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肯亞「長頸鹿莊園」與長頸鹿共度愉快的下午茶時光

2019-07-07 22:00背包客棧

【作者:clairelin615】

每日的下午五點左右，是GiraffeManor的下午茶時間，也是入住這裡絕對不能錯過的活動之一!!在這段時間，你可以自由地跟你喜歡的長頸鹿來場親密互動，可以趁機摸摸牠們、或者要來個浪漫的長頸鹿之吻也是可以的。那天的天氣非常好，午後金黃色的陽光灑落地面，溫暖而不熾熱，我站在這裡，看著眼前的非洲大地與長頸鹿，感覺一切都好不真實，我終於也來到這個地方了...2017年10月，我在肯亞，做了一場很美的夢。

圖／背包客棧
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午餐過後的時間，可以選擇回房間休息、或是就近去參觀旁邊的長頸鹿中心(GiraffeCenter)。約莫到了四點半，工作人員會開始為下午茶時段做準備，可以看到一樓客廳的櫃子上擺滿了各種酒類，外面的休息區也有提供輕食，但是跟長頸鹿玩都來不及了，哪有時間吃東西呢~~~所以食物的部份我們完全沒拿...酒倒是喝了不少XD

圖／背包客棧
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那天的陽光真的很美~

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下午茶開始前，有一隻長頸鹿不小心跑進來...被發現之後，工作人員就馬上把牠請出去了。為了安全起見，長頸鹿只有在早餐時段會上來這裡，平常牠們都是待在建築物外圍或是樹林。附帶一提，其實這裡的長頸鹿每隻都有名字，但是我完全分不清楚牠們誰是誰...長的都太像了，看來只好多去幾次才能好好認得牠們每個人的臉了(誤)

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下午茶時間開始了!!這時就可以四處找目標餵食了，工作人員會準備一桶一桶的飼料放在旁邊，房客可以自行取用。

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這張是我的得意之作，長頸鹿配上藍天白雲的色調好夢幻，表情也是一百分!覺得好適合當宣傳照或是明信片~~~(自己講)

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這時的我，當然也沒閒著，只要看到哪隻長頸鹿有空，就馬上衝去牠身邊找牠玩。

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在他們忙著吃東西的時候對牠上下其手XD

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工作人員也會在旁邊指導要如何跟長頸鹿有比較特別的互動，如果有拍照需求的話，他們也非常樂意幫忙。下圖就是站在長頸鹿下方，右手拿飼料吸引牠，另一手就可以趁機靠近並且摸摸牠們的身體。不要看工作人員一派輕鬆，實際上輪到我的時候，還是有點害怕牠會一腳把我踢飛~~

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在長頸鹿莊園裡，不時會看到疣豬，也就是獅子王裡的澎澎!疣豬一家人很自在地穿梭在各個角落，如果遇到牠們的話，無視就可以了。

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連長頸鹿也忽視牠們...

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好像童話故事中的畫面，這實在是太完美的一個午後，有陽光、長頸鹿還有我最好的旅伴在身旁。那天下午，我一直傻笑個不停，真希望時間能停留在這一刻...

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這張我也很喜歡，一臉得意的長頸鹿超可愛!

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忙碌的大家，這時我也轉移陣地，去旁邊找另一隻長頸鹿了。GiraffeManor只有12個房間，房客的總數上限是29人，而且不開放其他人入內，所以在下午茶或是早餐時段，都可以盡情的跟長頸鹿互動，不用擔心人潮擁擠的問題。

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長頸鹿的舌頭約有45~50公分長，乍看之下宛如黑山老妖的舌頭~~~XD

但其實這樣長長的舌頭是有特別的功用的，除了讓牠們可以穿梭在刺槐樹間覓食，口水與上面的角質層也能保護牠們在取食刺槐時不被刺傷。除了口水會不會臭的問題之外，很多人也好奇接觸到他們的舌頭是什麼感覺，我只能說...就是粗粗又黏呼呼的觸感，還滿特別的!...

原文出處：[肯亞] Giraffe Manor長頸鹿莊園。與長頸鹿共度愉快的下午茶時光

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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下午茶早餐肯亞

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