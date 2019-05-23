前進史瓦帝尼GamePark 近距離觀賞非洲五霸其中3種

【作者:shiungchi】

史瓦帝尼(eSwatini)原本國家名為史瓦濟蘭(Swaziland)，在2018年脫離英國獨立50周年之際，把史瓦濟蘭改成史瓦帝尼，一方面也是避免與瑞士(Switzerland)搞混。

史瓦帝尼面積約1萬7千多平方公里(約台灣一半大小)，境內有3處GamePark，每個GamePark各有不同的特色。什麼是GamePark?GamePark的英文解釋是''Alargeareaofland,especiallyinAfrica,wherewildanimalscanlivesafely."

這是我第一次遊GamePark，我對它的理解大概是一個幅員廣大的動物保護區，但邊界有鐵網圍著以防止野生動物往外跑，野生動物平時靠園區裡的草木、動物維生，不需人類餵食(除非旱災)。

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1.HlaneNaitonalPark(標誌「獅子」)

2.MlilwaneWildlifeSanctuary(標誌「尤豬」)

3.MkhayaGameReserve(標誌「犀牛」)

我自己去的順序是1→3→2，以下就照這個順序介紹：

HlaneNationalPark

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Hlane的標誌是獅子，也是目前史國境內唯一可以看到獅子的保護區。除了獅子以外，還有大象、犀牛、羚羊、長頸鹿等其他野生動物。

這裡有獅子、大象、犀牛(非洲五霸The Big Five其中3種)，雖然離市區較遠，但路好開、大門標示清楚，參加遊園車看動物(GameDrive)約2.5小時，門檻不算高。如果三個真的只能選一個去，我會大概會選這裡！

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司機大哥說一般公獅壽命20年、母獅25年，一天要睡20小時(果然是貓科)，一個禮拜只要進食一次(難怪看起來那麼瘦)。

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一隻成象可以達6噸重，一天要吃300公斤的草(如果我沒聽錯)。

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遊園車距離大象的距離，比獅子還要遠，而且只要大象有想要衝過來的傾向，司機就趕緊發車後退，比獅子還要不友善。

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非洲五霸之一的犀牛，感覺也不是太友善，無法距離太近。而犀牛背後的鳥，則是犀牛的好朋友，司機說鳥只要感受到威脅，就會開始啾啾叫，同時也是警告犀牛有危險了。

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羚羊類動物族群數量最多，但種類太多，又不是唸動物科系的，實在很難分辨。其中，黑斑羚羊最好認，整群跳來跳去、你追我跑的。

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長頸鹿也是容易害羞的動物之一，只要靠近牠們，牠們拔腿就走，要拍牠們要準備焦段長的鏡頭。

參考資訊：

#開車入場費：每人45蘭吉尼

#遊園導覽費：每375蘭吉尼

#住宿價格視房型而定

#網址：https://biggameparks.org/properties/hlane-royal-national-park-1

MkhayaGameReserve

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這個GamePark標誌是犀牛，雖不是唯一可以看到犀牛的地方(Hlane也看得到)，但犀牛族群數比較多，比Hlane多很多，也可以說是犀牛動物園。但這裡門檻比較高，遠且路不好開(建議開底盤高的車)，指標不夠明確入口不好找。

而且GameDrive只有一種選擇，從早上10點到下午4點，有附中餐，雖價格比較高，但是遊園時間長且附餐，反而划算。如果晚上要住在Mkhaya更貴。因為門口沒有駐守人力，官方網站上說要先預訂才會有人協助安排吉普車接送。...

原文出處：史瓦帝尼Big Game Parks

延伸閱讀：福克斯冰河健行

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