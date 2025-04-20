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Darren澳洲開珍奶店！月租37萬台幣驚人創舉曝光
Darren邱凱偉再展多元才華，以服裝設計師的身份跨足時尚圈，攜手永續時尚品牌共同策展正式亮相。昨他出席活動也分享在澳洲墨爾本創副業開飲料店的近況，透露店面月租要價1萬8千元澳幣（約台幣37萬），但他對業績有信心，認為一定會回本。
擁有視覺設計背景， Darren參與此次展覽親自布展，以18年前發想創作的小精靈Qpee為主題，從木工切割、繪畫創作、展場布置，到親手噴漆創作Qpee牆，每個環節顯見他的心血與重視。說起Qpee的誕生，Darren表示柯有倫是一大功臣，兩人常天馬行空討論事情，一次聊天中，柯有倫鼓勵他把Qpee公仔化，於是有了現在的Qpee，他笑說：「所以柯有倫算是Qpee的產婆。」
活動中，Darren與事前報名的大小朋友們一同進行手作課程，親手用回收牛仔布料為Qpee公仔製作專屬服裝造型，過程中他父愛大爆發，溫柔教導小朋友如何填貼與縫補繪畫，讓粉絲直呼：「好想當小朋友喔！」
Darren在墨爾本開的飲料店位於母校皇家理工大學附近，預計5月初試營運，7月20日正式開幕，為了飲料店，他已飛去墨爾本兩次，店面內部規劃親力親為，因店面是一幢3層樓的百年建築，他計畫一樓賣珍珠奶茶，二樓作為展覽空間，三樓則是VIP空間，未來希望和母校學生合作展演外，也希望將台灣設計師品牌帶到澳洲展出，透露會力邀老闆周杰倫參加開幕式。
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