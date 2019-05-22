恐怖極了！ 揭密非洲原始部落裡的奇特習俗

世界之大，無奇不有！每個國家的個各地區都有一些奇特的傳統習俗，有的浪漫，有的搞笑，有的溫馨，有的充滿著文化氣息，而最奇特的就是一些非洲部落遺留下的傳統習俗，奇特的令人感到恐怖。他們仿佛與世隔絕，依舊過著落後以狩獵爲生的原始生活。生活在非洲原始部落的女人更是地位低下，飽受摧殘，讓人害怕。Skyscanner為你盤點了5大非洲原始部落裡的奇特習俗，非常恐怖，有膽你就來！

分享 facebook

奇特習俗之一：戴唇環

非洲、南美洲的一些部落以及加拿大北部的因紐特部落佩戴唇盤已經有長達幾個世紀的歷史了。雖然女性佩戴唇盤的情況最常見，但是在一些部落，男人也有佩戴這種東西的習慣，有時甚至是上唇和下唇各戴一個唇盤。很多部落已經在20世紀放棄了這種習俗，但現在居住在衣索比亞西南部奧莫河谷的部族仍延續著這個習俗。

分享 facebook

這個習俗是由女孩向女人轉變的標志，女孩從13歲開始通過佩戴唇盤來拉伸她們的下唇。剛開始時，她們會在下唇切開一道1厘米長的口子，然後插入一個木栓，這個過程非常痛苦。經過幾周，等到傷口愈合，木栓會換成更大的，通過不斷更換越來越大的木栓，她們的下唇會變得越來越長。當這個洞變得足夠大時，她們就會把直徑大約是4厘米的第一個粘土或者木盤放進去。經過1年的時間，隨著下唇的長度不斷增加，她們會用更大的唇盤更換原來的。女人決定唇部被拉伸的程度，因爲有些人的不適感會比其他人更強一些。最終她們佩戴的唇盤直徑大約在8厘米到20厘米以上。還有一些女性為了適應唇盤的存在，不得不拔掉下颌上的部分牙齒。

分享 facebook

奇特習俗之二：腹部作畫

位於非洲東部被稱為「非洲屋脊」的衣索比亞，國土不是很大卻生活著80多個民族，其中的卡洛族是一個非常小的民族，在物質財富方面也比較缺乏，但是卡洛族姑娘卻是非常的愛美，尤其是未婚待嫁的姑娘，更是爲了嫁一個好丈夫而在自己身體上下足功夫。

分享 facebook

在衣索比亞，男孩滿15歲，女孩滿12歲，便到了婚嫁的年齡。卡洛族姑娘們在進入青春期後，常常要忍受劇痛，在胸部和腹部，用刀在皮膚上切割出一些口子，而後把大量竹簽插進傷口，使它們呈現一定的圖案。等到傷口痊愈後，經過精心制作的圖案便會保留在她們的胸部和腹部。此外，她們還用白色、黑色、黃色、褐色顔料及紅泥在臉上和身上描繪出各種圖案。據卡洛族的男子說，姑娘們身上的圖案對男人們具有很大的誘惑，他們認爲，年輕姑娘的身子經過這樣的處理後，會更加顯得性感。

分享 facebook

奇特習俗之三：陪睡制度

在大多數非洲國家，如果妻子死了丈夫或少女死了父親，當地村民們就會請來一名男子，陪他們睡上一晚以表示驅除惡魔，這些專門從事陪睡行業的男子被當地人稱做「清潔者」。然而，這些所謂的「清潔者」，事實上卻是非洲大地上最骯髒的人，他們屬於愛滋病感染率最高的人群，並且大量地將這些可怕病毒傳播給至少數十萬無辜的女性。

分享 facebook

「性清潔」源於一種信仰，就是一名婦女會被死去的丈夫的靈魂折磨，她本身也是「不潔」的，她們必須被「清潔」，否則，就不能出席葬禮或再嫁。對於那些還未出嫁的姑娘，假如她們失去了雙親，也必須和「清潔者」睡覺。

分享 facebook

奇特習俗之四：割禮制度

第一次聽到非洲女性割禮的習俗，很難令人相信在這個世界還有如此殘忍的習俗。女性的割禮制度是將女孩的外陰剔除，使她終生沒有性快感，確保她終生不會出軌。女性割禮極其殘忍，大多都是在沒有麻醉的情況下，將小女孩按在一個沒有經過清潔的椅子上。她的媽媽或者女性親戚將她的陰唇釘在一旁，用菜刀切掉陰蒂，把肉清除到見骨爲止。

分享 facebook

真的無法想象被割禮時那些女孩所忍受的劇痛，據說有些女孩因爲承受不了劇痛而在割禮時多次暈厥過去，甚至有些女孩痛苦的想咬舌自盡。

分享 facebook

奇特習俗之五：燙乳禮

這種名爲「燙乳禮」的習俗在非洲等地十分流行。在喀麥隆，有1/4的女性接受了「燙乳禮」，在日尼利亞、貝寧和乍得，這種習俗的受害者也大大存在。一般發生在11到15歲的女孩身上，是女孩和母親之間的秘密，有時她們的父親都對此毫不知情。女孩相信自己的母親是爲了自己好，所以會選擇沈默，也正是這種沈默助長了這種行爲。

分享 facebook

這種傷害很難發現，通常是由女孩的母親將燒熱的石頭、錘子或者刀等放在女孩的胸部。通過放置燒熱的物件，來阻礙女孩胸部的正常發育，這樣就可以使得女孩的胸部不那麽吸引男人注意，從而減少性侵的可能性，更是爲了阻止未婚先孕。在喀麥隆，一些富裕家庭會給女孩穿上裹胸帶來阻止胸部的發育。

分享 facebook

世界之大，無奇不有。看完非洲這些恐怖的傳統習俗，非洲之旅你還敢去嗎？其實這些奇特的習俗也只是存在於一些最原始的部落，非洲有最美的大草原和野生動物，是野生動物攝影愛好者的天堂。不要被這些恐怖的習俗嚇到，大膽前往，去探索世界的美妙吧！

推薦閱讀： 預訂機票最容易犯的10大錯誤，你有過嗎？

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」