦尚尼亞的塞倫蓋蒂來到馬賽馬拉，尋找新鮮的牧草和水源。在這片廣闊的草原上，掠食者與獵物之間的永恆較量不斷上演。這裡的獅子、獵豹和花豹是頂級掠食者，牠們憑藉著敏銳感知和強大力量，維持著草原上生態平衡。這些掠食者的存在，也讓這片土地充滿了生機與緊張感。而濕地和河流則為河馬和鱷魚提供了棲身之所，這些水生動物進一步豐富了馬賽馬拉的生物多樣性。至於在草原上最著名的五種動物合稱「非洲五霸(Big Five)」，即獅子、豹、非洲象、非洲水牛和黑犀牛，目前則是到大多數遊客到肯亞賞動物的目的！





Info：

肯亞共和國（Republic of Kenya）

簡述：自1963年從英國獨立。由於東非大裂谷將肯亞分為兩半，恰好與橫貫全國的赤道相交叉，肯亞因此獲得了「東非十字架」的稱號。農業、旅遊服務業和工業是國民經濟三大支柱。此外，肯亞是聯合國、非洲聯盟、不結盟運動、七十七國集團和東非共同體成員國。聯合國人居署及聯合國環境署總部則設置在首都奈洛比。

語言：史瓦希里語（Kiswahili）及英語

面積：580,367平方公里

人口：5620萬人

時差：慢台灣5小時

電壓：240伏特

幣制：肯亞先令（Kenyan Shilling, KES）

航班：可搭阿聯酋航空由杜拜轉機前往奈洛比簽證：需簽證許可。肯亞自2024年1月起實施免簽證政策，全面核發電子旅行准證（Electronic Travel Authorization, eTA）予擬入境旅客，遊客於啟程前至少3日至肯亞電子旅行准證官網登錄申請eTA，並依所示填載資料及繳費。或由旅行社代辦。

旅遊資訊洽詢：肯亞國家旅遊局網站 magicalkenya.net.cn/





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