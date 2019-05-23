親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

蔡英文考量什麼？這場超猛戰艦實彈秀 竟無法列名漢光

調查局前鎮站集體上酒店喝花酒 副主任記大過重懲

前進史瓦帝尼GamePark 近距離觀賞非洲五霸其中3種

2019-05-23 08:01背包客棧

【作者:shiungchi】

史瓦帝尼(eSwatini)原本國家名為史瓦濟蘭(Swaziland)，在2018年脫離英國獨立50周年之際，把史瓦濟蘭改成史瓦帝尼，一方面也是避免與瑞士(Switzerland)搞混。

史瓦帝尼面積約1萬7千多平方公里(約台灣一半大小)，境內有3處GamePark，每個GamePark各有不同的特色。什麼是GamePark?GamePark的英文解釋是''Alargeareaofland,especiallyinAfrica,wherewildanimalscanlivesafely."

這是我第一次遊GamePark，我對它的理解大概是一個幅員廣大的動物保護區，但邊界有鐵網圍著以防止野生動物往外跑，野生動物平時靠園區裡的草木、動物維生，不需人類餵食(除非旱災)。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

1.HlaneNaitonalPark(標誌「獅子」)

2.MlilwaneWildlifeSanctuary(標誌「尤豬」)

3.MkhayaGameReserve(標誌「犀牛」)

我自己去的順序是1→3→2，以下就照這個順序介紹：

HlaneNationalPark

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

Hlane的標誌是獅子，也是目前史國境內唯一可以看到獅子的保護區。除了獅子以外，還有大象、犀牛、羚羊、長頸鹿等其他野生動物。

這裡有獅子、大象、犀牛(非洲五霸The Big Five其中3種)，雖然離市區較遠，但路好開、大門標示清楚，參加遊園車看動物(GameDrive)約2.5小時，門檻不算高。如果三個真的只能選一個去，我會大概會選這裡！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

司機大哥說一般公獅壽命20年、母獅25年，一天要睡20小時(果然是貓科)，一個禮拜只要進食一次(難怪看起來那麼瘦)。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

一隻成象可以達6噸重，一天要吃300公斤的草(如果我沒聽錯)。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

遊園車距離大象的距離，比獅子還要遠，而且只要大象有想要衝過來的傾向，司機就趕緊發車後退，比獅子還要不友善。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

非洲五霸之一的犀牛，感覺也不是太友善，無法距離太近。而犀牛背後的鳥，則是犀牛的好朋友，司機說鳥只要感受到威脅，就會開始啾啾叫，同時也是警告犀牛有危險了。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

羚羊類動物族群數量最多，但種類太多，又不是唸動物科系的，實在很難分辨。其中，黑斑羚羊最好認，整群跳來跳去、你追我跑的。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

長頸鹿也是容易害羞的動物之一，只要靠近牠們，牠們拔腿就走，要拍牠們要準備焦段長的鏡頭。

參考資訊：

#開車入場費：每人45蘭吉尼

#遊園導覽費：每375蘭吉尼

#住宿價格視房型而定

#網址：https://biggameparks.org/properties/hlane-royal-national-park-1

MkhayaGameReserve

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這個GamePark標誌是犀牛，雖不是唯一可以看到犀牛的地方(Hlane也看得到)，但犀牛族群數比較多，比Hlane多很多，也可以說是犀牛動物園。但這裡門檻比較高，遠且路不好開(建議開底盤高的車)，指標不夠明確入口不好找。

而且GameDrive只有一種選擇，從早上10點到下午4點，有附中餐，雖價格比較高，但是遊園時間長且附餐，反而划算。如果晚上要住在Mkhaya更貴。因為門口沒有駐守人力，官方網站上說要先預訂才會有人協助安排吉普車接送。...

原文出處：史瓦帝尼Big Game Parks

延伸閱讀：福克斯冰河健行

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

非洲背包客動物園

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

恐怖極了！ 揭密非洲原始部落裡的奇特習俗

2019-05-22 10:04

自駕在南非「克魯格國家公園」幸運遇見非洲五霸！

2019-05-01 21:00

非洲獵奇！ 走進衣索比亞 台灣尋豆師打開咖啡豆寶庫

2019-03-24 12:49

在肯亞對我們伸出雙手的人們　謝謝你們！

2019-02-04 22:00

肯亞桑布魯之美「Samburu」 獵遊行程的遺珠常客

2019-02-04 21:00

沙漠小鎮！西薩哈拉「阿雍Laayoune」走進三毛的故事風景

2019-01-15 21:00

一個女生去非洲做「動物義工」 摸到獅子鬃毛的夢想！

2018-11-24 21:04

參加「貧民窟觀光」你得先知道這些事

2018-11-08 21:00

一人獨自自駕遊「納米比亞」24天-行前準備

2019-05-14 07:31

夢想旅行！ 帶孩子來去埃及親子自助遊規畫與心得

2019-05-07 08:31

非洲大猩猩擺姿勢和他自拍 網友笑：這是偶像團體嗎

2019-04-22 09:41

波札那／來去歐卡萬哥三角洲體驗Mokoro獨木舟

2018-10-31 09:30

世界最大的國中國！被南非環繞的「天空王國」賴索托

2018-10-24 21:00

肯亞獵遊之旅（下）─馬賽人：傳統與現代的交織

2018-10-18 15:30

肯亞獵遊之旅（中）─非洲五大霸氣現身

2018-10-17 15:30

肯亞獵遊之旅（上）─百萬牛羚大軍壓境馬賽馬拉

2018-10-16 15:50

非洲旅行經驗談 那些你會需要習慣的事！

2018-10-02 21:01

摩洛哥IG打卡熱門點 漫步世界藍城傑夫蕭萬

2018-09-08 21:01

肯亞 迪亞尼海灘 綿延不絕的白沙和湛藍海水

2018-09-07 21:00

肯亞首都奈洛比玩什麼？與大象、長頸鹿近距離接觸

2018-09-03 20:59

「肯亞．奈瓦夏湖」河馬攻擊事件淺談人與自然之爭

2018-08-31 20:59

非洲肯亞 地獄門國家公園 獅子王PRIDE ROCK原型

2018-08-28 21:00

慕名而來！充滿地中海風情的摩洛哥藍色小鎮Chefchaouen

2018-07-12 08:02

寸土不生！非洲「毛里裘斯」七彩顏色的山丘

2018-07-11 12:00

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-24 12:01

旅客=肥羊？ 摩洛哥馬拉卡什 小心一不留神就...

2018-06-17 21:00

肯亞發現史前巨獅 重逾1.5噸比北極熊還大

2019-04-18 15:45

一張「五W一H」圖表 讓你秒懂東非動物大遷徙

2018-05-26 10:25

驚艷「摩洛哥」 乘載伊斯蘭與撒哈拉的美麗國度

2018-05-07 11:00

比希臘還藍的地方！來摩洛哥絕對別錯過的2個城市

2018-03-28 09:16

走吧！來去北非花園摩洛哥 2種體驗方式超神奇

2018-02-20 09:32

有片／埃及「食物犯罪」監獄主題餐廳 爆紅大受歡迎

2017-11-29 11:07

樂遊非洲！來世界傑出海島旅遊目的地─模里西斯

2017-11-19 11:04

逐水草而居的遊牧傳說 看見撒哈拉沙漠的美麗！

2017-08-09 08:03

能量飲料太猛？他六小時「硬梆梆」 廠商急下架

2019-01-15 10:22
看更多

熱門文章

好美！建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 10:40

陸土豪才住得起的「垂直森林」正熱 遭調侃買房難逃這些命運

2019-05-18 20:00

停飛衝擊擴大！遠航宣布取消日韓陸8航線 31班看這裡

2019-05-18 18:46

停飛影響786名乘客！品保協會：遠航下週會再停飛「日本、韓國」

2019-05-18 15:18

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-20 10:20

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 10:15

高雄也勝西班牙？38m代步溜滑梯啟用一天就關閉

2019-05-16 10:20

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 21:30

什麼叫熱到爆？ 雲南玉米田被曬到「自爆」成爆米花

2019-05-21 10:16

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

才開航4個月！遠東航空「巴拉望、長灘、峴港」航班「全部取消」

2019-05-17 21:08

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 09:10

糗！向飯店櫃檯要枕頭 幾周過去床上竟是這景況

2019-05-18 22:30

出國排行程好累？乾脆去印尼超美的島嶼待著，放空時IG美照也發好發滿

2019-05-14 12:15

保證不無聊! 到泰國曼谷家庭旅遊 首選8處必訪景點

2019-05-20 20:12

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:50

越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00

童話裡搬出來的渡假聖地　碧藍海水清澈如鏡，粉紅沙灘宛如夢幻仙境！

2019-05-15 16:52

孤獨星球2019 全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

2019-05-08 10:58

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-21 09:30

巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室

2019-05-16 08:59

恐怖極了！ 揭密非洲原始部落裡的奇特習俗

2019-05-22 10:04

不畏停飛！遠航18日送「不限航點機票」 百餘民眾照搶

2019-05-18 19:00

照過來！各國最省換匯方式、換錢地點告訴你

2019-05-20 10:18

簡直「泰」驚人了！來這裡直接買到吃到全泰77府的特產

2019-05-09 11:01

取消菲多個航班 遠航總經理坦言粗糙 承諾補償滯留費

2019-05-19 18:05

走跳世界／在地人激推的「帛琉美食」

2019-05-21 12:01

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-20 12:36

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20

跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-18 11:20

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

台大生帶你413天環球日記！日常即冒險 (上)

2019-05-20 09:00

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

2019-05-15 12:01

想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-19 09:30

玩越南正夯！直飛下龍灣搭船、搭車免費 5天4夜自由行最低1萬2起

2019-05-15 16:51

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top