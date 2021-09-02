南非大草原最新潮玩法！換你「進籠子」讓獅子看，還有獅子旅館？　

圖文/Pei

動物的感受不能從籠外體會？換你入籠體驗一下被獅子圍繞觀賞的心情，還能入住野生動物區，看著大貓入眠。

把腳跨在哥哥身上 度過慵懶下午 ／來源：ggconservation

可互動、可住宿 你愛上獅子的好機會

Pei小編這就帶大家來到南非東部Harrismith的獅子保育區Glen Garriff Conservation，好好地把握機會了解近80隻大貓的日常生活，或許會讓你從此對獅子這神奇的動物，有完全不同的感受。

保育野生動物的方式有很多種，除了我們常見的捐款和進動物園聽解說，還可以走進籠子好好思考被關住、被觀看的感覺。

這座保育區設計了一項特殊的體驗行程：讓大家待在籠子45分鐘，讓獅子們隨意爬上爬下、隔著安全塑膠板和你互動！

老伴 趴在這個籠子上面 視野不錯 / 來源： ggconservation 別怕，這些籠子可以承受成年獅子120-260公斤的體重，就算他們坐在你頭上的板子上曬太陽也不用擔心。

籠子裡的人引來大家的好奇眼光 / 來源： ggconservation 為什麼他們在籠子裡？ / 來源： ggconservation 我聞聞看你們人類是什麼味道 / 來源：ggconservation 獅寶寶來印個手印 / 來源： ggconservation 透明籠子開放旅客進入後，園方發現獅子們充滿好奇心，沒看過籠子裡坐過和自己長得不一樣的人類，所以會單獨或呼朋引伴一起來看你，真的很可愛。

而大家也可以放心拿起相機，拍下只隔著一層板子之外的獅子各種可愛的樣貌，這樣近距離的體驗，可不是在其他動物園坐著遊覽吉普車呼嘯而過可以比較的。

愛上獅子的100種表情 / 來源： ggconservation 別怕 我只是把手放在你籠子上面納納涼 / 來源： ggconservation 如果還看不夠，你也可以check in進入野生動物區的旅館，度過動物圍繞、悠閒走過或對你的房間探頭探腦的假期－這座保育區也有非洲特有種羚羊、斑馬、鴕鳥、馬等動物和彼此搏感情的可愛樣子，或許在你喝下午茶的時候，牠們會晃過來陪你哦！

要小心的大概是，出門時一定要確認門口有沒有動物正坐在外面吧……

動物迷的天堂！ 獅子旅館設施超齊全

英國之外 南非也有獅子旅館 / 來源： ggconservation 遠距工作? 用獅子大開口提振精神 / 來源： ggconservation 這裡很適合大家和三五好友或親戚一起入住，Lion House就有3間高級客房，包含開放式廚房、BBQ，傳統火爐（所以很適合冬天來哦）、Wifi和非洲大草原的蟲鳴鳥叫、獅吼等自然配樂；也可以預訂更多遊覽大草原、登山等行程，整趟旅行會很豐富哦。

每晚房價：155美金起(約4300台幣)

地址：Glen Garriff Conservation, S1437, 9880 Harrismith

在草原能幹嘛？ 放鬆四肢吹吹風！ / 來源： ggconservation 在你身邊最好睡了 / 來源： ggconservation 無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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