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美國加州的「總統圖書館」看尼克森除了醜聞還做了什麼

2019-08-13 22:00背包客棧

【作者:ocgirl】

圖／背包客棧
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OrangeCounty有個PresidentialLibrary這件事我知道很久了，但從來沒想要去看.一來尼克森當總統時我還沒生,沒甚麼真實感,加上我本來對政治就沒有很大的興趣,還有個很簡單的原因，我不懂為什麼一個因醜聞案而下台的美國總統會幫自己蓋個圖書館...

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最近看到廣告說NixonLibrary有阿波羅11號登陸月球50週年的特展，身為阿波羅迷的我當然不想錯過.既然去了門票也付了，就順便裡面看一下.嘿～裡面比我想像的大，前幾年也剛翻修過.沒想到這個身敗名裂、50年前的總統還有人願意拿錢出來支持...

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先來解釋一下甚麼是總統圖書館好了.以往每任總統卸任後任內文件要不就帶走要不就消毀，直到小羅斯福總統認為那些文件應該被適當保存而自己蓋了一個圖書館.演變至今,所有卸任總統的檔案都必須交給政府機關NationalArchivesandRecordsAdministration(NARA)管理,但「蓋」圖書館這件事卻必需總統們自己想辦法.當然啦文件檔案交由國家級圖書館統一管理是應該的,但自己蓋圖書館這件事簡單說不就是“光明正大替自己蓋個歌功頌德”的紀念堂嗎?

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(總統的辦公桌也太可怕了~~真的需要有專業的人整理啊!)

網路上有篇有趣的文章討論從總統圖書管的建築來看總統的自我價值https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-n...ibraries-leaders-built.文章中舉了些例子,如詹森把越戰搞得灰頭土臉連任不下去卻又怕大家把他的功豐偉業忘了因此把圖書館蓋的”巨高臨下“.

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而因醜聞下台一鞠躬的尼克森照理來說不應該有圖書館但他老年時擔心如果自己不蓋可能就不會有人幫他蓋了,因此在地點沒什麼選擇下蓋在加州離迪斯尼不遠的YorbaLinda，他的岀生地.

圖書館旁邊就是尼克森出身的小木屋.好可愛！怎麼現在都沒人蓋這種房子？

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尼克森就是在這個房間出身的

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以前的人一星期只能在這小小的澡盆洗一次澡

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如今總統圖書館一間比一間大,最大的雷根圖書館簡直比白宮還大！大家可以想像川普的圖書館會長什麼樣嗎？至少也要在曼哈頓中間蓋棟金光閃閃的黃金大廈吧？裡面就用他的推特文當壁紙好了.有時候我想如果華盛頓能發表意見會說甚麼呢?(華盛頓是出了名的低調,巴不得沒人記得他)

圖書館入門處有一段柯林頓總統說的話"希望有一天人們從尼克森的整個人生與事業做評價"

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仔細想想,除了知道尼克森是美國唯一一個任內下台的總統之外我對他了解還真的不多...一趟下來還真的發現了許多原本不知道的歷史.比方說越戰是在尼克森時代開始撤軍的(我覺得有點妙的是尼克森是共和黨,而把越戰搞大的是民主黨的詹森,怎麼以前的黨跟現在不太一樣？胖胖去了之後說他一直以來都以為尼克森是民主黨的說）

華人比較熟悉的一段歷史是尼克森是冷戰後第一個拜訪中國的美國總統(但台灣人對他印象可能不太好,多虧了尼克森才有後來的台美斷交)

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尼克森第二任連任時贏下的選舉人票數至今仍是史上最高之一(排在他前面的只有華盛頓總統,小羅斯福總統,與美國第五任總統門羅）,可見他第一任時人民的滿意度是高的...

原文出處：[加州] 尼克森除了醜聞還做了甚麼-尼克森圖書館

延伸閱讀：[韓國] 金井山梵魚寺寄宿體驗

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