親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

「日光節約時間」被嫌棄！原來它會造成混亂與疾病

一坪買55萬卻住了「鬼城」？專家供5招買房自保術

世界上最難到達的地方之「失落的山谷」拉達克 Zanskar

2019-03-12 07:27背包客棧

【作者:lu5663】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

印度政府在得到拉達克控制權後，曾長期強行對其實行封閉政策，直到1975年起陸續對外開放陸空通航，來這裡探險旅行的遊客開始絡繹不絕。每年的7-9月是整個拉達克的旅遊旺季，而TrekkingtoZanskar是最值得冒險的活動之一。

Zanskar是目前世界上最難到達的地方之一，因為公路、電力不通，步行是唯一與外界連結的方式，所以至今依然人煙罕至，從村落居民的生活方式到古老的藏傳佛寺，都被原始生態所包圍，在喜馬拉雅山脈冰川融雪滋養的村落裡，過著幾乎與世無爭的生活。

走過了Zanskar冬季的冰河健行（Chadartrek），很好奇它在冰川融雪後又是什麼樣貌？夏季路線從LamayurutoDarcha雙向皆可進出，行程安排從9～15天，視起訖點而定。為了配合夥伴的時間，敲定11天從DarchatoPadum健行，再搭接駁車回到Leh。

Padum（3,657公尺）是ZanskarVelley唯一的城鎮和行政中心，地處ZanskarVelley山谷三叉路口的中心。一邊沿ZanskarRiver直達Chilling，是Zanskar的冬季健行路線；一邊要翻越Shingulapass（5054公尺）抵達Darcha（馬列公路），是Zanskar的夏季健行路線；唯一對外連接到Kargil（斯列公路）的道路，則必須忍受240公里的顛簸。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

和夥伴們約在德里碰面，一起搭長途巴士到Manali和嚮導Tundup會合，隔天一早便開始行程。

車子先沿馬列公路到Darcha後，轉向正在建設中往Zanskar的叉路，顛簸的砂石路面偶有雪山融水沖刷路段，遇到工程車正在作業，司機也只能熄火等待。

雨季剛過，但雨似乎還不肯停歇，從抵達德里就一路隨行；海拔持續攀升，陽光透過雲隙若隱若現，心情也隨著之時而開心、時而擔心。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

第二天在開始健行半個小時後，又返回到營地，Tundup攤開地圖說明健行路線，並提出撤退方案要我們做出決定。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

從Delhi（0-125M）到Manali（2200M）到Chumiknakpo（4652M），我們沒有為適應高度多做停留，這點是在行前群組討論時，經大家決議後的安排，相信憑個人經驗，夥伴們都知道該怎麼照顧自己，但高反還是發生了，幸好Tundup帶了氧氣鋼瓶，休息過後，該怎麼走？

一般安排從Leh接駁到Padum才開始行程，這是由海拔低到高的安全作法；我們決定反向執行，主要是為了節省時間，而且，夥伴們都有過4~6千公尺海拔的登山經驗，相信只要過了Shingulapass，海拔一路往下便無大礙。何況行前特別要求多備一匹馬，以備不時之需，所以大膽要求維持原定計劃，最後在Tundup的同意下，按原訂路線繼續行程。

Tundup是冬季路線時壓隊的嚮導，當時我全程狀態都不佳；所以Tundup力勸我和身體不適的夥伴搭車直上Shingula，再翻越pass到營地。我遲疑了一下下，搖頭說：「不用。」但其實一點把握也沒有，只能在心裡不斷的勉勵自己：「我可以！」。...

原文出處：失落的山谷--Zanskar

延伸閱讀：Chadar trek- 世界最佳十大健行探險路線 Zanskar冰川健行

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公路冰川登山

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

走跳世界／走出阿拉丁童話 穿越杜拜神地標

2019-01-31 13:00

印度人賣花不為浪漫 加爾各答髒亂紛擾的花市觀察

2019-01-22 21:00

印度色彩震撼的四色之城　拉加斯坦邦旅行攻略

2019-01-07 21:00

蒙古特色文化！家家戶戶都有的「夏嘎依(Shagai)」以羊骨頭做占卜

2019-01-02 21:00

沙漠的奇蹟！杜拜旅遊不可錯過的6大景點

2018-12-15 10:00

土耳其自由行Q&A！女性去土耳其穿什麼衣服好呢？

2018-12-14 09:00

杜拜旅行新夯點「綠色星球」樹懶公務員搶吸睛！

2018-12-10 11:36

享受旅程不忘防備心 女生一個人遊印度要注意的八點

2018-11-26 15:14

踏上內蒙古第一大湖「呼倫湖」負26度的艷陽好天氣

2019-03-09 22:30

印度山谷中的迷幻趴 充滿神秘色彩的雪山神女谷(Parvati Valley)

2019-02-19 21:00

影╱空汙嚴重降黑雪 西伯利亞出現末日景象

2019-02-17 09:30

印度洋上的國度「斯里蘭卡」在亞當峰的朝聖者們（內含攻略）

2019-02-16 21:00

在伊朗遇到的性騷擾與防治經驗分享

2019-01-22 15:01

影／在世界極寒之地 雅庫特人為何忙採冰塊過冬？

2018-12-10 08:15

大漠風情極限挑戰 從杜拜摩天大樓直衝沙丘

2018-12-08 11:15

天火焚城是真的 索多瑪遺址出現

2018-11-28 10:40

加亞氣旋襲印度釀33死 近18萬人暫居避難所

2018-11-18 21:30

前往「約旦國王大道」沿途一片荒涼淒美

2018-10-20 21:00

想體驗印度所有文化 來一次婚禮觀光如何？

2018-10-19 21:31

土耳其說：你可以走得更遠！土耳其自助旅行二三事

2018-10-11 15:29

旅遊道德 派糖給較窮困地方的小朋友好嗎

2018-10-05 09:29

跟團玩不到 ! 伊斯坦堡充滿魔幻之約會景點

2018-09-29 11:00

絲路之行／錯過熱氣球的卡帕多奇亞

2018-09-19 21:00

以色列發現世上最古老釀酒遺址 距今1萬多年

2018-09-16 08:30

要些膽量才吃得下的！在伊朗最常吃的是…

2018-09-14 20:58

6.5萬隻魚在頭上游！杜拜「水底套房」住一晚12萬

2018-09-14 10:59

哈薩克 壯觀峽谷風光 Charyn Canyon

2018-09-09 21:00

為愛而生的美麗陵墓 「印度泰姬陵」 一滴永恆的淚珠

2018-08-13 20:59

全球第一人！他從8611公尺「野蠻高峰」滑雪下山

2018-07-26 21:29

在印度街上流浪！尋找藍色之城的「鮮豔藍屋」

2018-07-07 08:30

夢幻旅遊地！西藏15日全覽 早鳥優惠省3千

2018-06-28 10:40

西藏15日全覽破盤 早鳥全含價10萬有找

2018-06-26 10:20

你不知道的事！親密相依 印度男孩的浪漫

2018-06-19 21:00

矛盾下的城市 相同的天空 不同的孟買

2018-06-13 21:00

橫跨歐亞大陸！ 位於世界十字路口的國家-土耳其

2018-05-28 07:28

中亞，我不認識你 卻讓我生命留下深刻的記憶

2018-05-19 21:00

有爭議！印度推認養遺址計畫 挨批將古蹟私有化

2018-05-02 08:16

神扯！ 魚販幫魚黏假眼睛「裝鮮」 網友笑到崩潰

2018-09-05 07:29

土耳其重頭戲 ！卡帕多奇亞熱氣球飛行之旅

2018-05-05 19:59
看更多

熱門文章

「佛祖有保庇」32名信徒參加法會後遇車劫 無人死亡

2019-03-10 11:20

台灣是否禁飛波音737 MAX？民航局回應了

2019-03-11 10:41

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

2019-03-11 11:39

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人無人生還

2019-03-10 18:47

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

2019-03-10 17:40

影／又是波音737 MAX！ 衣航與獅航空難有驚人巧合

2019-03-11 12:48

影／天雨路滑肇禍 國3遊覽車翻車驚悚畫面曝光

2019-03-10 11:10

新飯店擋雅典衛城美景 2萬居民請願喊停蓋

2019-03-09 16:00

櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11

沉重歷史的博物館！波蘭奧斯威辛「納粹集中營」各式遺物、黑白照片

2019-03-09 21:00

盤點世界各國８個超有趣「交通工具」

2019-03-11 09:00

別擠日本了！2019 韓國賞櫻攻略大賞　淡粉素雅的櫻花隧道

2019-03-10 09:00

AirAsia春季大促銷3/11登場 長灘島單程未稅888元起

2019-03-10 18:35

歐洲城市導覽│荷蘭舊首都「海牙」內斂的王都

2019-03-10 14:41

世界上最難到達的地方之「失落的山谷」拉達克 Zanskar

2019-03-12 07:27

五福推日本賞櫻包機 2萬元就出發

2019-03-09 15:00

廉航也搭得到夢幻客機！日本航空新品牌「ZIPAIR」 明年開航飛首爾、曼谷

2019-03-10 12:20

吃過一次就知道厲害！ 首爾超人氣早餐 韓國公認「烤吐司達人」在hobong

2019-03-12 09:01

搭飛機有學問！ 你可能沒聽過的飛行相關冷知識

2019-03-12 08:24

好美的旅遊攝影！捷克「庫倫霍夫」藍河圍繞紅屋　攝影景點攻略

2019-03-10 08:00

高效載人貨車！跨國巴士「胡志明→金邊」根本就是土砲捷運系統

2019-03-10 22:30

踏上內蒙古第一大湖「呼倫湖」負26度的艷陽好天氣

2019-03-09 22:30

意大利之旅：從五漁村到托斯卡尼

2019-03-11 08:15

為擴大房源 Airbnb購併HotelTonight

2019-03-09 20:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top