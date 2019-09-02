埃及自由行不是夢！埃及景點、交通全攻略 一揭神秘古文明

作為古代七大奇蹟之一的金字塔是許多人一生嚮往的景點，埃及在近年來成為許多人心目中必去的國家之一。

埃及對我們來說相對其他國家陌生，常常只能在課本上看到金字塔的樣子以及歷史課學習到的古埃及文明，但想要去埃及自助旅遊並不是夢！趕緊看看我們的埃及攻略來安排一場揭開古埃及神秘面紗的旅程吧！

埃及小知識

埃及。 圖／Pexels 分享 facebook

語言

官方語言：阿拉伯語

簽證

埃及是使用落地簽，到了埃及國際機場或港口再辦理簽證就好，不需要事先申請。簽證費用是每人25美金，可以停留30天。

貨幣

埃及鎊。在台灣是沒辦法換到埃及磅的，需要事先在台灣換好美金過去當地換！一美元可換到大約17埃及磅，這邊也建議各位不要換太多大張鈔票，因為當地會使用的幾乎都是小額鈔票。

宗教

伊斯蘭教，認為豬很汙穢，所以不吃豬，也因為宗教緣故，女孩到那盡量穿著保守一點，不要穿著太過於暴露，要入境隨俗尊重當地文化。

氣候

夏天非常熱，冬天則是早晚溫差很大，清晨以及太陽下山以後的溫度大約落在9～15度左右，冬天10月～3月也是埃及旅遊旺季，所以還是要記得戴防寒衣物，像是圍巾、風衣等衣物，白天的話還是會有點熱，建議帶點防曬用具！

時差

台北的時間比埃及快 6 小時

內陸交通

國內班機

飛機是埃及境內交通最方便的工具，不想花費太多時間再搭船搭車的話建議搭乘飛機，國內班機都是Egypt Air 以及Nile Air，價格差不多，也會隨時調漲，可以到官網去做比較唷！

尼羅河遊輪

來到埃及蠻推薦搭乘看看尼羅河遊輪的！尼羅河長六千八百多公里，古埃及眾多神殿都沿著尼羅河兩岸建造，搭乘遊輪能享受到豪華待遇又能沿途參觀名勝古蹟，到埃及必須體驗一下不同的遊輪感受！

可以事先在網路旅行社預定，或者到當地再去詢價參觀決定，雖然說每艘都號稱五星級遊輪，卻又分為standard（標準）與 luxury（豪華）還有最高等級 gorgeous（頂級），在埃及呢這點需要注意一下，在旅行社預定的優點是不怕訂不到，但沒辦法看到實體船隻很容易被騙，建議在網路上做好功課再去下訂喔。

費用（根據不同遊輪有不同訂價）：大約一晚$US.60左右，通常船上包含住宿、設施、二～三餐，有些郵輪酒水要另外付費，建議自行帶飲料和水上船。

臥舖列車

臥鋪火車從開羅搭乘12個小時大約870公里可以開到亞斯文（Aswan），許多人一到埃及會先去亞斯文從南玩到北最後搭乘飛機回家，當然也可以反過來搭乘遊輪南下最後搭乘飛機或者火車回開羅。下面會詳細介紹建議行程喔～

小編提醒你：臥鋪火車上只有廁所沒有浴室，想要盥洗的建議在開羅找旅館先盥洗

費用：單人一室:$US.110、雙人一室:$US.80、孩童(4～9) :$US.70

行程安排

來到埃及如果時間充裕的話非常推薦體驗搭遊輪，因為許多神殿都是沿著尼羅河搭建的，尼羅河是孕育埃及文化的重要河流，可以說是埃及的母親。因此，當抵達開羅時可以在開羅待上一天的時間之後搭乘夜間臥舖火車前往南部亞斯文，或者直接搭乘國內班機先去亞斯文；接著再搭乘遊輪由南玩到北～這個行程非常適合第一次到埃及旅遊的朋友們。

小編提醒：以下的行程是在船上待了2夜的行程推薦，可以根據自身想法去選擇要搭幾天遊輪，因為搭遊輪的花費也相對高一點，但可以少動腦一些些。許多人會搭兩晚的郵輪體驗一下，接著在路克索Luxor下船繼續自助旅程。

第一天：搭機

第二天：開羅市區一日遊－晚上搭乘夜間臥舖火車前往亞斯文

第三天：清晨抵達亞斯文，亞斯文市集－亞斯文住宿一晚

第四天：清晨出發阿布辛貝神殿－下午遊輪CHECK IN－搭乘風帆船－夜宿遊輪

第五天：康孟波神殿參觀－艾德芙神殿參觀－夜宿遊輪

第六天：早餐後郵輪CHECK OUT－路克索神殿－卡納克神殿－夜宿路克索

第七天：帝王谷－前往虎加達（紅海度假勝地）－夜宿虎加達

第八天：沙漠日出、體驗吉普車飆沙、騎駱駝－紅海浮潛－夜宿虎加達

第九天：虎加達－搭機到開羅－吉薩看金字塔－開羅住宿

第十天：回家

埃及重點景點介紹

在埃及旅遊分為幾大城市觀光區域，開羅、亞斯文、路克索、虎加達，來到埃及當然要目睹金字塔的震撼，欣賞神殿裡神話故事的浪漫和沙漠美景的洗禮，以下將為你介紹幾個必去景點！

開羅－埃及博物館

開羅－埃及博物館。 圖／Wikimedia 分享 facebook

來到埃及一定要認識一下古埃及文明的由來。埃及國家博物館位於開羅市中心的解放廣場附近，第一天到開羅可以先參觀一下古埃及時期至古羅馬統治時期的古物，這間博物館是世界上最大的古代埃及珍寶館藏地之一，也可以親眼目睹法老王神秘的黃金葬禮古物。

開放時間：週六～週四9:00～17:00/週五:9:00～16:00

門票：成人60埃及鎊，學生30埃及鎊（記得要帶身分證件）

交通：乘坐地鐵1號線、2號線至Sadat站，向北步行約5分鐘

開羅－吉薩金字塔

開羅－吉薩金字塔。 圖／Pxhere 分享 facebook

金字塔都不在開羅市區，須搭車一段到郊外吉薩才能欣賞到金字塔。吉薩金字塔中三座最大、保存最完好的金字塔分別是胡夫金字塔、卡夫拉金字塔和孟卡拉金字塔，而這三座金字塔的排列是按照獵戶星座而排列。來到埃及除了要看金字塔以外，也不能錯過獅身人面像、太陽船、河谷神廟等世界著名遺跡！

開放時間：8:00～16:00。

門票：成人80埃及鎊/兒童40埃及鎊。

交通：搭乘地鐵2號線至Midan Giza站，出站轉乘到吉薩的巴士前往。

虎加達－撒哈拉沙漠－貝都因聚落

虎加達－撒哈拉沙漠－貝都因聚落。 圖／Pexels 分享 facebook

虎加達是位於埃及鴻海沿岸，在沙漠中打造出來的一座城市，沿海海岸十分美麗，坐落許多高級度假飯店，是一個可以待上三天好好享受放鬆度假行程的城市，在這可以到沙漠衝沙也能到海裡浮潛。

撒哈拉沙漠 圖／Pixabay 分享 facebook

來到埃及可以到撒哈拉沙漠看日出日落，也能在此享受刺激的衝沙，接著到沙漠中的聚落拜訪貝都因人。這邊建議可以到當地參加當地團半日遊，也可以到那報名夜宿撒哈拉沙漠的行程，夜裡能欣賞到閃爍星空，是很不錯的體驗喔！

交通：開羅到虎加達交通要7、8小時，可以搭國內班機節省時間

路克索到虎加達車程約5小時

路克索－卡納克神殿/路克索神廟

卡納克神殿是最古老、建造時間長、規模巨大的神廟，神殿裡有上百根千年石柱高聳如天，上面還刻畫著許多壁畫保存至今，134根石柱代表埃及134位法老王，每一根都精細地雕著許多故事。卡納克神殿主要祭祀太陽神阿蒙神(Amun)，在卡納克神廟與路克索神廟之間有一條長達2.4公里的石板大道相連，路克索神廟祭祀阿蒙神的妻子-穆特女神，在每年的歐佩拉慶典期間，古埃及人會將太陽神沿著這條美麗道路，將其移到路克索神廟，讓阿蒙神與穆特女神相聚。如果搭乘遊輪到路克索的話，路克索神廟距離下船處很近，可以先去參觀路克索神廟接著再到卡納克神殿，傍晚時可以購買燈光秀門票欣賞燈光秀。

小編說：神殿門票價格一直變更，有逐漸上漲的趨勢，以下價格僅供參考，一切以當地價格為主

卡納克神殿門票：120 埃及鎊

路克索神廟：60埃及鎊

路克索神殿搭馬車到卡納克神殿：10埃及鎊

路克索－帝王谷

路克索－帝王谷。 圖／Flickr 分享 facebook

帝王谷是來埃及路克索旅遊必來的景點之一，因為在新王國時期的埃及法老怕被盜墓，於是不再蓋金字塔，而是將陵墓建造在古時的底比斯尼羅河西岸外型類似金字塔的帝王谷裡。在埃及有個特殊的文化，尼羅河東岸為日出之地，代表生命，所以蓋了神殿；而西岸為日落之地，代表死亡，所以帝王谷蓋在西岸。帝王谷目前已經發現有62座陵～陵墓裡面有非常完整的「圖坦卡門」真的木乃伊喔！

門票：200埃及鎊

攝影券：300埃及磅（僅限一些陵墓，有些特殊陵墓價格更高，可能高達將近萬元台幣）

康孟波神殿

康孟波神殿。 圖／Pixabay 分享 facebook

康孟波雙神殿是托勒密王朝建造的，也是埃及唯一一座對稱的雙座神殿。從康孟波的地理位置可以俯瞰尼羅河的美景。，雙神殿左殿是荷魯斯鷹神、右殿是鱷魚神，古埃及是信仰多神教，所以凡是崇拜或敬畏的生物都可以被神化並且膜拜。這是搭乘遊輪必參觀的神殿，距離下船處步行只要3分鐘。

門票：80埃及磅

艾德芙神殿

艾德芙神殿 圖／Pixabay 分享 facebook

艾德芙神殿也稱作荷魯斯神殿，相傳埃及神話故事中荷魯斯替父親報仇大戰賽特的地方就是在這。神殿的中央廣場裡有著唯一保存最完整的老鷹神像，黑色花崗岩的荷魯斯鷹像也是許多遊客排隊拍照的地方。這個神殿天花板有許多焦黑之處，是因為當時人民不重視保護，會在裡面煮飯燻黑了石柱，也有當時宗教因素有人故意縱火燒黑這間神殿！

小編說：在埃及許多地方都有馬車可以搭乘前往各個神殿

門票：100埃及磅

阿布辛貝神殿

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前往阿布辛貝神殿最好是參加當地旅行團包車前往，路上會有警察或武裝人士跟隨保護旅客安全。通常都是在清晨三點出發，路途大約3小時，沿路還能欣賞日出美景～阿布辛貝是埃及境內最巨大也最壯觀的神廟，抵達時印入眼簾的是偉大的法老雕像完美結合在峭壁上，非常震撼！

門票：215埃及磅

近年來埃及觀光越來越發達，不管是跟團旅行還是自助行都能有不同的體驗，埃及是個相當會騙人的國家，裡面有許多商人路人看你是觀光客就會想騙你錢，俗話說來埃及沒被騙過就不算來過埃及！相信自助行的話，與商人鬥智也會是個相當有趣的經驗。埃及古代文明的盛衰是一段經典的歷史，古埃及人的智慧讓人無法想像，有機會一定要親身到埃及去看看歷史留下來的遺跡！

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