肯亞桑布魯之美「Samburu」 獵遊行程的遺珠常客

【作者:aprilchangyh】

桑布魯，比不上馬賽部落的名氣，卻是馬賽部落的姊妹部落，兩者有著相似的語言、相似的文化，但也各有其獨特魅力。然而，比起大名鼎鼎的馬賽馬拉國家公園，桑布魯或許是因為地理位置較為偏遠，經常是來獵遊的外國旅客最大遺珠之一。

在肯亞，總計有多達54個國家公園，儘管其數量之大，國家公園皆各有特色，例如馬賽馬拉是最經典的大草原地形，一望無際的地景也使得發現動物蹤影相對容易一些。LakeNakuru則是湖以及森林地形，雖然較難看到大批動物，但是風景秀麗，且有機會在湖邊看到群聚的紅鸛，我也曾經在Lakenakuru看到一個獅子家族在路邊睡午覺!

桑布魯國家公園，屬於半沙漠地景，乾燥季節時期植披稀少，河水乾枯，雨季時則能見到灌木叢，配上滾滾泥河。以下照片是我在2018年12月造訪時所拍攝，當時剛連著下了一兩週的雨，河水豐沛且可能藏著鱷魚!而我們投宿的地方就在這河的旁邊，晚上點起營火時，桑布魯的戰士就在一旁照看，以免有鱷魚上岸來享用人類大餐。

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隔天一早我們進入國家公園獵遊，下過雨後的半沙漠地景有其獨特的魅力，下面是桑布魯國家公園最著名的景色之一，碩大的棕櫚樹分岔著指向天空，灌木叢生機勃勃，為紅褐色的土壤披上綠色外衣，遠處的山傍著棕櫚樹居然顯得小巧可愛!

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在桑布魯，不同於傳統的獵遊BigFive(犀牛、獅子、大象、leopord、Buffolo)，桑布魯有自己的Bigfive是在其他國家公園無法看到或難見到的-Grevy'sZebra（細紋斑馬）、Somaliostrich（索馬利鴕鳥）、Gerenuk（長頸羚）、Oryx（南非劍羚）、Reticulatedgiraffe（網紋長頸鹿）。

這是這次獵遊的影片，超幸運地BigFive全部蒐集到了!

Grevy'sZebra（細紋斑馬）:是三種斑馬中面臨最嚴重威脅的物種，僅分布在肯亞及衣索比亞部分區域，全世界盛大約2500之，體型較一般斑馬更大，紋路則更細，肚子上沒有斑紋是純白色的，頭上大大的耳朵是其最可愛的特色之一。這次拍到的都是成年公斑馬，牠們經常是一個人溜搭。

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Somaliostrich（索馬利鴕鳥）:主要分布在東非，有一寬闊白色頸環，而且是野生鴕鳥中最高的! 這次拍到的是一整個家庭，還有兩隻小隻的，但有點遠拍不是很清楚。

Gerenuk（長頸羚）：本次最讓我驚豔的動物！站起來吃的樣子讓我想到我們家狗，她為了吃零食會興奮地站著走路XD，原來除了長頸鹿以外也有長頸羚~但是長頸羚脖子沒長夠長，所以還得墊腳尖吃（不負責任亂解釋給小朋友聽）

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Oryx（南非劍羚）：天生長得像帶了個面具的臉，臉部中央、眼睛、到嘴巴四周、體側都有黑色毛分布，體型也是劍羚屬中最大型的種類。我覺得牠們長得很有趣也超有特色的。

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Reticulatedgiraffe（網紋長頸鹿）：是原生於索馬利亞、衣索比亞南部以及肯亞北部的長頸鹿亞種。因為牠們身上特殊的紋路，網紋長頸鹿是九種長頸鹿亞種之中最有名的一種！我最喜歡看長頸鹿走路，一晃一晃得很優雅好像在走伸展台。這次除了看到單獨的長頸鹿以外也看到了一個小家庭～（自己腦補是爸爸、媽媽跟小孩XD）...

原文出處：Samburu 肯亞桑布魯之美 - 獵遊行程的遺珠常客

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