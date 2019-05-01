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自駕在南非「克魯格國家公園」幸運遇見非洲五霸！

2019-05-01 21:00背包客棧

【作者:Vivian1003】

文章之前，看看幾張照片過過癮吧！

圖／背包客棧
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出發前一晚我問強尼：你覺得到時候去克魯格我們會遇到什麼動物？

強尼說：只要看到長頸鹿我就很滿足了，不奢求太多...

我唸他戰鬥力這麼可以這麼低？？大老遠自駕前往克魯格國家公園了，怎麼可不以看到非洲五霸BIG5為目標??但一方面我也知道，當我有這個想法時代表我執著了，旅行若是太執著有時並不好。

有幸運之神眷顧，當我們到達克魯格國家公園KrugerNationalPark的第24小時，我們已經看到全部的五霸了。克魯格國家公園真是一個非常棒的地方，我們一致的認為，自駕在克魯格內是這幾年旅程中非常棒的事情之一，也就是所謂的gamedrive！不管是外國遊客或是南非當地人、不管是老人或小孩，這裡充滿樂趣和悠閒。但是發現棧上關於這類的文章並不多，萌生我想寫一篇文章，教大家如何提高幸運指數、在國家公園內住宿規劃、費用和自駕心得分享。

1.何謂非洲五霸Big5game

圖／背包客棧
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根據維基百科：

非洲五霸（英文：BigFivegame）指非洲象非洲水牛黑犀牛這五種非洲動物，這些動物成為非洲五霸是因為徒手捕捉牠們的難度最高，而不是因為牠們的體型龐大。納米比亞南非肯亞坦尚尼亞波札那擁有全數五種動物的棲息地。非洲五霸是十分危險的野生動物，而數目也不斷下降，獅子和非洲象是易危物種，非洲水牛和豹是近危物種，而黑犀牛是極危物種

來場gamedrive盡情享受野性之美吧！

而所謂的”gamedrive”其實就是一邊開車兜風，一邊找尋周邊的野生動物的活動。南非境內有很多選擇可以看到野生動物、非洲五霸，不管是官方或是私人經營。克魯格國家公園KrugerNationalPark是南非很著名的旅遊景點，也是南非第一個國家公園至今成立也快要有100年了，因此園內的旅遊發展相當成熟、拜南非幣大跌所賜消費起來並不算太高、是非洲最大的自然保護區之一因此物種可看性很足夠，值得列入行程之中。

究竟要在哪裡看到非洲五霸呢?

克魯格國家公園是非洲五霸的棲息地，除此之外也是非常多的動物棲息，不論是鳥類或是其他動物。因此，基本上，當你在克魯格國家公園內，你離非洲五霸的距離就是相當近了！但是，若是問究竟要在哪裡可以真正看到這五種的動物呢？大家都會跟你說：Itdepends!不一定，這真的是跟機率有關、看你夠不夠幸運，有時你夠幸運能一下子就看到這些動物了，有時就是怎樣都帶一點遺憾。出發之前，我做了很多功課、找了很多文章和書籍，歸結出一些心得，或許是這樣大大提高了一些機會吧。

圖／背包客棧
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克魯格國家公園有一半的台灣大！

2.操作技巧：關於住宿、天數安排、租車、營區機能

可選國家公園中南部以下區域為旅遊重點

上面的地圖請分成北、中、南三個部分來看。國家公園有幾個大門Gate(上圖以藍色字標示)，關於非洲五霸的棲息地大多集中在南部區域，因此旅人可以此為旅遊重心。我是從約翰尼斯堡機場入境，機場取車完出發走N4國道往克魯格方向前進，從CrocodileBridgeGate進入國家公園。...

原文出處：【南非】自駕在克魯格國家公園的幸運之旅—我們遇見非洲五霸了！（攻略）

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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