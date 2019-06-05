夏天到非洲避暑！納米比亞 跟原住民互動拍照（下）

【作者:yoshiko_zi】

出發前其實對納米比亞完全不熟，只知道上帝也瘋狂的歷蘇是納米比亞出身的原住民族-San人(話說知道這個梗的應該跟大嬸一樣老)

對非洲這個陌生的地方只有著電視上還是匆匆瀏覽的網頁圖片的刻板印象

很熱??很餓???都是草原動物跟物資短缺??旅遊起來是不是比較不舒適?

(想像中的非洲):

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可說是先想各種悲慘狀況來自我心裡建設

那知道旅遊後完全不是這麼回事XD

最不舒服的時段也不過就上篇Part1描述那樣的程度而已(對很多人來說根本小Case):

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10282837

由於我們提早抵達納米比亞

距離車隊的團體固定出發時間還有兩天

車隊先派人帶我們回他們首都的駐點住宿~

有點可惜的是雖然我們已經包下一整車12個位置~但並不能提早出發~可能要等上一班次的車子回來

提前來接機的露營車隊小哥:

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網路含蓋區很明顯的只有大城市訊號較強(2018年參考)

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首都WDH是個蠻現代的城市

馬路新有百貨公司肯德基等網路也快

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不過治安也是全納米比亞最需要注意的地方

不只一個工作人員提醒我們不要單獨出門&不背單眼不邊走邊用手機等(其實歐洲一些地方也最好如此)

所幸離開WDH後~~其他的旅遊景點都非常安全

住宿的車隊駐點住宿:

房間挺乾淨舒適的~

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裡面還有小酒吧晚上大家就在院子吃吃喝喝

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院子還可以讓你拍網美照XDD

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然後猜拳輸的去對面的Mall換錢(看我們多膽小)

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第二天本來想預約獵豹營

現場詢問後才知道不是每天都有開團

忘了是週幾才有開獵豹救援營的團~可以先寫信問車隊預約以免向隅

我們改預約SAN人部落參訪(2018tour價如照片)

桑人(San)生活於南非、波札那、納米比亞與安哥拉~是以狩獵採集為生原住民族。外人常稱之為布希曼人(Bushmen/意思為叢林人)，被認為是一種貶稱。

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另一個考慮參加的Tour(因時間只有一天只好放棄它~有點殘念)

車隊駐點有蠻多TOUR可以自由選擇要不要參加

若有人提早飛來WDH~也可以自己先跟一些小Tour去玩等其他旅伴來會合

但WDH這邊不建議待超過三天

因為比較有趣的TOUR都在三明治灣那邊，這裡感覺比較雞肋點

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搭小VAN離開WDH城市區後~在一個有點像旅遊中心的地方換乘開放式的吉普車

我又再擔心要被獅子叼走了

在納米比亞擔心了兩周結果半隻獅子都沒看到...

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出發前往SAN部落囉

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不得不說小二的自拍棒真得很好用XD

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抵達時導遊有稍微介紹一下SAN族的特色

但我英文太爛聽不懂~有興趣的可以自己估狗

只知道歷蘇就這族的

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大夥跟著導遊沿著小徑走

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小徑深處一塊空地上有三四間小草屋

小小的SAN人散落在自家門口~旁邊掛著一些疑是手作的吊飾

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San人體型非常瘦小

我身高160在SAN人旁邊簡直館長般壯碩(哭)

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SAN人比手畫腳得跟我們介紹他們的房子~生火模式~狩獵技巧等

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旅伴朱志東/劉欣業(攝)

鑽木取火中:

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後來參觀完

因為他們都很和善被拍又很大方

就比手畫腳拜託他們跟我的狐狸合照一張"狩獵圖"

誰知道發生了很有趣的互動

他們似乎不了解我只是要擺拍一張就收工...

原文出處：【納米比亞】夏天到非洲避暑Part2 -上帝也瘋狂

延伸閱讀：夏天到非洲避暑Part 1 納米比亞死亡谷、銀河與45號沙丘

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