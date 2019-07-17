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走跳世界／前進摩洛哥 征服撒哈拉沙漠

2019-07-17 09:35聯合報 記者羅建怡／專題報導

拉長的駱駝身影，映襯撒哈拉帶著紅色的細沙，畫面極美。 記者羅建怡／攝影
拉長的駱駝身影，映襯撒哈拉帶著紅色的細沙，畫面極美。 記者羅建怡／攝影
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「撒哈拉沙漠千變萬化，它的名字，原意叫做『空』，

我說，它是永恆。」

這是已逝作家三毛心中的撒哈拉。

我循著她的文字，來到摩洛哥，經過長途拉車跋涉，穿越今日的歐風小鎮，造訪綠洲城市，走進沙漠門戶，搭上吉普車、換乘駱駝，終於來到這片充滿故事的沙漠…

「太陽像融化的鐵漿一樣灑下來，我被曬得看見天地都在慢慢地旋轉。」三毛「撒哈拉的故事」裡不全然是美麗，有人性、也有難耐的酷熱，我們一行，走進沙漠的第一件事，就是急急地尋水，太乾太熱，被曬得天旋地轉。

三毛筆下的藍衣人依舊在，只是話語不多，總是靜靜觀望。 記者羅建怡／攝影
三毛筆下的藍衣人依舊在，只是話語不多，總是靜靜觀望。 記者羅建怡／攝影
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Dorak Tour是當地專業的地接社，解說詳盡。 記者羅建怡／攝影
Dorak Tour是當地專業的地接社，解說詳盡。 記者羅建怡／攝影
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從沙漠驛站「柏柏城堡」轉乘吉普車，我們來到沙漠的邊緣區。三毛筆下的「藍衣人」還是穿著藍色長袍，手上端著一大盤沙漠化石、靜靜的蹲坐在地等待遊客詢價，專業地接社Dorak Tour的Steven很奢侈的把礦泉水倒在突起的石片上，沉潛在石中的化石、貝類瞬間現身，過去自以為珍貴的博物館等級的化石，在此尋常可見，甚至成為各家城堡飯店裡美麗的裝飾，像是牆上畫作或浴室流理台，甚至放肥皂或面紙的美美小裝飾盒，充滿撒哈拉風格。

沙漠裡處處可買化石。 記者羅建怡／攝影
沙漠裡處處可買化石。 記者羅建怡／攝影
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這片綿延無盡的金色沙丘，最高可達180公尺，地貌景觀豐富，這裡曾經是海洋，史前時期成為大片的沖積平原，直到公元前4000年出現遊牧民族，並相繼發現各種岩畫及化石。「尋找化石」也是三毛與荷西生活的日常。

沙漠的遊牧民族藍衣人依舊不說話，三四個人各據一方，聽著導遊介紹他的家鄉，直到我們上了車，藍衣人眼神默默跟隨，仍舊不發一語，目送我們離去。吉普車經過礫石區，一叢叢低調隆起的沙漠植物，接著進入完全的沙丘，吉普車已無法往前行進，此時，只見一群溫馴的駱駝慵懶地橫躺地上，又見藍衣人，揮揮手，請我們登上駱駝，一步步緩行在沙漠，走進沙丘，此刻最美的畫面是夕陽下遊客騎著駱駝拉起的細長身影。

騎著駱駝，想像古代商貿往來的綺麗時光，眼睛不斷搜尋三毛與荷西「荒山之夜」遇難的那片沼澤、揚起的狂沙與躲藏的矮叢。物換星移，歷史與書中描述不再，夕陽倒是極美的，但瞬間即逝，還來不及登上沙丘之巔，火球就咻的落出視線外，團員們各個哀號，眼睛見了、心靈滿滿感動，但照片呢？

沙漠帳篷有多處，沙地上搭帳、打燈，營造出另類浪漫。 記者羅建怡／攝影
沙漠帳篷有多處，沙地上搭帳、打燈，營造出另類浪漫。 記者羅建怡／攝影
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沙漠地區日落得晚，晚上八九點我們才來到預定的沙漠帳篷區，十來頂帳篷相環，中央升起營火，燈光、火光閃耀下，很有一種鬼魅的氣氛。但此刻帳棚內仍熱得燙人，雖然衛浴設備一應俱全，但熱滾滾的餘溫，讓人不敢停留，索性轉到餐廳用餐、再到戶外參加營火晚會，熬到晚上十點多，帳篷內依然溫熱。想起三毛書中所寫，「沙漠的居民一再說，那些沉迷安樂生活，美味食物和喜歡跟女人們舒舒服服過日子的人，是不配去沙漠的。」

沙漠帳篷設備一應俱全，缺點就是散熱慢。 記者羅建怡／攝影
沙漠帳篷設備一應俱全，缺點就是散熱慢。 記者羅建怡／攝影
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而我們，有了大空間與衛浴的沙漠帳篷，依然嫌它悶熱難耐，寧願仰頭望星空，沒人想回房，甚至默默的想念起沙漠城堡裡的冷氣。「是神，是魔，是天堂，是地獄，是撒哈拉」。至今，依然如此。

沙漠第一程，先找化石去。 記者羅建怡／攝影
沙漠第一程，先找化石去。 記者羅建怡／攝影
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一路前行 景觀變化多端

前進撒哈拉，是一段長遠的奮戰，但也是心靈的充電之旅。經過綠洲城市，無數的黃土矮房，每間都像是三毛筆下那個會掉下山羊的房屋，看見了運水車，以及無數眼神良善的沙漠子民。途間景色變化也大，高山、峽谷、雪松林，Steven說，高山到3、4月仍有雪，可經「一日雪景與沙漠」的奇境。

途經雪松林，遇到不怕人的獼猴。 記者羅建怡／攝影
途經雪松林，遇到不怕人的獼猴。 記者羅建怡／攝影
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此行，印象最深刻的是世上唯有三處的數大雪松林，適合生長在1800~3000公尺的山區，因為珍貴，摩洛哥政府規定得有證照才可砍樹，砍樹還得再植樹，因此，樹林始終保有蓊鬱，Steven特意讓我們下車，看看林間不怕人的猴群，不傷人、會討食，也會做些逗趣的動作，甚至有母猴背著小猴，硬要小猴下來，轉了幾圈，小猴變魔術似的，還黏在媽媽身上，毫不矯情的在馬路邊上演。

一路往下，雪松漸少，還得再翻幾座山才能進沙漠。我們中午進入沙漠常見的柏柏城堡用餐，這家名為Tad Dart Kasbah的飯店，午餐提供的是沙漠珍貴的鱒魚餐，想起三毛書中「素人漁夫」丈夫把魚賣給了國家旅館，兩人又用12倍的價格正在吃自己賣出來的魚，此間也類似灰僕僕、城堡般的國家旅館，就像三毛形容的「阿呀，有一個回教皇宮城堡哪，荷西，你看。」

塔吉鍋燉煮得軟爛的肉與蔬菜，散放自然清甜。 記者羅建怡／攝影
塔吉鍋燉煮得軟爛的肉與蔬菜，散放自然清甜。 記者羅建怡／攝影
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塔吉鍋上桌 古人生活智慧

沙漠裡的鱒魚餐還算可口，但料理無太大創意，當日午餐更吸睛的是導遊點的「駱駝塔吉」，天天看著的駱駝成了一團黑忽忽的肉排，塔吉鍋裡相伴的還有兩三樣根莖類蔬菜，據說，無腥羶，滋味接近牛肉。

當地人的主要料理「塔金」或「塔吉」則是無水料理的一種，非常耗時，通常木炭升火煮食得1.5個小時，之後抽出木炭，以餘火保溫，「溫度」是成敗關鍵，而保溫狀態不失水，又可隨時上菜，則是古人的智慧，Dorak Tour的Steven笑說，這種料理方式，客人隨到隨上菜，用的是「柏柏叉子」、也就是三根指頭，用完餐，女人家只需要洗一個大盤子。

沙漠旅行，塔吉鍋上菜頻率很高，因不吃豬肉，鍋內不外牛羊雞，牛羊尚可、雞肉多柴，即使健康上菜，吃多了一樣膩人。

環繞著亞特拉斯山脈前進沙漠，也像從曾經的海底世界一路至今，景觀一變再變，或者是色彩繽紛的峽谷，又或山脈出現明顯的橫切水位線，或者油綠一片，或經村莊、城堡忽地現身。車程雖長，景色卻很是迷人。

沙漠裡的柏柏城堡，外觀很類似。 記者羅建怡／攝影
沙漠裡的柏柏城堡，外觀很類似。 記者羅建怡／攝影
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柏柏城堡 沙漠絕妙享受

撒哈拉沙漠裡常見的藍衣人，也就是沙漠民族的一支─柏柏人，名為「Touareg」，與強調「硬漢風格」Volkswagen的Touareg車款名稱相同，這支沙漠民族喜穿藍衣，又被稱為「藍色的沙漠民族」，為母系社會、相對特殊，至今仍有自己的文字及語言，食物也自成一局，自古以善戰出名；現在柏柏人主要在摩洛哥和阿爾及利亞。

沙漠城堡裡有泳池，美好景色難以想像城堡外灰沙漫天。 記者羅建怡／攝影
沙漠城堡裡有泳池，美好景色難以想像城堡外灰沙漫天。 記者羅建怡／攝影
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至於沙漠裡常見的城堡，也被稱為「柏柏城堡」，或是「城堡飯店」、「土堡飯店」，形容是柏柏人的土造房子卡斯巴KASBAH，前進沙漠途中時常可見，遊客或者用餐、入住。今日土堡，各有特色，主要還在展現阿拉伯語沙漠子民特有的風格，裝潢擺飾自成一局，花花的拼布床單、花朵般造型的燈具、隱入貝殼化石的流理台，不少土堡飯店還有自家的泳池，池邊椰林樹影，誰能想像人在沙漠？

入住土堡最大的優點，是冷氣超強，在酷熱的沙漠裡，無異是絕美享受。

如果你想去

台灣尚無直飛班機，都需轉機前往。

土耳其航空連續4年榮獲「歐洲最佳航空」，可由卡薩布蘭加CMN／馬拉喀什RAK雙點進出，更具優勢也更便利；土航台灣分公司電話：02-27180849。

開喜旅行社11、12月推出「北非花園摩洛哥11

日」，團費86,900起，可洽：02-2541-6066。或洽雄獅、東南、可樂、行健、喜鴻、巨大、晴天、華友等旅行社。

阿拉伯語為主，亦通用柏柏語、法語。

1摩洛哥迪拉姆約3.1636新台幣；建議攜帶歐元

、多可使用，或到當地再換迪拉姆。

摩洛哥在台灣無設立任何代表機構，可委託台

灣旅行社代辦簽證。

● 摩洛哥是伊斯蘭教國家，女性遊客應注意著裝

；留意日照強烈、晝夜溫差大，防曬與保暖同樣重要。

摩洛哥旅行社航空

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