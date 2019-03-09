踏上內蒙古第一大湖「呼倫湖」負26度的艷陽好天氣

【作者:emma1032002】

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內蒙之旅進行到第五天~也是在呼倫貝爾的最後一天了

開心的時間總是過得特別快，好捨不得內蒙美麗的風景喔~

1071205滿洲里市區→呼倫湖→兩河聖山→海拉爾

一早起床看到天氣溫度創下這幾天的新低，立馬截圖做紀念

負26度欸，人生中第一次經歷冷凍櫃溫度

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今天的早餐是飯店附的，白粥白饅頭還有一些小菜加一顆蛋

算是傳統中式早餐。

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吃飽後開始今天的行程了，也是內蒙之旅的最後一個景點---呼倫湖

呼倫湖是內蒙古第一大湖、中國第四大淡水湖，與貝爾湖為姊妹湖。

這是要收費的景點，一個人是25元人民幣，一台車的話是10元人民幣，

俊男兄的話不用錢，所以總共付了60元。

不愧是內蒙第一大湖阿，這樣拍過去沒有盡頭，

跟印象中和課本中的湖都長得不一樣啊~

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安安在車上一直逼問俊男兄說可不可以踩到湖面上

不曉得為什麼她對於踩到湖面上這件事情非常感興趣

結果俊男兄說湖面還沒有結實，所以規定我們只能踩在旁邊的冰塊上面

不可以踏到湖面上!

但是大家還是可以看到上面那張照片有三個人走到超裡面，

甚至還有看到三輪車在湖面上騎。

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結束呼倫湖行程之後便往海拉爾前進了，在內蒙的這幾天也看到很多變的風景

這天看到的是乾枯的草原，草原上依舊有許多動物，有牛群，馬群也有羊群

俊男兄說現今內蒙較推行畜養牛群，比較不推廣養羊群

原因是因為牛在吃草十是用舌頭捲草，比較不會將草連根拔起

羊的話是用牙齒拔草，很容易把草根一起拔起來吃掉，如此下來就會造成草地沙漠化。

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很幸運的來到內蒙的這幾天天氣都很好，從照片來看的話天氣大概有25度左右，是個豔陽高照的好天氣。

但實際上呢，也是25度左右，只是是負的...

手套圍巾已經變成下車前習慣性搜尋的物品了，就像是出門前會搜尋錢包鑰匙手機一樣

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負25度的天氣聽起來挺嚇人的，但實際感受起來卻沒有想像中的冷，因為內蒙的冷屬於乾冷。

相比之下，我覺得台灣霸王寒流還是第一名冷！

(算是另類的台灣之光?!)

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往海拉爾前進的路上又遇到了另外一批羊群，比剛剛草原上的那群更靠近了。

照片是用放下車窗的角度拍的

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快要進入海拉爾市區的時候，我們經過了兩河聖山景區

兩河聖山景區裡面是由傳統佛教，藏傳佛教和伊斯蘭教三種宗教的主要傳統建築打造而成的景區。

是政府招開發商投資建的，但因為蓋到一半資金補助取消了，所以開發商也沒有建完就打包走了。

景區滿大的，因為我們是直接開車進去到藏傳佛教的白塔寺才下車拍照。

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那我們進到景區也是沒有收取門票的

但俊男兄說如果是在白塔寺辦法事時參觀的話就會收取門票。

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午餐的話就是回到海拉爾吃了，

我們點了一鍋鍋茶，鍋茶的話是會用一個鍋子裝小米，

先開火把小米炒一炒，炒到可以了之後再加入蒙古奶茶一起煮。

最後也可以放上奶皮增加香味和口感

奶皮的話就是有點像是豆漿變冷的時候上面會有一層薄膜，奶皮就是在蒙古奶茶上面的膜~

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吃飽之後就真的結束內蒙古之旅了嗚嗚，

想到晚上就要搭火車離開就覺得很感傷，還想再繼續玩啊

不過感傷歸感傷，該解決的民生問題還是得解決，

因為晚上是在火車上過夜，所以勢必沒有辦法洗澡，...

原文出處：【內蒙。呼倫貝爾】踏上內蒙古第一大湖《呼倫湖》經兩河聖山景區回海拉爾-feat.JN

延伸閱讀：【內蒙。呼倫貝爾】前進滿洲里市區-猛瑪公園、國門景區、套娃廣場 feat.JN

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