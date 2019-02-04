親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

新港奉天宮初一搶頭香 搶得頭香男願望是…把妹

在肯亞對我們伸出雙手的人們　謝謝你們！

2019-02-04 22:00背包客棧

【作者:yuily】

去年十一月底，我們踏上非洲這塊陌生的土地，而肯亞是我們非洲旅行的第一個國家。

親身蒞臨後才看到除去刻板印象之後的真實日常，尤其騎單車旅行，讓我們相對有更多機會與當地人接觸。這些與他們交會的短暫片刻，如果不記錄下來記憶也就隨時光的流逝而褪色了，但我不想這些美好越來越朦朧模糊，也希望能讓更多人見到非洲的不同面貌。最美的風景是人，這句話用在肯亞也是適用的。

(一)肯亞大叔強勢的溫柔

這一天我們在一家小店買冷飲喝和休息午睡。

一位身著襯衫西裝褲的大叔走向我們，他是小店前一群孩子其中兩個的祖父，在奈洛比做生意。他聽到我們的單車旅行深感佩服，堅持要請我們吃東西，盛情難卻之下史吃了一個chapati(很像沒有蔥的蔥油餅)和一杯茶，我吃不下只喝茶。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

活潑好動的小孩們

這一坐似乎便很難離開了，每當我們打算動身，大叔就一副「急什麼，再多坐一會兒吧」的態度，後來天色漸暗，我們便順水人情的留下來。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

我們與大叔

等大叔太太回到家，她迅速的準備晚餐。有飯，有綠色蔬菜，肉湯和洋蔥蕃茄，她讓我們先吃，才又準備給她兩個孫子和她自己，而他們的盤子裡沒有肉湯。

之後回來的大叔的盤子裡也只有蔬菜，我不禁對我們吃了他們今晚應有的肉感到不好意思，儘管是大媽堅持舀給我的。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

好吃的晚餐

那晚我們在大叔家過夜，不在計劃內，甚至算是強迫中獎，但大叔敦厚的笑臉實在讓人難以拒絕。

大叔說：「我們都是宇宙裡的一份子，今天我招待你們，他日宇宙會以其他形式回饋我，猶如一個善意的迴圈。」

大叔的朋友麥可也說：「感謝你們回應並接受我們的招待，讓我們有機會一起分享生命的片段與交流。」

大叔雖然強勢，英文的口音很難懂，有時候硬要人接受的好意讓人不知所措，但大叔無疑會是我們在肯亞印象最深的人物之一。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

謝謝大叔一家

(二)請一定要再回來！

來到Muumandu，我們去問派出所是否可以紮營。警員傑森大方地爽快說好，並邀請我們去他的房間坐坐。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

Muumandu的街頭

他的未婚妻安琪坐在床上，是個很漂亮的女生，穿著合身的傳統服飾，一臉笑吟吟。

大家閒聊起來，這對情侶笑點很低，隨便講個什麼就開心大笑。傑森說我們可以睡在他的房間，於是我們意外的再一次睡在屋內。

傑森很希望我們明天能留下來，他想帶我們去附近走走。近乎強硬的要求讓我想到大叔，不知道是不是肯亞男人骨子裡都有個大男人。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

在傑森強力的請求之下，我們在他房內度過了兩晚

我們在房內鋪了另一張床墊，準備就寢時傑森一副開明的跟我們說：「如果你們想做愛的話就做吧，不用在意我們，大家都是成年人了。」我當場傻眼，不確定他是認真的還是喝的微醺了。

當他一再要我們放心做愛時，我想他是真的思想前衛異於常人。

他不只一次的說史很害羞很純真很謙卑，我很好玩有趣，他很愛我們，跪在我們床邊要我們保證，在我們回去家鄉之前會再回來看他們。

要求這樣的保證令我感到為難，我不想說謊也不想讓他難過。我知道我們這趟旅程是不會回頭的，只會一直向前進，而他們將會停留在我們的記憶中。...

原文出處：在肯亞對我們伸出雙手的人們，謝謝你們！

延伸閱讀：你準備好去挪威騎車旅行了嗎？

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

肯亞非洲單車背包客

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

肯亞桑布魯之美「Samburu」 獵遊行程的遺珠常客

2019-02-04 21:00

沙漠小鎮！西薩哈拉「阿雍Laayoune」走進三毛的故事風景

2019-01-15 21:00

一個女生去非洲做「動物義工」 摸到獅子鬃毛的夢想！

2018-11-24 21:04

參加「貧民窟觀光」你得先知道這些事

2018-11-08 21:00

波札那／來去歐卡萬哥三角洲體驗Mokoro獨木舟

2018-10-31 09:30

世界最大的國中國！被南非環繞的「天空王國」賴索托

2018-10-24 21:00

肯亞獵遊之旅（下）─馬賽人：傳統與現代的交織

2018-10-18 15:30

肯亞獵遊之旅（中）─非洲五大霸氣現身

2018-10-17 15:30

肯亞獵遊之旅（上）─百萬牛羚大軍壓境馬賽馬拉

2018-10-16 15:50

非洲旅行經驗談 那些你會需要習慣的事！

2018-10-02 21:01

摩洛哥IG打卡熱門點 漫步世界藍城傑夫蕭萬

2018-09-08 21:01

肯亞 迪亞尼海灘 綿延不絕的白沙和湛藍海水

2018-09-07 21:00

肯亞首都奈洛比玩什麼？與大象、長頸鹿近距離接觸

2018-09-03 20:59

「肯亞．奈瓦夏湖」河馬攻擊事件淺談人與自然之爭

2018-08-31 20:59

非洲肯亞 地獄門國家公園 獅子王PRIDE ROCK原型

2018-08-28 21:00

慕名而來！充滿地中海風情的摩洛哥藍色小鎮Chefchaouen

2018-07-12 08:02

寸土不生！非洲「毛里裘斯」七彩顏色的山丘

2018-07-11 12:00

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-24 12:01

旅客=肥羊？ 摩洛哥馬拉卡什 小心一不留神就...

2018-06-17 21:00

一張「五W一H」圖表 讓你秒懂東非動物大遷徙

2018-05-26 10:25

驚艷「摩洛哥」 乘載伊斯蘭與撒哈拉的美麗國度

2018-05-07 11:00

比希臘還藍的地方！來摩洛哥絕對別錯過的2個城市

2018-03-28 09:16

走吧！來去北非花園摩洛哥 2種體驗方式超神奇

2018-02-20 09:32

有片／埃及「食物犯罪」監獄主題餐廳 爆紅大受歡迎

2017-11-29 11:07

樂遊非洲！來世界傑出海島旅遊目的地─模里西斯

2017-11-19 11:04

逐水草而居的遊牧傳說 看見撒哈拉沙漠的美麗！

2017-08-09 08:03

現世報？ 南非狩獵遊戲主辦人獵象 反被大象壓死

2017-05-23 07:45

全球最熱地獄！氣溫50度暗紅結晶大地像極火星表面

2017-04-11 10:03

能量飲料太猛？他六小時「硬梆梆」 廠商急下架

2019-01-15 10:22
看更多

熱門文章

傷亡名單曝光！雄獅旅行團上海重大車禍 45歲男不治

2019-02-03 16:00

雄獅旅行社上海遇重大車禍 台灣人1死9傷

2019-02-03 15:50

過年不想廢在家？網友最想出國渡假的十大地區

2019-02-03 11:20

桃園機場開始實施全面X光機手檢

2019-02-02 16:50

連假出國旅遊 只依賴信用卡保障恐不足

2019-02-03 18:30

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-02 10:40

冬天適不適合來捷克旅行呢?捷克冬季旅遊Q&A

2019-02-03 21:00

IG必追蹤！五個不可不知的Instagram旅遊帳號

2019-02-04 12:00

極地酷寒將盡 美中西部急凍又急暖

2019-02-03 08:00

在肯亞對我們伸出雙手的人們　謝謝你們！

2019-02-04 22:00

肯亞桑布魯之美「Samburu」 獵遊行程的遺珠常客

2019-02-04 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top