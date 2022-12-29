無法忘懷的野性美！探訪非洲 感受與自然一同呼吸的動物獵遊之旅

疫情下的壯遊規劃我多是說走就走，當時抵達東非時、還曾因為旺季的房價讓我卻步，思考要先到尚吉巴島再飛進坦尚尼亞在當地找獵遊團還是等順利成團前先另做其他打算。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

幸運最後找到的獵遊報價價格合理、最重要的在得知仲介成功預定到我夢寐以求的四季飯店safari lodge得當下，我開心的立刻就找了機票從尚吉巴島前往坦尚尼亞的Arusha機場來邁向獵遊之旅的第一步!safari lodge專指提供獵遊遊客在國家公園或是動物保護區境內的鄰近住宿雖多以木頭搭建，但其實從簡單的帳篷到豪華飯店都有，關於本次的住宿我會再特別寫一篇文章下次分享:)

本次住宿的四季飯店safari lodge內可說是別有洞天、非但一點都不小，有著特殊風情。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

獵遊的每一天都充滿期待與刺激。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

非洲對於亞洲的我們來說是個遙不可及的地方，而坦尚尼亞位屬東非，大部分地區平均氣溫21—25℃；所以對於非洲很熱的刻板印象就請先拋棄，因為夜晚的非洲其實溫差很大、會需要特別注意禦寒。而這裡有著豐富的自然與動物生態，其中聞名於世界登山愛好者的非洲的最高峰吉利馬札羅山就坐落於此；而在坦尚尼亞約有三分之一土地被列為保護區，當中的國家公園更是有16個之多。

塞倫蓋提國家公園 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

觀看動物遷徙最為知名的就屬塞倫蓋提國家公園，是全世界野生動物面積最大的公園，相當接近於半個台灣大、沒待個3~4日是無法感受到這公園的魅力的。而在這最出名的莫非就是數百萬隻角馬與數十萬斑馬上演的動物大遷徙，壯觀的場面吸引了全世界的遊客在每年的7-8月的乾季不辭辛勞來此、希望有機會目睹這壯闊景觀。據說過河時、鱷魚虎視眈眈的在一旁等這些送上門的食物也是看點。

能親眼目睹時當下真的有說不出的震撼 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

塞倫蓋提國家公園更是動物獵遊指標不容錯過的非洲五霸棲息地。非洲五霸分別是：獅、大象、水牛、豹、黑犀牛。其他各種動物、鳥類在這裡不僅種類多、數量更是之最。

棲息於此的獅子被認為是非洲數量最多，非洲五霸是依據徒手捕捉的困難度及不易看見、最危險的野生動物而來的稱呼。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

細數這次的收穫：獅子、大象、豹、水牛不說：長頸鹿、羚羊、疣豬、鴕鳥、斑馬、猴子、火鶴、各種無法辨識的鳥類、河馬、禿鷹、鬣狗都逕入眼簾。

氣勢磅礡的大象 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

能看到的動物種類說實話真的拿不準把握，但導遊說我們已經看到不少種類、已經算幸運的；因為動物遷徙足跡能碰到、能看到的一切都是機運。

飲水的羚羊群 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

探出水面的河馬們 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

在水邊的火鶴群 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

此次的旅程中，也恰好看到禿鷹扮演生態圈的清道夫腳色：在獅子、豹獵捕動物飽餐後，禿鷹就會被腐蝕的動物屍體吸引、盤據再分食殘骸。初次目睹自然法則的我猶如溫室裡的花朵久久無法言語，導遊一臉平靜的告訴我、這就是circle of life。

疣豬，每一位在此刻生存的動物都是與自然法則對抗著 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

即使是五霸中的獅群恪守非洲的自然法則、無法與其對抗 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

是授獵、是生存，學習circle of life後看到鬣狗感受在心裡泛起不一樣的漣漪 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

機會難得希望也分享給未來考慮體驗動物獵遊的讀者一點小提醒：

能看到什麼動物的未知與期待交織的每日 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

1：在坦尚尼亞境內以野生動物與國家公園數量之最而聞名，若是參與動物獵遊、除了要穿著舒適且切記一定要挑選保護色系的衣服為優先、導遊通常會建議以土色與軍綠的選擇為佳。

餐與動物獵遊的專屬吉普車 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

上篇也提過坦尚尼亞雖身處非洲國家的低風險區，但在這次的獵遊中、我就不幸的被蚊子叮咬過，雖然打過疫苗但沒想到被叮咬後的24小時內、我變得非常的嗜睡，非洲蚊蟲的危險真的是超乎我的想像。

穿著顏色的重要不是避免被動物注意的危險，而是被非洲的蚊子叮咬是真的存有危險的。

2：前面提到7-8月的乾季是動物獵遊的旺季，飯店價位比平常多了2-3倍、十分的昂貴；而 3- 4月、12月的雨季則建議避免來此，因為吉普車很容易卡在泥濘中、動彈不得。

當拿到手上的望遠鏡真的有種冒險的期待 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

駐足在遙遠植被的長頸鹿 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

我將非洲喻為我心裡的淨土，這裡的美有著無可替代的純粹。當然若提起方便性，這裡比不上方便、甚至還有許多未開發過的土路、旅程中也常因為顛簸而倍感疲累、甚至被蚊子叮咬就異常嗜睡的隱憂存在。

這裡能擁有最純淨的美好，有原始的自然與豐富的生態體驗大地的呼吸。 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

至今我們都生活在滑手機的年代，而非洲小孩下課則在海灘踢足球、玩沙；雖然日子不富足，但每每來總讓我有諸多的反思。也許在這汲汲營營的社會中、總有生活壓的喘不過氣時，難靜下感受生活中單純的美好。而這趟非洲之旅又讓我時隔五年重新回味與自己心靈對話感動、大大的感受自然法則的醍醐灌頂！

能看到獅子的危險、慵懶、貪睡玩耍的生活面向是我這趟旅程最新鮮的體驗，在感嘆幸運親眼目睹的同時、也省思自然保育的珍貴，究竟眼前的生物在未來是否成為僅存於書裡的存在嗎？ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

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