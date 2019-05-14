一人獨自自駕遊「納米比亞」24天-行前準備

【作者:本大爺】

對的！你沒看錯，我在今年農曆新年前一人前往納米比亞，並且獨自一人駕車環了一圈！

其實在出發前我還是抱著緊張的心情，因為這將會是一場充滿冒險，有許多未知的旅行。

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當然行前可不是什麼都沒準備就出發，早在半年前就不斷的研究簽證、行程、網路上各種資訊、當地旅行社、租車公司，納米比亞在台灣並不算是一個熱門旅遊國家，所以中文資訊相對不多，好在大陸這方面資訊還挺多的，另外這是我找到目前覺得中文資訊最完整最詳細的http://janet.tw/namibia-attractions/，有興趣可以參考

進入正題：

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行程：

以上是我在納米比亞22天的行程表及路線圖

這次的行程及路線幾乎都是我自己安排，在找當地的旅行社來幫我訂住宿、租車

---->https://namibia-tours-safaris.com/

這次為我安排所有行程規劃師-Wilmari，她是一位很有效率的負責人，往來信件速度也相當的快，我安排的行程，他也會給我一些建議，人非常的nice。

因為納米比亞實在太大，真的無法(也不建議)一次把整個國家玩完，我在路上遇到一些外國人有些都待好幾個月，慢慢的開車玩，像我們這種假期有限的人，實在無法這樣。可以挑幾個經典，或者是有興趣的去，有些喜歡看野生動物的、看大景的，取決於自己。

簽證：

在台灣沒有任何可以辦理納米比亞的單位，那該如何辦理呢？要準備什麼資料呢？費用是多少呢？其實方法有好幾個，但我只提供我辦簽證的方法。

一開始看到一些前輩是去南非開普敦的納米比亞辦事處去辦理，好處是快速、方便、便宜。適合剛好有要去南非開普敦玩的人。

而我呢？拜網路資訊發達，找到了一家位於納比比亞，台灣人開的旅行社-辛巴旅行社http://www.simbatravel.net/負責人蕭先生，辦理簽證方便快速。準備的資料也簡單，適合像我這種懶，不想花太多心思去準備一對文件，跑好多地方，只需在鍵盤上動動手指就可以收到簽證。

準備的資料有：護照影本、英文行程表、航空公司機票訂位紀錄、另外提供英文基本客人資料(Fullname、Passportnumber、Arrivedate、Departuredate、Phonenumber、Homeaddress)，不需要提供照片、黃皮書、財力證明、邀請函，辦理時間21個工作天(實際送件到拿到簽證大約一個半月），簽證會以email寄送給你，只要印出來，入境時，把簽證交給海關就行了

費用為每本護照260美金

這就是電子簽證

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手機電話網路：

納米比亞最大電信商MTC，可在機場MTC櫃台購買，店員會幫你安裝設定。在納米比亞除了大城市有比較快速的網路，剩下幾乎處在沒有網路訊號，別指望開臉書傳照片、上IG，看Youtube，出發前要有心理準備，反正來到這手機就只是拿來拍照，何不趁這機會多親近大自然。

住宿：

在納米比亞的住宿，如了第一天在Windhoek以及在Swakopmund是住在Guesthouse，剩下的住宿全都是“Rooftent"，這是在納米比亞非常普遍、而且省錢的露營方式，固定在車頂上可收納的帳篷，帳篷內有床，租車公司會附枕頭、睡袋連床單都有一整套的，第一次拿到車子時，租車公司會教導如何開帳跟收帳，因為我只有一個人所以一開始有點手忙腳亂，但幾次以後就非常上手，很不錯的經驗。另外租車公司也會提供所有露營會用到的工具，桌椅、瓦斯桶、鍋碗瓢盆、餐具、備用水、一應俱全，車內還有一台小冰箱，採買的肉跟果汁可以冰起來...

原文出處：【納米比亞】一人獨自自駕24天

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