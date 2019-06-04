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「這就是韓的與眾不同」 他提「三不一沒有」看韓國瑜造勢

夏天到非洲避暑！納米比亞死亡谷、銀河與45號沙丘（上）

2019-06-04 22:00背包客棧

【作者:yoshiko_zi】

2018年暑假前往纳米比亞自助兩週的回憶太美好

吃爽住爽玩爽錢也灑得爽~~堪稱個人旅行史上前三名好玩的國度!!

逢人必推納米比亞

不過其中兩天因為露營的關係~所以玩得比較艱辛點(畢竟距離大嬸上次露營已經是30年前的事了)

今天就是要來介紹印象最深(痛)刻(苦)那兩天所探訪的景點:索蘇維雷(Sossusvlei)沙漠公園

這個沙漠國家公園Namib-NaukluftNationalPark可說納米比亞最佳代表，必遊景點包含死亡谷Deadvlei、42號45號沙丘&Bigdaddy大爸爸沙丘等。

(陳紀東攝/MD:詩詩)

圖／背包客棧
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如果你超怕旅行吃苦~~看完本篇環境描述覺得無法接受的話~那就算了

不過如果你跟我們一樣熱愛攝影~可接受旅行偶爾有幾天較辛苦

那這兒將會是你的天堂

其實住宿最糟狀況就這篇描述~其他天都住得很爽拍得更爽

連我這厭惡露營的大嬸都勉強ok了

說真的不來對不起自己阿!!!

前往死亡谷&45號沙丘的前一天我們先抵達了沙漠國家公園旁的露營區

將在此過三天兩夜

每顆樹下都用石頭圈了個地當做範圍

我老是覺得晚上獅子會過來把我叼走

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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露營車是遊玩納米比亞的選項之一

可以看到很多國外旅客都是這樣邊開邊玩~~不過好逸惡勞的大嬸選擇的是給車隊統包

每天吃好住好~只有這兩天為了死亡谷不得不來體驗一下國中回憶-露營

抵達時司機幫我們搭營

選露營車隊包團的好處就是這樣~~搭營生火不用自己來(對懶鬼如我來說很重要)

but這裡也是這趟旅程住宿最差的兩天

由於前幾天都住得很奢華~比較建議逆時針玩~

先走紅沙漠國家公園再往三明治灣&埃托莎國家公園

不然由奢入儉難~~~我看到帳篷真的快昏過去了Q__Q~~跟前幾天的豪華住宿差很多阿嗚嗚(可參考網誌前篇)

圖／背包客棧
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這個營區有販賣部&盥洗區廁所甚至泳池

我們是七八月前往溫差極大~中午可以穿短袖+外套

但清晨是"零度"!!!!差點沒凍死所以沒有去玩水

請注意~納米比亞在南半球~~我們的暑期是他們的冬季唷(建議這時間來~冷死比熱死好真的)

圖／背包客棧
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這兩天食物也簡陋了些

不像之前的大魚大肉大牛排大斑馬排大生蠔

除了晚餐一樣有不知道是什麼肉的烤肉

連兩天的早餐都是炒蛋&一些簡單吐司麥片沙拉

這時候旅伴從台灣帶來的花生醬&土豆麵筋罐頭是荒漠中的救贖

再次強烈建議從台灣帶些烤肉醬沙茶醬來搭配

因為烤肉這道菜每天都會出場

圖／背包客棧
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也最好自備杯子(阿兵哥鋼杯超好用)

司機幫我們準備的杯子內裡都鏽蝕了

要多補鐵也不是這樣子補的

圖／背包客棧
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司機在煮飯生火時我去旁邊販賣部買可樂

被販賣部旁邊樹上的鳥巢嚇一大跳

這是我人生看過最大的鳥巢!!!沒有之一!!!

比下面停的那台車還大!!!!差不多就是露營車大小了

而築巢的鳥看起來只是個小麻雀耶!!!!

幾百隻一起築有夠壯觀~!!

我在樹下抬頭看到目瞪口呆嘴巴合不起來

若不是怕鳥屎掉進來我可能會繼續張嘴看下去

在納米比亞路邊偶爾都會看到這種超巨大的鳥巢~還有巨大的蟻巢~反正什麼都大...

原文出處：夏天到非洲避暑Part 1 納米比亞死亡谷、銀河與45號沙丘

延伸閱讀：神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場Salina Turda

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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