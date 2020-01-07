印度旅遊不能錯過的五大慶典，幫助你更了解印度文化

多元的宗教、亙古的歷史及豐富的種族，這三大因素構成了這樣多采多姿的印度文化。也因為這樣的背景，每個時節的印度都因舉辦著各種慶典而熱鬧著。今天Skyscanner要帶你一同來深度探訪，這五條經典的慶典，為你的印度旅行做好準備吧!

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必玩慶典一:身心靈成長體驗 – 國際瑜珈節

許多人來到印度的目的，除了觀光以外就是體驗瑜珈了。如果你也是瑜珈愛好者，在這位於喜馬拉雅山腳下的瑜珈發源地，來一趟結合印度古典音樂的身心強化之旅，會是一段難忘的經驗。在這段為期七天的時間裡，除了體驗由不同風格的老師們帶領的瑜珈課程外，還可以參與講座、點燈儀式及欣賞各式文化表演。

慶典時間: 每年三月，時間以官網公告為主。

慶典主要地點: 瑞詩凱詩

慶典長度: 七天

網站資訊: 官網

鄰近景點: Lakshman Jhula吊橋 、 Parmarth Niketan Ashram泛舟 、Triveni Ghat大瀑布。

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必玩慶典二: 五彩繽紛的歡愉盛宴-Holi Festival

五彩節，又稱灑紅節，是印度最古老的慶典之一。起源與一段偉大的印度教傳說，百姓們為了慶祝小王子因為毗濕奴的保護，而沒有被加害，便向小王子身上潑撒各種色彩粉末。在這一天，人民暫時忘卻種姓階級的枷鎖，盡情用力地玩耍就好。人們互相投擲彩色粉末，以及拿著水槍互相噴灑，如果你不介意被弄髒或弄濕，這個代表了印度精隨與活力的美麗慶典，將會是你一生難忘的有趣回憶。

慶典時間: 每年三月前後，時間以官網公告為主。

慶典主要地點: Uttar Pradesh北方邦的 Mathura 和 Vrindavan，是最具有特色與傳統的慶祝地點 。

慶典長度: 兩天一夜

網站資訊: 官網

鄰近景點: 泰姬瑪哈陵、恆河、阿格拉堡。

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必玩慶典三: 佛陀誕辰盛會 – Buddha Purnima

佛陀誕生日是佛教徒們一生中最重要的日子，全世界的佛教徒都把這一天當作是釋迦牟尼佛出生、成佛和死亡的日子。印度是釋迦牟尼佛開悟及死亡之地，因此在這裡佛教寺廟和信徒們為他舉辦了盛大的慶祝活動。虔誠的佛教徒聚集在離他們最近的寺廟裡，手持鮮花和燭台，進行祈禱及唱誦佛曲。來到這裡，你可以一同感受平靜而祥和的氣氛。

慶典時間: 每年五月六日

慶典主要地點: 菩堤伽耶

慶典長度: 一天

網站資訊: 無網站

鄰近景點: 眾多佛寺

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必玩慶典四:感受印度新年氣氛-排燈節

排燈節，又稱屠妖節。這個如同印度新年一般的重要節日，慶祝的是正義戰勝邪惡，邁向光明的時刻。當初拉姆勛爵成功擊敗拉萬，和拯救了他的妻子西塔，回到阿約提亞王國的光榮時刻。以煙火及蠟燭象徵著光明來到，穿插著眾多不同的表演，以及攤販聚集，因此也是多數印度家庭最期待的節日。

慶典時間: 每年十月下旬或十一月上旬，每年時間不一，出發前請多查詢。

慶典主要地點: 瓦拉納西

慶典長度: 五天-十五天

網站資訊: 無網站

鄰近景點: 恆河、各祭壇、鹿野苑。

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必玩慶典五:欣賞駱駝的各種風貌-Pushkar駱駝節

在印度拉賈斯坦邦的沙漠小鎮Pushkar，每年十月底到十一月初 ，有個吸引眾多遊客到此參訪的駱駝節。在這裡你可以看到駱駝們都被精心打扮了，因為有一連串的活動等著牠們參加!包括駱駝遊行、選美比賽、賽跑及駱駝交易。除了駱駝以外，現場還有家畜展覽及傳統舞蹈表演可欣賞。

慶典時間: 每年十月底到十一月初，時間以官網公告為主。

慶典主要地點: Pushkar。

慶典長度: 約八天

網站資訊: 官網

鄰近景點: 各式印度廟宇、藍城Jodphur、粉紅城Jaipur。

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