夢想旅行！ 帶孩子來去埃及親子自助遊規畫與心得

【作者:brancykuo】

帶孩子來去埃及親子自助遊

因為一直以來在背包客棧上獲得許多實用的旅行資訊、以及許多前輩們分享的埃及旅遊注意事項，雖然一直沒有時間能把遊記完成，覺得自己也該分享一下這趟埃及親子自助旅行的規畫與心得感想。

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埃及應該是很多人(包括我)的夢想旅行目的地之一，之前我其實從來沒有想過會在2個小孩還這麼小的時候(4歲、2.5歲)到埃及去自助遊，畢竟聽聞埃及的治安與環境等等，雖然一打二的長途旅行經驗也好幾次了，前一年帶老大去東歐到俄羅斯蒙古背包旅行2個半月，一度想繞到埃及，但考量下最後還是作罷，這次則是計畫去土耳其，結果剛好2018年6月底遇到總統大選，友人告知擔心土國政權變動會有抗議活動較危險，建議我七月再去，所以臨時決定不然就先去埃及吧，最後在埃及土耳其總共待了25天，之後再移動到歐洲。埃及的行程或agent推薦資訊，我想背包客棧上已經有很多前輩有很棒的分享資訊，就不另多述，主要以帶小孩的行程規畫心得為主~~

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走了一趟埃及，個人其實蠻推薦親子遊的，除了能親眼看見幾千年的埃及古文明與異國文化，神秘的金字塔、壯觀的神廟、努比亞村..等，尤其一些不同於書本上閱讀到的特別體驗，讓小孩回來後也會想念覺得好好玩，例如爬上金字塔、博物館看堆滿地的木乃伊…，在一望無際的沙漠裡露營、找小狐狸的蹤跡、在世界最長的尼羅河上第一次搭乘郵輪過夜、還有到紅海的悠閒海邊度假風情…等等。

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要離開埃及的最後一天，心情還真有點不捨，來之前對旅途的不安與未知，對我來說這一次的親子旅行來到埃及也算是挑戰，而隨著一路上遇到的人事物與歷史課本上的景點出現眼前，對這國家的好感勝過不好的太多，也顛覆我對埃及覺得是不安全或落後的刻板印象，還是推薦大家有機會來埃及一遊吧！

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一、埃及適合帶小孩嗎？

1.我們算是順利走完了，夏天去的缺點就是比較熱，我們去時6月底到7月初氣溫約40多度，好處是景點人很少，以氣候來說冬季比較適合去(11-2月是旺季)。有些景點真的蠻適合親子遊的，像是搭乘郵輪，紅海渡假村，沙漠露營等都是不錯的好玩體驗。但是也因為是只有自己一人帶2個小孩去，所以有一些活動無法參加到，例如在尼羅河上玩三角風帆船、紅海上潛水等等…

黑白沙漠露營

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2.另外，有幾個行程是要半夜起床出門，例如去阿布辛貝神殿要凌晨三點出發，就要衡量一下小孩的狀況。前往Aswan我們也是凌晨三點出門去機場，不搭飛機也可以選搭臥舖火車(時間比較長而且一房上下2舖，價錢也沒差太多，加上我們常睡臥舖火車，所以後來還是選擇比較省時的飛機)。

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因為每天都是早上七八點出門，這樣的行程走下來有時候可能連大人也覺得累，可能因此比較少看到小小孩旅客，我們又是自由行，所以建議排行程時可以考量自己跟孩子的情況做調整。

3.然後從路克索到紅海的虎加達，坐巴士要5小時，虎加達回開羅要花6小時，巴士就是埃及版統聯，但到休息點時車上司機廣播是不會講英文的，記得找人問一下休息及出發時間，我們整車幾乎都是當地人…...

原文出處：帶孩子來去埃及親子自助遊

延伸閱讀：冬季西北絲路行，我與兩個小孩的西遊記

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