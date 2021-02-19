往來「地中海＆紅海」將變快！埃及新高鐵2023驚艷登場
圖文/Pei
歐式的地中海、充滿歷史傳說的紅海都是旅人夢想，能結合高鐵旅行更精彩！再等2年，1000公里的便利鐵道就要通車，還會連接到埃及的新行政中心喔。
地區第一個開通鐵路的國家 將再率先推出高鐵
Pei小編這就帶大家來到地中海南岸的埃及，大家到這裡通常走歷史古蹟之旅，不過能以更快的速度從紅海玩到地中海，輕鬆安全通行北埃及的吸引力也超強。
埃及這幾年正在打算把行政區移到開羅東部郊區，新建的高鐵路網也會連接到那裏，可以想像到時的繁榮景象；而要打造這15個車站鐵路的公司就是大名鼎鼎的西門子，他們的目標就是「建立平價、可靠的電氣化快速鐵路系統」！
埃及這項大工程也引起眾多鄰國關心，因為埃及是整個中東北非地區，率先在19世紀開通鐵路的國家，現在將繼續領跑推出高鐵，讓國內逐漸老舊的5000公里鐵道再次有更新的希望，目前埃及向俄國採購火車，未來能有全新、環保的鐵路系統，旅人們也十分期待。
而這1000多公里的路程還會經過幾個埃及的新城鎮，是探索小眾景點的好機會。
鐵路南北端城市探索方式
這條新鐵路的北端是位於地中海畔城市El-Alamein, 她曾是第二次世界大戰的戰場，向東是亞歷山卓港、往東南是首都開羅；如今因為長長的沙灘和溫暖氣候成為旅遊目的地，無汙染的地中海海水和「豔后」沙灘，你也想玩嗎？
南端的車站建在紅海邊的Ain Sokhna，她更已經是旅遊勝地，因為離著名的蘇伊士運河和首都更近，眾多旅館和spa與水上活動儼然是北非版峇里島！當然，近海城市的海鮮料理用中東香料搭配也很迷人，向旅遊商預約一日遊的行程，也許會讓你更輕鬆地享受埃及假期喔。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
全球旅人都想飛！後疫情旅遊熱搜：2021國際旅客最想去哪裡？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言