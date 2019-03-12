世界上最難到達的地方之「失落的山谷」拉達克 Zanskar

【作者:lu5663】

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印度政府在得到拉達克控制權後，曾長期強行對其實行封閉政策，直到1975年起陸續對外開放陸空通航，來這裡探險旅行的遊客開始絡繹不絕。每年的7-9月是整個拉達克的旅遊旺季，而TrekkingtoZanskar是最值得冒險的活動之一。

Zanskar是目前世界上最難到達的地方之一，因為公路、電力不通，步行是唯一與外界連結的方式，所以至今依然人煙罕至，從村落居民的生活方式到古老的藏傳佛寺，都被原始生態所包圍，在喜馬拉雅山脈冰川融雪滋養的村落裡，過著幾乎與世無爭的生活。

走過了Zanskar冬季的冰河健行（Chadartrek），很好奇它在冰川融雪後又是什麼樣貌？夏季路線從LamayurutoDarcha雙向皆可進出，行程安排從9～15天，視起訖點而定。為了配合夥伴的時間，敲定11天從DarchatoPadum健行，再搭接駁車回到Leh。

Padum（3,657公尺）是ZanskarVelley唯一的城鎮和行政中心，地處ZanskarVelley山谷三叉路口的中心。一邊沿ZanskarRiver直達Chilling，是Zanskar的冬季健行路線；一邊要翻越Shingulapass（5054公尺）抵達Darcha（馬列公路），是Zanskar的夏季健行路線；唯一對外連接到Kargil（斯列公路）的道路，則必須忍受240公里的顛簸。

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和夥伴們約在德里碰面，一起搭長途巴士到Manali和嚮導Tundup會合，隔天一早便開始行程。

車子先沿馬列公路到Darcha後，轉向正在建設中往Zanskar的叉路，顛簸的砂石路面偶有雪山融水沖刷路段，遇到工程車正在作業，司機也只能熄火等待。

雨季剛過，但雨似乎還不肯停歇，從抵達德里就一路隨行；海拔持續攀升，陽光透過雲隙若隱若現，心情也隨著之時而開心、時而擔心。

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第二天在開始健行半個小時後，又返回到營地，Tundup攤開地圖說明健行路線，並提出撤退方案要我們做出決定。

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從Delhi（0-125M）到Manali（2200M）到Chumiknakpo（4652M），我們沒有為適應高度多做停留，這點是在行前群組討論時，經大家決議後的安排，相信憑個人經驗，夥伴們都知道該怎麼照顧自己，但高反還是發生了，幸好Tundup帶了氧氣鋼瓶，休息過後，該怎麼走？

一般安排從Leh接駁到Padum才開始行程，這是由海拔低到高的安全作法；我們決定反向執行，主要是為了節省時間，而且，夥伴們都有過4~6千公尺海拔的登山經驗，相信只要過了Shingulapass，海拔一路往下便無大礙。何況行前特別要求多備一匹馬，以備不時之需，所以大膽要求維持原定計劃，最後在Tundup的同意下，按原訂路線繼續行程。

Tundup是冬季路線時壓隊的嚮導，當時我全程狀態都不佳；所以Tundup力勸我和身體不適的夥伴搭車直上Shingula，再翻越pass到營地。我遲疑了一下下，搖頭說：「不用。」但其實一點把握也沒有，只能在心裡不斷的勉勵自己：「我可以！」。...

原文出處：失落的山谷--Zanskar

延伸閱讀：Chadar trek- 世界最佳十大健行探險路線 Zanskar冰川健行

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