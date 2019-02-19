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越南淪陷非洲豬瘟疫區！20日0時起 從越南帶肉品入境罰20萬

印度山谷中的迷幻趴 充滿神秘色彩的雪山神女谷(Parvati Valley)

2019-02-19 21:00背包客棧

※ 提醒您：抽菸，有礙健康，未滿18歲禁止吸煙

【作者:aprilchangyh】

2019跨年選擇從德里坐上一路往北的遊覽車，14小時後進入印度喜馬偕爾地區(Himachal)，再經約兩小時的公車轉乘後，我們終於在清晨抵達充滿神秘色彩的雪山神女谷（ParvatiValley）。當地的氣溫在凌晨大約五度上下，熱騰騰的MasalaTea狂呼著白煙，配著一片霧濛濛的山景，有種進入世外桃源的錯覺。

印度雪山神女谷雖然在台灣很少人聽過，但在外國背包客界可是有著不凡的名聲。這條峽谷沿著Parvati河向東延伸，一路上有許多著名的小鎮依河傍山堆疊建成，包括Malana、Kasol、Chalal、Kalga、Pulga、Tosh等等，外國遊客或時間比較多的印度遊客大多會沿著這幾個小鎮，慢慢地走、流連於其中。

圖／背包客棧
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Jainaala清澈的雪山河流和遠處的小小村落

圖／背包客棧
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太陽、山脈、河流、樹木

圖／背包客棧
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拍到山中的原住民!(其實是我朋友，但這張超有Fu的阿)

雪山神女谷之所以有名，一來是其遠離塵世喧囂的美麗山景，時間在這裡彷彿放慢了許多，可以整天望山發呆冥想，亦可漫步於森林小道之中，甚至還有以松樹構成的童話森林；二來，這裡也是著名迷幻派對的所在地，可以輕易地買到產於Manala的大麻膏（Hash），據說是全世界最好、最純的品質之一，但是也有很多假貨，騙那些不懂大麻的人（例如我）。每一間民宿的公共空間必定能看到一群一群的遊客，不是正在抽大麻，就是在卷大麻菸，然後通常會配上超迷幻的電音音樂，再互相交流一下在哪裡被騙的經驗這樣。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康，未滿18歲禁止吸煙 圖／背包客棧
※ 提醒您：抽菸，有礙健康，未滿18歲禁止吸煙 圖／背包客棧
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傳說中的大麻膏，我就不透漏是誰的手了，絕對不是我的。

在這裡買到的大麻膏可能是一顆圓球狀或者一塊扁圓形，看起來很像巧克力球，也很硬。使用方法是稍微加熱後，撥下一小塊、搓捻開來，再視個人喜好混入香菸或菸草，常見的方法是捲成一根joint，像抽菸那樣。或者也可以放入Chillum大麻煙管抽，這種抽法據說是最有效率的，印度的神像、畫像也經常會看到抽著Chillum的神，因為在印度教傳統文化中，據說濕婆神悟道以前就是抽Hash幫助放鬆、冥想的，因此很多印度yogi僧侶也會效仿濕婆神。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康，未滿18歲禁止吸煙 圖／背包客棧
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網路圖片，印度yogi抽chillum

當然啦，如果抽不了菸的人，這裡也能買到所謂edible，就是加了大麻的食物，例如布朗尼、鬆餅、巧克力等等。我只有某天吃了一大口布朗尼，然後就整天飄飄然，只記得當時身邊友人、男友不管說什麼我都覺得好好笑，一整天跟瘋子一樣，現在已經想不起來到底有什麼好笑的，哈哈哈哈。總而言之，我自己是沒有很喜歡大麻帶給我的感覺，很像整個人轉成auto-pilot模式，時間過得飛快，反而無法好好享受生命的每一刻。（但據說大麻對每個人作用會有些不同～）

我們於冬天造訪，整片山頭配上白靄靄的雪，這應該是雪山神女谷最美的時候，但可能不是最棒的旅遊季節。這裡的小鎮幾乎都是以觀光維生，所以民宿選擇很多，不過麻煩的是暖氣或火爐並非標準配備，我們住了好幾晚沒暖氣、沒火爐的民宿，晚上氣溫降到零度、負十度以下，縮成一團球還是很難入眠。夏天造訪雖然沒有雪景，但氣候應該相當宜人，也比較能去健行、做一些戶外活動。另外，這裡的消費水準超級親民，我會把平均花費寫在文末，便宜到可以考慮退休後來這邊當國王。...

原文出處：印度 | 雪山神女谷(Parvati Valley) - 山谷中的迷幻趴

延伸閱讀：Samburu 肯亞桑布魯之美 - 獵遊行程的遺珠常客

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

※ 提醒您：抽菸，有礙健康，未滿18歲禁止吸煙

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