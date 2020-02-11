東非 自然奔騰景觀 一生必看一次

聯合報 / 記者魏妤庭／專題報導
觀看牛羚、斑馬過河是動物大遷徙的重頭戲。 圖／有行旅提供

坐在四輪驅動吉普車上，身處一望無際的稀樹草原，看著成千上萬的牛羚、斑馬，甚至是瞪羚，從眼前奔馳而過的奇景，那是只有在身歷其境後，才能感受的悸動。

許多人曾在電視上的動物頻道，看過東非動物大遷徙的畫面，成群結隊的牛羚、斑馬、瞪羚等動物，為了追逐飲水及草，浩浩蕩蕩地在東非草原上奔馳。即使只能在電視機前，都能感受那是多麼難得一見，更不用說置身在動物大遷徙之中體驗到動物奔跑步伐震動大地、塵土飛揚的震撼場景，就跟著「有行旅」來趟「東非自然奇觀之旅」吧！

網紋長頸鹿對接近的人車毫不在意。 圖／有行旅提供

保育區內瀕臨絕種的白犀牛。 圖／有行旅提供

動物大遷徙 舉世無雙

這是每年7月到9月在東非大草原上，一定能見到的景色，從肯亞的馬賽馬拉(Masai Mara)保留地開始，一路到坦尚尼亞的塞倫蓋蒂(Serengeti)國家公園及相鄰的格龍格羅保護區(Ngorongoro Conservation Area) 進行。這場動物大遷徙，有著超過百萬頭的牛羚為主，數十萬隻斑馬、瞪羚隨之在後前進，一同追逐著飲水及綠草前進，而吃肉的動物們，全跟著聚集在此，就連吃腐肉的各種禿鷹，也不缺席，等著享用大餐。

旅客們搭上四輪驅動的吉普車，穿越一望無際的稀樹草原，過程中，也許會遇上昂首闊步的雄獅，又或是瀟灑獨行的秘書鳥（蛇鷲），甚至是近距離欣賞長頸鹿，更不用說不時從身旁側身而過的象群家族，全然不在乎人車。

不僅如此，熱鬧保留地讓人親眼見到來自塞倫蓋蒂大草原的牛羚、斑馬群，滿滿地占據整片草原，甚至溢出草原，過河時，瞬間塵土滿天、水花四濺的難忘景色。

還可能見到大自然弱肉強食的一面，獅子、獵豹、花豹在草原上獵捕，鱷魚在有「非洲血河」稱號的瑪拉河中，靜靜待著，趕上動物過河瞬間，飽餐一頓。

埃爾門泰塔湖成群覓食的小火烈鳥。 圖／有行旅提供

曼雅拉湖賞鳥 海明威最愛

除了欣賞動物大遷徙，東非湖濱賞鳥更是一絕，位於東非大裂谷（Great Rift Valley）裡的鹹水湖「埃爾門泰塔湖」，面積有18平方公里，是國際重要濕地，與鄰近的納庫魯湖、柏哥利亞湖並列為聯合國教科文組織的世界自然遺產。上百隻水禽在此，數百萬隻小火烈鳥輪流在三處湖泊覓食，也是白鵜鶘重要繁殖地。

此外，曼雅拉湖國家公園中的曼雅拉湖，是作家海明威的最愛，豁然開朗的湖面，白鵜鶘、黃嘴鸛、鸕鶿、白鷺、灰鷺、琵鷺、埃及聖䴉和彩䴉、水雉，分工合作鋪陳湖中的風景。

住宿非洲豪華帳篷，內部裝潢媲美五星飯店。 圖／有行旅提供

如果您想去

「有行旅東非自然奇觀之旅」活動日期為7月28日至8月6日，說明會為2月29日(六)，歡迎來電預約，報名專線：02-8643-3517、8643-3926、8643-3581、8643-3940。手機/LINE ID：0937-982238、0915-883089，或是瀏覽有行旅旅行社官網。

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