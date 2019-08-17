獵遊東非「塞倫蓋提國家公園」走進Discovery的野生動物世界

【作者:clairelin615】

在出發前，我對於這趟非洲safari之旅只抱持著一種隨緣的想法，畢竟想看的動物或是景色都是可遇不可求的。沒想到在Serengeti國家公園的這三天，受到幸運之神眷顧的我們，除了多次見到成雙成對的獅子之外，還先後遇見了可愛的小獅子、花豹與獵豹，並且跟獅子一起共進了一頓午餐。而就在我們要離開的前一天，更是出乎意料的看到了牛羚過河、獅子掠食斑馬、還有Serengeti最美的夕陽!Kelly也特別安排了草原上的buffet野餐，回到忙碌的現實生活後，我仍時常想起那天，在那片寧靜祥和的草原，我們與來自地球另一端的Kelly天南地北的聊著彼此的工作、國家、還有未來的夢想。

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第一天早上，我們才出發沒多久，就看到前方停了好幾輛車子，湊過去看才發現...又是一對交配中的獅子(羞)。或許是旁邊圍觀的人群干擾到牠們，在結束第一回合之後，牠們就緩慢移動到旁邊的草原休息了。

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但是就在牠們趴下沒多久，突然興致又來了，於是就有了以下畫面...>///<

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迅速的結束第二回合之後，母獅慵懶地在草地上舒服的翻滾，相較於前一天看到的那對獅子，交配完畢後公獅一直試圖靠近母獅，但總是被母獅一掌巴下去，因此我們討論的結果是這對的感情應該比較好...XD

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就在獅子躺下後，我們就準備離開到其他地方探索了。這時，Kelly示意我們樹上有東西，原來是一隻羽毛的顏色完全融入這棵樹的貓頭鷹，如果他沒發現的話，我們大概就要錯過了...

白天是貓頭鷹的睡覺時間，好喜歡牠睡眼惺忪以及各種歪頭的姿勢，實在太可愛了~~~忍不住請Kelly多停留幾分鐘讓我拍照。

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接著車子繼續前進，就在另一棵樹上，我們發現了花豹的蹤跡!!!旅程進行到了倒數第四天，終於在今天把非洲五霸(BigFive)蒐集齊全了~

至於要怎麼分辨花豹(Leopard)跟獵豹(Cheetah)?這兩者最明顯的差異就是獵豹的臉上有兩條黑色的淚溝，身上佈滿黑色的圓點，體型較纖細；而花豹身上的斑點則是由環繞著黑色線條的咖啡色斑塊所構成的，並且臉上沒有淚溝。

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走到哪都會遇到的斑馬，我喜歡牠圓圓的耳朵~還有呆呆的正面。

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在草原上不時會看到這種形狀奇特又高聳的石頭，稱之為PrideRock，中文翻譯成榮耀之石，同時這也是電影獅子王裡的重要場景。而在現實之中我們也看了好幾次獅子在priderock上面曬太陽~

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彩虹飛蜥(Mwanzaflat-headedrockagamalizard)，雄性的蜥蜴在繁殖期時會以鮮豔的外表吸引母蜥蜴，看到有人形容牠紅藍兩色的造型與姿勢很像蜘蛛人，看久了還真的有點像。

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成群的湯氏瞪羚(Thomson'sGazelle)正在快樂的吃草，Kelly說牠們是獵豹的食物之一，美食當前，獵豹很有可能就隱藏在草原的某處，準備伺機而動。但很可惜...Kelly找了一陣子都沒發現，我們只好先往前走了。

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鬣狗與湯氏瞪羚，拍完這張照片之後我們就離開了，不知道這隻羚羊會不會淪為鬣狗的午餐......

原文出處：[坦尚尼亞] Serengeti National Park Safari 塞倫蓋提國家公園獵遊

延伸閱讀：[坦尚尼亞] Ngorongoro Crater Safari恩戈羅恩戈羅火山口獵遊

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