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「這就是韓的與眾不同」 他提「三不一沒有」看韓國瑜造勢

時針在1850年停止轉動的「古巴小鎮Trinidad」

2019-06-04 21:00背包客棧

【作者:workhardtravelharder】

Trinidadisoneofakind,aperfectlypreservedSpanishcolonialsettlementwheretheclocksstoppedin1850and–apartfromazombieinvasionoftourists–haveyettorestart.

這段文字是出自著名旅行書LonelyPlanet對Trinidad的介紹，亦大概是我對Trinidad的印象—一個懷舊但又因遊客而不再平靜的小鎮。

圖／背包客棧
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Trinidad位於古巴中部，是古巴其中一個最熱門的旅遊目的地，作為世界文化遺產，經過歲月的洗禮依然保持完整的殖民風格小屋和鴨卵石小路是Trinidad的標誌，亦自然可以吸引遊客來到這個有五百多年歷史、曾因生產甘蔗糖而富裕一時的小鎮感受其獨特的風彩。

縱使Trinidad已因遊人而不再寧靜，亦不再因甘蔗糖而富甲一方，但依然是來古巴不可錯過的人文攝影天堂。

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Trinidad遊人眾多，特意選擇了日出時分出行，享受這個美麗小鎮的寧靜。

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小鎮最熱鬧的中心PlazaMayor，Trinidad最美麗的建築都是圍繞著這個廣場。

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正在準備開店的紀念品攤擋。

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Trinidad的地標鐘塔，裏面還有一個博物館

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博物館展出了少量古巴革命戰爭時的物品。

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博物館也其實是其次，最重要可以登上鐘塔一看Trinidad全景。

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Trinidad離海不遠，這張照片的盡頭就是海邊，不少遊人來Trinidad也會到海邊一日遊

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遠處的山谷名為ValledelosIngenios，是生產甘蔗糖的地方，與小鎮一起同時列為世界文化遺產。

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Trinidad的鵝卵石路亦是另一特色，留意路上的鐵柱刻有世界遺產的標誌。

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小鎮內的一座殘舊教堂

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這裏亦有古巴的國營雪糕店，在Havana和Cienfuegos都有，不過Trinidad的似乎已經關門了一段時間。

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這裏亦有五分錢酒館的分店。

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Trinidad已有超過五百年歷史，絕對是西班牙在美洲殖民時期其中一個最早發展的地方。

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若想看Trinidad和附近山谷的全景，可以登上小鎮附近的一座名為CerrodelaVigia的小山。

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ValledelosIngenios的美麗日落。

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回望小鎮

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在古巴吃過最好食的一間餐廳！

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念念不忘這個龍蝦芝士意粉，連續吃了兩晚！

作者介紹﹕

一個來自香港的23歲大學生，喜歡記下走過的路，從足跡中思考過去、現在和未來。已走過6大洲。Tobecontinued...

最後，如有興趣閱讀更多我寫的遊記或對在拉美旅行有任何問題想問，可以在我的Facebook專頁觀看或留言﹕

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原文出處：時針在1850年停止轉動的古巴小鎮Trinidad

延伸閱讀：古巴的法式歐陸小鎮 – Cienfuegos

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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