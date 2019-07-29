坦尚尼亞動物之旅 恩戈羅恩戈羅火山口獵遊

【作者:clairelin615】

恩戈羅恩戈羅保護區（NgorongoroConservationArea）擁有世界上最大最完整的死火山口，同時也於1979年被列入聯合國教科文組織世界遺產。大約有25,000隻大型動物生活在火山口，據說在這裡，有很高的機率可以觀賞到非洲五霸─獅子、大象、水牛、豹，以及瀕臨絕種的黑犀牛。由於火山口獨特的半封閉地形，使得這裡構成了一個自給自足的生態系統。而位於火山口西南部的馬迪加湖(LakeMagadi)，在雨季時則能看到大批的紅鶴棲息於此。

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那天一早七點多我們就離開NeptuneNgorongoro，前往恩戈羅恩戈羅火山口(NgorongoroCrater)展開今天的動物之旅~一到了入口，照慣例要先繳費與辦理入園手續，趁這個空檔，我們趕緊先去上了廁所(每篇都要強調一次...但這真的很重要!!)。在大門外可以看到牆上有著犀牛的彩繪圖案，也許是因為Ngorongoro保護區目前僅存有十幾隻瀕臨絕種的黑犀牛(Blackrhinoceros)，如果夠幸運的話就能夠遇見牠們。我們這次只有看到遠方的一個小小小小小黑點，而且還是透過犀牛頭上獨特的角的形狀，來判斷那隻應該是隻犀牛，不過照片實在拍得太模糊，就算鏡頭已經拉到400mm還是不夠力，沒辦法在這分享給大家...

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在Ngorongoro保護區內，仍居住著許多當地的原住民，大多是馬賽人。在進入保護區的路上，不時都可以看到馬賽人在放牧，或者也很容易看到小孩子站在路邊，對著經過的車子揮手並做出肚子餓的手勢，我們一開始還不太了解那些小孩想表達什麼，後來導遊Kelly跟我們說，向遊客乞討是他們常用的手法，我們不用太在意。

此外，出發前我曾經在網路看到一種說法：馬賽人不喜歡拍照，因為他們認為照相機會把人的靈魂帶走，若未經同意就拍照很可能會惹他們生氣，向Kelly求證後，他說應該沒有這麼嚴重，而且拍照的話搞不好他們還能趁機跟遊客收費。不過我想，出門在外還是小心一點比較好，而且不要隨意對著別人拍照也是一種禮貌，因此相機裡只有少數幾張從遠方拍到的馬賽人照片。

對了，如果要參觀馬賽村的話，也會安排在這一天。不過事前做功課時，看到網友對馬賽村的評價褒貶不一，多數都是覺得那裡太過商業化，而且很容易被強迫購物等等，因此我們後來就放棄這個行程了。

我們車子的倒影與放牧中的馬賽人小孩，以及遠處有幾間馬賽人傳統的住所。

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SafariInfinity的車子，這一個星期在坦尚尼亞看動物都是靠它載我們東奔西跑的。

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這裡有著獨一無二的景色，隨手一拍都美得像明信片一般。如果撇開動物不談，單就沿途的風景而言，我自己最喜歡NgorongoroCrater，整理照片時，每每都沉浸在那些畫面裡許久...

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這棵樹上掛了很多不知道是果實還是草堆的球狀物，因為實在太特別了，還特地請Kelly停車讓我們拍照，後來才知道那些都是織布鳥的鳥巢。

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草原上的一群珠雞(HelmetedGuineafowl)...

原文出處：[坦尚尼亞] Ngorongoro Crater Safari恩戈羅恩戈羅火山口獵遊

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