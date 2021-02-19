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往來「地中海＆紅海」將變快！埃及新高鐵2023驚艷登場

聯合新聞網 / MilliUN Miles
尼羅河畔歷史悠久的鐵路 / 來源： pixabay　
尼羅河畔歷史悠久的鐵路 / 來源： pixabay　

絢麗的拉美西斯車站以法老王為名 / 來源： wikipedia
絢麗的拉美西斯車站以法老王為名 / 來源： wikipedia

圖文/Pei

歐式的地中海、充滿歷史傳說的紅海都是旅人夢想，能結合高鐵旅行更精彩！再等2年，1000公里的便利鐵道就要通車，還會連接到埃及的新行政中心喔。

地區第一個開通鐵路的國家　將再率先推出高鐵

Pei小編這就帶大家來到地中海南岸的埃及，大家到這裡通常走歷史古蹟之旅，不過能以更快的速度從紅海玩到地中海，輕鬆安全通行北埃及的吸引力也超強。

將連接埃及北部兩片海洋的高鐵很有未來感　 / 來源：Siemens AG
將連接埃及北部兩片海洋的高鐵很有未來感　 / 來源：Siemens AG

埃及這幾年正在打算把行政區移到開羅東部郊區，新建的高鐵路網也會連接到那裏，可以想像到時的繁榮景象；而要打造這15個車站鐵路的公司就是大名鼎鼎的西門子，他們的目標就是「建立平價、可靠的電氣化快速鐵路系統」！

埃及這項大工程也引起眾多鄰國關心，因為埃及是整個中東北非地區，率先在19世紀開通鐵路的國家，現在將繼續領跑推出高鐵，讓國內逐漸老舊的5000公里鐵道再次有更新的希望，目前埃及向俄國採購火車，未來能有全新、環保的鐵路系統，旅人們也十分期待。

而這1000多公里的路程還會經過幾個埃及的新城鎮，是探索小眾景點的好機會。

鐵路南北端城市探索方式

埃及知名的克麗奧佩脫拉「豔后」沙灘 也在地中海岸　 / 來源： wikimedia
埃及知名的克麗奧佩脫拉「豔后」沙灘 也在地中海岸　 / 來源： wikimedia

這條新鐵路的北端是位於地中海畔城市El-Alamein, 她曾是第二次世界大戰的戰場，向東是亞歷山卓港、往東南是首都開羅；如今因為長長的沙灘和溫暖氣候成為旅遊目的地，無汙染的地中海海水和「豔后」沙灘，你也想玩嗎？

在史詩般的紅海浮潛 是很難忘的體驗 / 來源： pxhere 　
在史詩般的紅海浮潛 是很難忘的體驗 / 來源： pxhere 　

南端的車站建在紅海邊的Ain Sokhna，她更已經是旅遊勝地，因為離著名的蘇伊士運河和首都更近，眾多旅館和spa與水上活動儼然是北非版峇里島！當然，近海城市的海鮮料理用中東香料搭配也很迷人，向旅遊商預約一日遊的行程，也許會讓你更輕鬆地享受埃及假期喔。　　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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埃及 高鐵 一日遊

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