南美旅行201天！背包客盤點難忘名單：南極企鵝、冰河環景

【作者:mickey0618】

去年初趁著工作轉換的階段，我獨自一人來了趟背包之旅，地點是嚮往已久的南美洲。

離開台灣201天，繞了南美一圈半，一開始，我幾乎是沒有事先計劃的，只憑印象隨意列了一個想拜訪的清單，包括馬丘比丘、天空之鏡、Patagonia、南極、伊瓜蘇瀑布、里約基督像、亞馬遜叢林、加拉巴哥群島、復活節島。

這些就是出發前我對南美的想像，傻不隆咚的就上飛機了。

旅程開始才發現，南美遠比我當初想的驚奇多了。

半年多的旅程有太多回憶，我把一些最印象深刻的人事物整理如下，雖然這些經驗之所以特別，很大部分是取決於我個人旅行中的際遇，也沒有所謂絕對好玩或不好玩的地方，但希望藉由這種分享，能激起更多人對南美旅行的好奇！

文章內會提到的資訊

-200天來我在南美最印象深刻的景點、城市、食物、活動等

-這些地方長什麼樣子？為什麼好玩？

-什麼樣的人會喜歡這些景點？

文章內不會提到的資訊

-各景點的詳細攻略

-鉅細靡遺的記帳

最難忘的自然景觀

南極(Antarctica)

開外掛的景點，絕對是亮點中的亮點無誤。

愛看自然景觀有360度冰河環景、愛看動物有超近距離企鵝海豹鯨魚、愛看人文歷史有南極冒險故事跟研究站，

更別說光是能踏上這塊最人煙罕至的大陸，心中的那股興奮之情。

南極絕對是個永生難忘的地方，雖然所費不貲，但絕對值得！

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加拉巴哥群島(Galapagos)

催生達爾文演化論的島嶼，動物愛好者、潛水愛好者絕對不能錯過的聖地！

島上有不少tour帶你看各種奇珍異獸，在海中與海豹、鯊魚共泳，甚至潛入海底一探傳聞中的鎚頭鯊風暴。

其實在市鎮周圍也能看到大量野生鬣蜥、海豹、陸龜，光是坐在碼頭看魚販身後賊頭賊腦的鵜鶘，就能不知不覺消磨了一天。

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巴塔哥尼亞(Patagonia)

健行愛好者爭相朝聖的地方，Patagonia一般是指南美大陸南緯40度以南的區域。

有荒漠、有透藍冰川、有花崗岩尖山，安第斯山兩側還有截然不同的景色，

連我這個平常在台灣很少爬山的人，都忍不住走了很多條健行路線。

實在很難用言語形容它的美。

如果硬要選個形容詞，大概是「魔幻壯麗」吧！

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巴西LençóisMaranhenses

在行經巴西時，半路被推坑的景點。

看似沙漠地貌，卻因為季節性的大量降雨，

在每年5-8月會看到沙丘之間，形成一潭潭湖水綠的水池，

360度環繞連綿到天際。

在這片沙漠與湖泊的矛盾共存中，

你可以體驗越野飆沙的快感、

沙丘上滑沙一路衝進湖水的爽感、

以及沙漠中的落日的美感。

他的中文名字直翻是「Maranhão的床單」

但我想「千湖國家公園」或許更適合用來形容他。

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巴西Bonito

在伊瓜蘇的hostel跟別人聊天才知道這個小鎮，多慶幸自己有衝動的決定走一趟！

Bonito直翻成中文就是美麗的意思，

這個小鎮周遭有數不清的一日遊景點，

包括藍湖洞穴、金剛鸚鵡棲息的大凹洞，

其中最負盛名，也是我最喜歡的，

就是在號稱全世界最清澈的溪流中浮淺，跟著魚兒順流而下～

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最難忘的城市

庫斯科(Cusco)

身處印加文化的核心地帶...

原文出處：一個人背包旅行201天，我心中的南美之最(上)

延伸閱讀：關於南極探險之旅，你或許不知道的小細節

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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