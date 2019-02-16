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印度洋上的國度「斯里蘭卡」在亞當峰的朝聖者們（內含攻略）

2019-02-16 21:00背包客棧

【作者:李瑞克的浪山素】

圖／背包客棧
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嗨！我是李瑞克

位在印度洋上的斯里蘭卡，是一個宗教信仰蓬勃發展的國家。其中有一座高2,243公尺的神山，被稱為-亞當峰（Adam’sPeak）。關於亞當峰的傳聞，每個宗教的說法不一，不過故事都圍繞在山頂上那一塊留有人類腳印的岩石上。印度教認為是濕婆的腳印；佛教徒認為是釋迦牟尼離開塵事所留下；基督徒則認為這是亞當在此站立千年的證明。也因為這些傳聞，讓亞當峰成為各宗教朝聖者的匯集地，也吸引了每年成千上萬慕名而來的觀光客。

2015年的斯里蘭卡之旅，熱愛爬山的我當然也把亞當峰列入必去的行程之一。原本認為只是平常的登山健行，竟讓我見證了宗教信仰的強大力量。超過5000階的階梯對於平常有在爬山的山友們也許不算難，但我遇見了一位當地老奶奶，打著赤腳、踏在冰冷的石造階梯上，由眾人攙扶著一步步地往上爬。我不知道她是哪一派的教徒，但我看見她的信仰在背後支持她，讓這位老奶奶成為她想成為的、更好的人。

『信仰給人信心，得以突破、得以超越、更得完成不可能之事。』

日出和魔幻三角是亞當峰必看的大景。為了看到日出，必須凌晨兩點開始徒步上山，經過四到五小時的陡上階梯，才能一探斯里蘭卡眾朝聖者的心路歷程。究竟美的是景，還是苦行後的甘甜滋味呢？這就等你來探究一番了。

亞當峰全攻略

行程資訊：

登頂耗時：約四小時。（要看日出的話建議凌晨兩點出發）

難易度：簡單，全程都是階梯，路上也都有商店可以補給水和糧食，但是越往上價格越高。

*貼心小叮嚀：登頂後氣溫很低，千萬不要被山下的氣溫給騙了，保暖衣物一定要帶，尤其等日出的時候非常冷。

交通：

搭乘火車抵達Hatton車站

旺季（十二月～五月）：一出站就可以看到前往Delhousie的巴士（約兩小時）。

淡季（六月～十一月）：先到Hatton巴士站搭巴士前往Maskeliya（約一小時），再轉乘前往Delhousie的巴士（約一小時）

住宿：

強烈建議不要在訂房網站預定，這次在Booking.com預定了大約一個晚上1000多台幣的住宿，是這趟斯里蘭卡行CP值最低的，感覺就是在坑觀光客。建議可以在抵達斯里蘭卡之後，跟旅館借電話預定LonlyPlantnet推薦的GreenHouse，淡季時也可以直接殺去Delhousie再找住宿，應該可以比訂房網站價格低很多。

照片紀錄：

圖／背包客棧
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▲02:13am-出發登頂

圖／背包客棧
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▲02:40am-登頂步道入口

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▲05:20am-成功登頂（後面是供奉腳印的寺廟）

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▲05:32am-等待日出的朝聖者與觀光客們

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▲05:54am-終於等到日出啦！

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▲06:01am-看完日出記得要到另一面看魔幻三角（其實就是亞當峰的倒影啦）

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▲06:11am-日出後寺廟的慶祝活動

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▲06:27am-排隊下山的滿滿人潮

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▲06:37am-天亮了，終於可以看到來時美麗的風景

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▲06:40am-回望亞當峰

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▲06:54am-遠處美麗的雲海

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▲07:36am-成功下山...

原文出處：【斯里蘭卡】在亞當峰遇見的朝聖者們。（內含攻略）

延伸閱讀：【四川】獨闖四姑娘山二峰，5276m全紀錄。

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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