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滿是故事的牆面！走進智利「塗鴉藝術聖地」天堂谷

2019-03-19 21:30背包客棧

【作者:aboutcherme】

圖／背包客棧
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走進瓦爾帕萊索Valparaiso的舊城區，彷彿來到一個大型的塗鴉藝術聖地，色彩繽紛的顏色跳躍在不同的依山傍海屋牆上，顏色各異將這個傍海的山城點綴繽紛熱情，山間錯弄還有無數特色小店及咖啡館，絕對是旅人在筆記本上最流連忘返的城市亮點。

瓦爾帕萊索Valparaiso翻譯為中文名稱是「天堂谷」，諾貝爾文學獎獲得者，智利詩人聶魯達居住所，充滿濃濃的波西米亞風格，他曾說過「如果你走過瓦爾帕萊索的每一級台階，那麼你將會環遊世界。」代表著這裡的台階數量之多，好比環遊世界，舊城區在2003年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，並被智利命名為「智利的文化首都」。

交通位置：

圖／背包客棧
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瓦爾帕萊索距智利首都聖地亞哥120多公里，可以從市區的長程巴士站直接購票，最常見的大巴公司有Andesmar，ElRápido，TurBus，PullmanBus，CondorBus等，不同日期與時段都會有不同價格，假日的費用是最貴的。

住宿選擇：

瓦爾帕萊索是智利著名的觀光景點，在舊城區有許多塗鴉特色的青年旅館，許多都是改老舊的住宅建築，請直接利用Booking或Agoda等平台上網比價。

飲食特色：

圖／背包客棧
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瓦爾帕萊索盛產海鮮，東邊是富饒的牧場，農田和葡萄園，農產品豐富，另外值得一提的是這裡的葡萄酒，品種多樣，味道一般都不錯，性價比非常高，不過這裡的物價比聖地亞哥高上許多，也非常多祕魯、中國餐廳，以及智利口味的壽司店。

瓦爾帕萊索景觀街區

圖／背包客棧
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建議可以入住瓦爾帕萊索1-2天，壁畫以及山城真的太好逛，而山城中最好的交通方式就是步行和纜車，一天走下來上萬步都有可能。

如果有時間，請參加瓦爾帕萊索免費導覽Tours4Tips，每天10點和15點都有免費3小時的英文城市導覽，名義上是免費，但是就像名字“tourfortips”，在參觀結束後需要給辛苦的嚮導小費，集合地點在索托馬約爾大廣場（PlazaSotomayor），穿著“WhereisWally”主人公的紅白橫條衣服的人就是嚮導。

可以在網站上面了解信息和預約位置：www.tours4tips.com

事實上山腳下的許多城市景觀可能會嚇到遊客，靠近港口區的塗鴉通常是很髒亂，不過等你開始爬坡之後就會展開另外一段神奇之旅。

圖／背包客棧
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你會發現城市的不同角落都有許多特色的塗鴉，包括小販亭以及電話亭。

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這一副城區最大幅的壁畫，位在山腳下的城區裡。

附件 1

沿著山坡往上走，慢慢開始有了許多特色的塗鴉出現。

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附件 1

由於建築都依山蓋，巷弄中非常多階梯，階梯也被畫家們塗上色彩繽紛的顏色，成為創作的地點，當你踏上某一階，彷彿踏上了音腱，繽紛了一段音樂，在這裡就是很容易獲得快樂。

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隨著導覽員，他們認真解釋牆上的塗鴉，才發現任何一個角落的小塗鴉背後都充滿了故事，若只是走馬看花就沒辦法知曉，建議還是要參加一場導覽才能知道。

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因為這裡靠近海，許多的建築又是鐵皮屋，所以常常需要用油漆防腐蝕，所以你每次來到瓦爾帕萊索，都有可能不同的畫作，幸運的話可以巧遇到現場作畫的大畫家，神來一筆的姿態。...

原文出處：【智利】走進塗鴉藝術殿堂的天堂谷 - 瓦爾帕萊索 Valparaiso

延伸閱讀：【阿根廷】南美巴黎，走訪布宜諾斯艾利斯，美麗卻哀愁

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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