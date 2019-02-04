在肯亞對我們伸出雙手的人們 謝謝你們！

【作者:yuily】

去年十一月底，我們踏上非洲這塊陌生的土地，而肯亞是我們非洲旅行的第一個國家。

親身蒞臨後才看到除去刻板印象之後的真實日常，尤其騎單車旅行，讓我們相對有更多機會與當地人接觸。這些與他們交會的短暫片刻，如果不記錄下來記憶也就隨時光的流逝而褪色了，但我不想這些美好越來越朦朧模糊，也希望能讓更多人見到非洲的不同面貌。最美的風景是人，這句話用在肯亞也是適用的。

(一)肯亞大叔強勢的溫柔

這一天我們在一家小店買冷飲喝和休息午睡。

一位身著襯衫西裝褲的大叔走向我們，他是小店前一群孩子其中兩個的祖父，在奈洛比做生意。他聽到我們的單車旅行深感佩服，堅持要請我們吃東西，盛情難卻之下史吃了一個chapati(很像沒有蔥的蔥油餅)和一杯茶，我吃不下只喝茶。

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活潑好動的小孩們

這一坐似乎便很難離開了，每當我們打算動身，大叔就一副「急什麼，再多坐一會兒吧」的態度，後來天色漸暗，我們便順水人情的留下來。

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我們與大叔

等大叔太太回到家，她迅速的準備晚餐。有飯，有綠色蔬菜，肉湯和洋蔥蕃茄，她讓我們先吃，才又準備給她兩個孫子和她自己，而他們的盤子裡沒有肉湯。

之後回來的大叔的盤子裡也只有蔬菜，我不禁對我們吃了他們今晚應有的肉感到不好意思，儘管是大媽堅持舀給我的。

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好吃的晚餐

那晚我們在大叔家過夜，不在計劃內，甚至算是強迫中獎，但大叔敦厚的笑臉實在讓人難以拒絕。

大叔說：「我們都是宇宙裡的一份子，今天我招待你們，他日宇宙會以其他形式回饋我，猶如一個善意的迴圈。」

大叔的朋友麥可也說：「感謝你們回應並接受我們的招待，讓我們有機會一起分享生命的片段與交流。」

大叔雖然強勢，英文的口音很難懂，有時候硬要人接受的好意讓人不知所措，但大叔無疑會是我們在肯亞印象最深的人物之一。

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謝謝大叔一家

(二)請一定要再回來！

來到Muumandu，我們去問派出所是否可以紮營。警員傑森大方地爽快說好，並邀請我們去他的房間坐坐。

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Muumandu的街頭

他的未婚妻安琪坐在床上，是個很漂亮的女生，穿著合身的傳統服飾，一臉笑吟吟。

大家閒聊起來，這對情侶笑點很低，隨便講個什麼就開心大笑。傑森說我們可以睡在他的房間，於是我們意外的再一次睡在屋內。

傑森很希望我們明天能留下來，他想帶我們去附近走走。近乎強硬的要求讓我想到大叔，不知道是不是肯亞男人骨子裡都有個大男人。

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在傑森強力的請求之下，我們在他房內度過了兩晚

我們在房內鋪了另一張床墊，準備就寢時傑森一副開明的跟我們說：「如果你們想做愛的話就做吧，不用在意我們，大家都是成年人了。」我當場傻眼，不確定他是認真的還是喝的微醺了。

當他一再要我們放心做愛時，我想他是真的思想前衛異於常人。

他不只一次的說史很害羞很純真很謙卑，我很好玩有趣，他很愛我們，跪在我們床邊要我們保證，在我們回去家鄉之前會再回來看他們。

要求這樣的保證令我感到為難，我不想說謊也不想讓他難過。我知道我們這趟旅程是不會回頭的，只會一直向前進，而他們將會停留在我們的記憶中。...

原文出處：在肯亞對我們伸出雙手的人們，謝謝你們！

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