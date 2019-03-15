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太值得了！ 在Titicaca湖上欣賞浪漫日落 玻利維亞太陽島

2019-03-15 15:31背包客棧

【作者:娘娘不要走】

圖／背包客棧
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從秘魯的puno拿到玻利維亞簽證的隔天，我們一大早搭上往Copacabana的公車

從puno到玻利維亞的巴士大部分都是早上６點左右出發，我們有前一天散步去公車站先買票

大概中午12點左右會到

我們本來一直很猶豫到底要不要去住在太陽島上

因為網路上的房源價位都不低

加上下午的船班也只有一班，如果去了找不到住宿會很麻煩啊～～～

而且也實在不知道到底住在島上好不好玩

因為網路上找得到的也都只有說很漂亮，但不知道到底哪裡漂亮哈哈哈哈

很擔心島上住宿的選擇不多

什麼都不知道什麼都沒訂的我們困惑地踏上Copacabana後隨意地問了幾間路邊的旅行社

船票買當日來回的可以殺到25b，下午的一日遊也是25b

隔天一整天的一日遊也是25b

（這邏輯真的很奇怪吧）(到底為何要擔心這麼多呢）

圖／背包客棧
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也完全沒有任何旅行社跟島上的民宿有合作，大家也都說大概就是一個人30-50b左右

但實際價錢必須要上島後跟房東談

於是選擇障礙三人組在最後的最後決定把大行李寄放在訂船票的旅行社

訂了張單程船票就前往太陽島了！

（我們最後殺到3張50b，但隔天回程船票是隔天再買）

我們搭上1點半的船大概一個小時後踏上太陽島

踏上島時馬上被收10b的入島費（?）

跟馬上被問要不要住宿哈哈哈哈，只是有點貴我們決定在島上晃晃找找看

問到的第一家價位也不低（大概50-60b一個人）

其實這價格是不貴拉，只是我們就覺得可以找到更好的

在走下坡時遇到了一個阿伯隨口問我們要不要去住他家

竟然要算我們30b一個人！最後殺價殺到25b一個人～～～等於是大概375左右台幣一晚三人房

還有獨立衛浴跟Wifi！重點是房外景觀超好！也不用爬很高的坡

圖／背包客棧
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覺得開心～～～～～

有Wifi有充電的還有衛浴根蘆葦島比起來根本是天堂！

圖／背包客棧
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我們休息了一下賴在庭園一陣子後決定出門晃晃爬到島的頂端

發現其實一路上超！級！多！住宿！

而且也超多正在蓋，長得很可愛的民宿

所以我覺得完全不用擔心，那整艘船的人都留下來過夜也不可能住滿的多

只是有一些在比較山頭上，要走比較遠一點也會比較累

但相對的景色就真的非常好！

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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我們住的是面向日出，所以我們爬上山頂去看日落

我只能說這日落太太太太太太美！

紫色的天空配上寧靜的湖水

圖／背包客棧
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基於這點我就覺得不要參加什麼一日遊，因為一日遊日出日落都看不到

日落真的太美了！

時間允許請住在島上啊～～～

我們隨意找了一間餐廳坐下來吃飯，島上的餐廳選擇也不多

但不至於到找不到吃的的程度

像是山頭上的日落景觀餐廳就有個5間左右

圖／背包客棧
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看到日落我們已經心滿意足完全忘了大家都會看得印加遺跡

也沒有健行到島的北邊

圖／背包客棧
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隔天早上我們也爬起來看日出，覺得住在島上真是一個正確的選擇

圖／背包客棧
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至於回程的船票，我本來很緊張會買不到，因為他也不能先買

但我們在散步的時候就有個人說他明天有一艘船要回capacabana，可以算我們25b一人

早上9點開船

官方定價的船票是30b，我們最後在快開船前一刻殺到20b一個人

整體算起來沒有比住在市區貴很多～～～

但可以看到這麼美的夕陽跟日出太划算了！...

原文出處：玻利維亞太陽島-在Titicaca湖上的浪漫日落

延伸閱讀：捷克Český Krumlov庫倫霍夫 超專業拍照位置大公開

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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