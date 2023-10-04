令人著迷的國度！神秘埃及一探究竟 見證偉大神廟與金字塔

埃及地標印象－吉薩金字塔群。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】無邊無際的沙漠裡，充斥著神秘多樣的金字塔，走進地底探看神秘的象形文字，還有紅海奇幻風光與尼羅河的夢想泛遊，一起親睹三千年歷史的世界級遺跡阿布辛貝，烙印在龐大金字塔與古埃及神殿的形象，聆聽著神聖的伊斯蘭樂曲，感受沉積千年歷史的氣息，徜徉在神秘的國度裡，不管你是不是對古文明深度著迷，或對建築有一種狂熱，埃及都是此生必訪之地，踏上旅程，令人難忘回憶！

▲埃及壁畫栩栩如生，彷彿在傳達神秘訊息。 圖：shutterstock／來源

親訪古老的文明寶地，見證讓人嘆為觀止的文化遺產，跟著旅遊專家的足跡，一起找尋古代寶藏足跡！金展旅行社指出，面積遼闊的埃及，想要一次全覽，善用交通規劃路線是必須的，安排一段國內線飛機，從阿斯旺到開羅，不需搭乘過夜火車，大大節省時間，搭配尼羅河五星遊輪，沿途欣賞兩岸美景，從南到北完整領略。

在住宿上嚴選五星飯店，增添休息的舒心與幸福感；此外，也將前往哈利利傳統市集，感受埃及最大的傳統市集，推薦購買美麗的燈罩或銅盤、香料、陶瓷器，其他還有金銀飾品與織毯，目不暇給；餐點上，特別安排品嚐埃及烤餅烤乳鴿風味餐、古堡景觀餐廳及百年文學咖啡廳，從烤餅到蔬菜鑲飯到乳鴿、烤肉，細細感受埃及人道地的生活風情。

▲路克索神殿美麗的日落。 圖：shutterstock／來源

搭乘五星遊輪 遊訪文化遺產勝地

沿著尼羅河流域，逐一走訪歷史神殿群，打開歷史傳說，親眼見證史詩故事，路克索神殿與卡納克神殿距離不算遠，兩處都是必訪的神殿，中間還有一條古老的人面獅身像大道，達3400年的歷史，可一路暢遊，引人入勝。

路克索神殿在卡納克神殿的南邊，埃及人稱它為南部聖所，卡納克神殿為獻祭太陽神阿蒙而建立，而路克索神殿則是埃及法老王加冕的儀式場所，兩者風情不同。其中，卡納克神殿是世界上最大露天史前古蹟之一，神殿規模之大，還可見到的二座方尖碑，高約二十九公尺，是埃及現今最高的方尖碑。巨大的雕像，崩圮的神殿，緬懷埃及古帝國榮耀，令人不勝低迴。

▲艾德芙神殿門口有鷹頭人身的法老守護神像。 圖：shutterstock／來源

拉美西斯三世是古埃及第20王朝第2位法老，拉美西斯三世祭殿又稱為哈布神殿，位於古城底比斯，是一座保存良好的祭殿，神殿牆上的浮雕、壁畫，極具藝術價值，對於歷史故事、壁畫藝術著迷的遊人值得細細品味；來到位於尼羅河西岸的帝王谷，參觀新王國時期各代法老的陵墓，這兒共有64個被發現的陵墓（63個墓穴），將安排進入三個陵寢（拉美西斯一世陵寢、拉美西斯九世陵寢、圖特摩斯三世陵墓），行走其中，霎那間恍若穿過時光隧道，從現代到三千年前，頗有今世為何世之感。

接續前往艾德芙神殿，也稱作荷魯斯神殿，這座以沙岩打造的神殿是由托勒密三世於西元前237年開始興建，堪稱是埃及保存最好的神殿，不僅塔門外牆、庭院、神殿都保存原貌，其規模也僅次於卡納克神殿，浮雕內容更涵蓋古埃及崇拜的諸神傳說，無怪乎被推崇是一座集神殿建築、神學及象形文字的圖書館。

▲搭乘阿拉伯式風帆船，悠閒體驗尼羅河兩岸風情。 圖：shutterstock／來源

見證阿布辛貝神殿 體驗阿拉伯式風帆船

位於埃及最南方的阿布辛貝神殿，也是重量級神殿之一，距今已超過三千年歷史，是由古埃及最偉大的法老王拉美西斯二世，為了彰顯豐功偉業所建，整個神殿是由一整座岩山鑿刻而成，沉默千年之後，在1813年才重新被人發現，雄偉而壯觀讓人讚嘆古埃及鬼斧神工。

1964年阿布辛貝神殿為了避免遭到高壩湖水的淹埋，聯合國與埃及政府合力用了4年的時間，將大神殿鋸成大石塊，搬運到現在的位置，實為現代拯救古蹟的一個大工程，來到這兒可享受到只有搭車才能親身看到的美麗奇景，沿途經過世界最大的撒哈拉沙漠，有機會可以親眼看到海市蜃樓。

阿拉伯式風帆船，風帆船是在尼羅河上所使用的交通工具之一，據說最早以前是給法老王到各處巡視時使用的，後來才慢慢的普遍起來。在微風徐徐中欣賞尼羅河綺麗美景，再加上當地船家載歌載舞的唱著努比亞人的歌曲，刻劃出一幅浪漫的風情，非常愜意。

伊希斯是埃及最有名的女神，掌管生命與健康，保護小孩的神明，而伊希斯（菲萊）神殿融合古埃及、古希臘和古羅馬的文明，這裡的建築及繪畫藝術幾乎無懈可擊，充滿優雅和魅力，集高貴與魔力於一身，有人形容伊希斯神殿是埃及的珍珠，一點無誤！騎著駱駝漫遊廣瀚沙丘，抵達黃色主色的努比亞村，濃濃的非洲氣息，彷彿走入另一個國度。

▲重量級神殿－阿布辛貝神廟。 圖：shutterstock／來源

埃及象徵 吉薩金字塔群

名列世界新七大奇景之一的吉薩金字塔群，也是埃及的代表象徵之一，古埃及金字塔共有80多個，最著名的三大金字塔是由古夫（大金字塔）、卡夫拉、曼卡拉三位法老王所建造的，還有守護在金字塔前的人面獅身像，也是家喻戶曉的世界級旅遊名勝。其中，古夫是三座金字塔之中最大和年代最久遠的，經歷四千多年的風沙侵蝕，現高約137公尺，四方塔底邊長230公尺，由超過230萬塊、每塊重逾 2 噸的大石砌成，也是建築奇蹟之一；東邊有三座小金字塔，是王后、妃嬪的陵墓。

印象代表之一的人面獅身像，有人說它是 Khufu 或 Khafre 王的肖像，也有人認為它是神的面孔，因頸部受長年侵蝕，獅身人面像的人頭幾乎掉下來，經各方努力現在才算是勉強地把它保存下來。

炙熱的埃及，正要迎來最為舒適的旅遊季節，古埃及文明是人類文明的五大發源地之一，金字塔、人面獅身、製造木乃伊，旅程從陸地到尼羅河、紅海，深入淺出，喜愛古文明的朋友，千萬別錯過與金展一同出遊，在埃及穿今越古。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野