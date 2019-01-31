走跳世界／走出阿拉丁童話 穿越杜拜神地標

2019-01-31 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許晉榮 ／專題報導



從直升機上俯瞰杜拜。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

若非親眼所見，肯定難以想像阿拉丁童話裡的古老文明可以和現代摩天大樓同處一個平行時空，因為杜拜酋長「只做第一，沒有第二」的決心與魄力，讓杜拜得以在「點石成金」後，從人煙稀少的沙漠，搖身一變為世人眼中的「創意之都」。眼下除了高聳入雲的大樓林立，杜拜更多的是取之不盡的人文歷史寶藏，絕對值得你用心走一回。

杜拜哈里發塔是目前世界第一高樓。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

哈里發塔 世界第一

當飛機降落杜拜這座「黃金之城」後，高達828公尺、樓層多達169層的「哈里發塔」(Burj Dubai)勢必最引人注目，足足比台北101大樓還高出320公尺，也是目前世界第一高樓。杜拜酋長穆罕默德本拉希德曾霸氣地說：「永遠要追求世界第一，因為沒有人會記得世界第二。」於是我們順理成章地搭乘世界最快電梯，直通148層的VIP室，被稱為阿拉伯世界傳奇的城市美景，馬上一覽無遺。

從哈里發塔看杜拜城市街景。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

舉著「世界第一高」旗號，哈里發塔自有吸引世界旅人前來朝聖的魅力，導遊表示旺季時光是排隊領票、安檢到排電梯上樓等，這段流程就得耗時2小時，所以建議大家若想前往盡可能安排早場時段閃人潮，或是多花一些錢買「快速通關」，領完票後即刻被帶入VIP室，還有專人帶領解說，接著再走安檢就可直通148層，同時148層的沙發區內還有專人提供免費果汁茶水及點心，省時之餘，還能換來更舒適的賞景空間，不過這「快速通關」票價約4200元台幣(高峰時段)也比一般票貴了許多。

實際登塔，發現不論是VIP的148層還是124層都有戶外及室內區，也有360度視角遠眺全城風光，我們從VIP的148層一路往下到124層，除了不太一樣的視野，124層裡也暗藏許多小巧思，例如玻璃窗的彩繪翅膀及紀念品商店等聚集吸睛，難怪人潮川流不息。

奇妙的是，雖然沙漠之都的塵土飛揚是事實，但哈里發塔的玻璃窗卻乾淨得讓人驚訝，據工作人員表示，原來他們每天都會派至少40人力懸掛在頗危險的外頭擦玻璃，只是整棟哈里發塔外的玻璃要維持乾淨又不影響觀景興致，至少得花上3個月時間清理，耗時耗力。

杜拜購物中心占地面積超大。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

從哈里發塔下來就是世界最大的購物中心-杜拜購物中心（Dubai Mall），除了有好逛好吃的1200多家店鋪與150家餐廳，購物中心因占地面積大極易走失，於是只能隨機挑選如世界最大的水族館觀賞幕牆，或是杜拜最著名的高檔椰棗專賣店「Bateel」，還是巧克力界的愛馬仕「Patchi」等名店當作「集合不散」的地標。

每天晚上都會登場的水舞秀。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

倘若逛了一天雙腿又不聽使喚，這時天色已晚，旁邊的杜拜噴泉（The Dubai Fountain）每晚都會有精采的噴泉秀，從最佳視野亞曼尼酒店的房間陽台看去，閃爍燈光搭配音樂水舞，這一夜的浪漫指數肯定直線上升。

搭乘直升機準備升空。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

搭直升機 鳥瞰杜拜

想要俯瞰繁華的城市全貌，除了登塔，還有另一種冒險新選擇，那就是搭乘直升機飛高高，約15分鐘的飛行體驗，感覺就像乘坐飛天魔毯般，不論是高聳入雲的哈里發塔，還是舉世聞名的帆船酒店，甚至世界最大人造棕櫚群島等；傳奇杜拜全貌一覽無餘。

不過搭乘直升機飛高高，15分鐘平均一人約7000多台幣，出發前工作人員會先播放安全需知影片及體重測量，切記除了相機及手機外，長鏡頭及自拍棒等皆不能登機。在工作人員引領下通過安檢，接著準備登機升空，對於初次搭乘直升機的我來說，除了激動興奮，還多了一分省掉舟車勞頓，又能輕鬆一睹杜拜風華的小確幸。

夕陽西下前看遠眺帆船飯店是很浪漫的事。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

帆船酒店 浪漫夕陽

過去的杜拜，留給國人最多的印象就是號稱七星級的帆船酒店（Burj Al Arab），也是世界遊客票選為全世界奢華酒店的代表。因為酒店建於三角形人工島嶼之上，外型似迎風而上的帆船，且結構從海平面延展至321米高空而得名。選在夕陽餘暉的當下就近看著帆船酒店，就像看穿杜拜正向日不落國度邁進的企圖心，此時身邊若還有伴侶在懷，肯定再浪漫不過。

杜拜之框的觀景台。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

杜拜之框 串連新舊

在世界第一的哈里發塔與早就盛名遠播的帆船飯店等知名地標建築，2018年1月正式在世人面前揭幕的「杜拜之框」，高有50層樓、寬93米，這座鑲著18K金、總花費超過13億4千萬台幣打造的新地標，外表雖沒有中間形體，僅以中空、四邊鑲金框架示人的超現實建築物，外觀乍看就像個華麗相框，直到進入框裡，從框的兩邊看出去，這才恍然大悟其背後寓意不簡單，一瞬間我從充滿歷史風味的古城穿越直衝現代化摩天大樓的新世界，彷彿就像「杜拜之框」有意保留傳統與現代兼容並蓄的美好榮景。

但也有人持不同看法，與其稱這建物為相框，還不如說這是杜拜從沙漠小漁村華麗轉變成富國奇蹟的「時光隧道」更為貼切。而為了更貼近所謂「黃金之城」美意，「杜拜之框」是由玻璃、鋼、鋁和鋼筋混凝土打造，四面的邊框還有鑲金配上美麗的花紋圖案，呈現白天夜晚不同風情。

站上頂樓觀景台，踩著透明玻璃的空中廊道往下看，此時得提醒有懼高症的朋友要有心理準備，畢竟要欣賞完360度杜拜全景，還是得先壯膽一下。遙望北面就是杜拜的舊城區，至於南面則是高聳林立的現代建築；一路往下的地面樓層還有畫廊博物館，提供遊客以多元方式吸取杜拜城的新舊文化。

從杜拜之框看出去一面是古城風景。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

訪古城區 文明懷舊

若不想一直待在喧鬧的都市叢林裡，遠離市中心的阿法迪歷史區(Al Fahidi Historical Neighbourhood)，應該是喜歡歷史、懷舊旅人的絕佳去處，從走進蜿蜒小巷的第一步開始，時空瞬間倒回阿拉伯的古城文明，這片位於柏杜拜 (Bur Dubai) 的古城區也是杜拜現今最古老的文化遺址之一。

阿法迪歷史區是喜歡歷史、懷舊旅人的絕佳去處。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

據悉這裡原本也是富人聚集的區域，但為求低調，才刻意以黃土打造堅固外牆，也是阿法迪的歷史區的一大特色。另外圍牆還蓋有風塔，專門收集四面八方吹來的涼風，再導向下方的房屋，是早期人為對抗酷暑而設計的「空調系統」。而漫步於阿法迪歷史區的古道，猶如「阿拉丁」童話世界的場景歷歷在目，絕大部分的古老建築現多已成為頗具人文特色的咖啡廳、藝廊或各式奇趣小店，倘若難耐高溫曝曬，不妨走進咖啡博物館，點一杯阿拉伯咖啡，絕對是相當應景選擇。

這裡的建築還有一個特色，一般住家都會設計大門與小門，當地的解說員這麼解釋：「大門是供搬家用的，或是給貨或動物走的，小門則專給客人走，所有人一律都得從小門蹲進去以示禮貌，也是對主人的尊重，最重要的是避免有婦人在場時，不會被客人第一眼看到，甚至還有時間打理自己門面。

搭船遊河是經濟實惠的活動。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

距離阿法迪歷史區不遠處的杜拜灣，只要花費約8元台幣就可搭乘傳統阿布拉船（Abra）遨遊杜拜河，以傳統阿拉伯灣船為藍本，再裝上馬達動力，也是目前橫渡杜拜灣最流行的選項。

沙漠衝沙是來杜拜值得一玩的活動。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

沙漠衝沙 野營晚餐

除了高聳直衝九霄的摩天大樓林立，杜拜因位處沙漠之中，遠離市區約1小時的車程，大漠風情盡收眼底。我們在穿著傳統服飾的帥氣司機帶領直衝沙丘，體驗難得一見的衝沙活動，也目睹了被封為沙漠民族最佳夥伴的駱駝及享受豪邁的野營晚餐，這半天下來，全身的感官細胞也在過度刺激下，處於極度亢奮狀態。

沙漠衝沙活動相當刺激。 記者許晉榮／攝影 分享 facebook

在體驗刺激的沙漠衝沙前，必須先提醒大家千萬別吃太飽，畢竟要在一望無際的沙漠中，衝過一個又一個高聳的沙丘，這上上下下的急速顛簸，除了整車人的驚聲尖叫，也讓人一度快反胃，但你問我後不後悔參與這樣的極限挑戰？答案肯定是不後悔，甚至讓人立馬想再衝一次，回味再三。

坐上駱駝遠眺萬里黃沙，想像著早期的阿拉伯人也是這樣騎著駱駝馳騁於大漠之中，我們一群來自亞熱帶寶島的子民，騎著高大的駱駝，忽然覺得眼前視野變得好遼闊，此時心中就算有再多雜念，似乎也隨著飛揚的黃土飄向遠方了。

在一連串刺激的活動後，一行人最後來到沙漠營地，體驗當地獨有的沙漠盛宴，除了各式各樣中東風情的小攤販，還可以試試換上當地傳統服飾拍張照紀念，往前直走舞台中央也有豐滿的肚皮舞舞孃翩然起舞或是揮著火棍，吐著火蛇的火焰之舞演出；搭配以傳統手法烹調的阿拉伯燒烤等中東佳肴，這濃濃的杜拜風情饗宴就在繁星點綴下寫下美好句點。

如果你想去

台北-杜拜飛行時間約10小時

●杜拜主要貨幣為阿聯酋迪拉姆(AED)，與台幣匯率約為1：8

●杜拜旅遊旺季為冬季，差不多是11月開始至隔年1月，溫度為舒適的18-26度左右，夏季高溫可達40度

●主要語言：阿拉伯文與英文

●台灣入境杜拜得辦理簽證，辦簽工作時間至少7天，目前僅阿聯酋航空提供直飛班機

●相關資訊參考：杜拜旅遊局資訊(https://www.dubaitourism.cn/)

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