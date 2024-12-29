澳洲墨爾本市區必逛景點！市場海鮮、河岸景觀、在地美食一次擄獲

跟著 Claire 於 2024-04-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 12 個景點，其中包含 維多利亞市場、Degraves Street、維多利亞州立圖書館。

澳洲墨爾本市區必逛景點！必吃海鮮美食餐點、世界最美圖書館美稱的打卡點一次打包

維多利亞市場 | 1 小時

澳洲墨爾本的維多利亞女皇市場（Queen Victoria Market），是從1878年開始營業，已超過100多年的歷史，原本以為市場就是會比較髒亂、不乾淨，但其實維多利亞女皇市場規劃的相當完善，環境整潔，分區清楚，肉類、海鮮、水果蔬菜是在不同區域，當然也有熟食區，來這裡一定要吃門口的熱狗堡，偶爾也會有在地小農的產品可以購買唷❗️💕

營業時間：

週二及週四 上午６時到下午２時

週五 上午６時到下午６時

週六 上午６時到下午３時

週日 上午９時到下午４時

Degraves Street | 1 小時

Degraves Street 是墨爾本有名的咖啡街，充滿了非常多的美食與咖啡，在這裡的店家都可以選擇要室內用餐或是露天用餐，我還蠻推薦The Quarter，是滿熱門的一家咖啡館之一，菜單多元，可以吃正餐，也可以單純吃甜點喝咖啡，營業時間也滿長的，還有Degraves Espresso也很多人推薦，來到這裡的朋友不如早起都來試看看囉☕️😊✨

地址：27-31 Degraves St, Melbourne VIC 3000

維多利亞州立圖書館 | 1 小時

維多利亞州立圖書館坐落於墨爾本市區內，被列為世界十大圖書館之一也是百年古蹟，擁有華麗典雅的外觀，館內的穹頂造型更是必拍的造型啊，而且採光相當好，拍起來超級出片的，可以走樓梯或是坐電梯由上而下拍，會看到排列成八角形的桌椅，很像電影會出現的場景，在這裡讀書真得滿幸福的。

皇家拱廊 | 30 分鐘

皇家拱廊是澳洲最古老的拱廊之一，也被維多利亞州列為文化遺產，外觀非常不顯眼，但是一進入到內部會不自覺得令人感到著迷，內部呈現高級奢華的感覺，彩光也相當好，也有進駐不少咖啡廳和名店，在這裡喝上一杯咖啡真的超級享受的，這裡還有一家非常有名的巧克力店，叫做KOKO BLACK，喜歡吃巧克力的朋友絕對不要錯過囉。

Koko Black - Royal Arcade | 30 分鐘

KOKO BLACK Chocolate是墨爾本當地的手工巧克力專賣店，在皇家拱廊裡面就有一家店，店內裝潢感覺滿復古，有提供許多巧克力種類可以選擇，最喜歡吃的是他們家的堅果果乾系列，超級好吃，包裝也很精美，送禮自用兩相宜，可以說是來墨爾本必買的巧克力伴手禮呢！

FLINDERS STREET STATION | 15 分鐘

弗林德斯車站又叫墨爾本中央火車站，是墨爾本市的總站，更是當地人往來郊區的重要樞紐，可以說是澳洲最繁忙的車站之一，於1854年正式啟用(為澳洲最古老的火車站)。車站本身圓拱形加上黃+深紅色的配色相當復古好看，吸引非常多人拍照打卡，是墨爾本最知名的地標之一。白天晚上都很適合來這裡，因為晚上會有點燈喔~

St Patrick's Cathedral | 15 分鐘

在墨爾本的市區景點還有另一個代表教堂—聖派翠克教堂St. Patrick’s Cathedral，其特色是塔尖有105公尺高，從遠處看就非常顯眼呢，是澳洲最高的教堂！還有在聖派翠克教堂的前面有很漂亮的庭園，搭配本身的建築體，非常好看。

Hosier Lane | 30 分鐘

塗鴉巷也是市區知名的必拍景點，我是感覺市區到處都有，只是這一條的塗鴉更多更豐富，風格有很多種，例如寫實/可愛的，這些都是藝術家們的創作心血呢，吸引非常多人來拍照，大家有來的話可以選擇自己喜歡的風格拍照留念。

Pidapipó CBD | 1 小時

這家在塗鴉巷 Hosier Lane附近的冰淇淋店我覺得超好吃，在墨爾本我可是吃了三次，每次點的都是香草+蜂蜜口味，可以看到冰淇淋上的黑色小點點，那就是天然用香草筴做出來的呀，主打的就是天然的美味，店內還有相當多口味，開心果也滿多人點的，每天都是賣完就沒了，所以建議可以提早來，才不會想要吃的口味都完售了

Lune Croissanterie Melbourne CBD | 1 小時

來到西方國家，一定要吃一下可頌，我本身蠻喜歡吃的，這次來墨爾本就直接找了一家知名的croissant店，據說是排隊美食，果然一來到現場的時候真的大排長龍，我大概排了一個半小時才輪到我點餐，這次點了一個基本款、巧克力口味、肉桂口味，可以選擇外帶或是內用，這次想說剛出爐就直接內用吃掉就好了，吃起來非常酥脆，我覺得巧克力比較好吃，搭配熱拿鐵☕️，真的是一個非常幸福的早餐呢😍

營業時間：平日 7:30 – 15:00 / 週末 8:00 – 15:00 （售完為止）

地址：enter via, Shop 16/161 Collins Street, Russell St, Melbourne VIC

雅拉河 | 1 小時

在墨爾本市區有一條綿延242公里的雅拉河(Yarra River)流經墨爾本最精華的市區，在這裡有非常多外國人以及在地人在河岸周邊散步運動，除此之外也有非常多河岸的餐廳，這次選了一家海鮮餐廳，點了海鮮義大利麵，新鮮又好吃，還能可以看到河岸風情，也可以選擇乘坐觀光郵船，也是個不錯的體驗喔。

Box Seafood Restaurant | 1 小時

來到澳洲最要吃的就是海鮮了，自己很喜歡吃龍蝦，所以找了一家龍蝦餐廳，是評價還不錯的，龍蝦都是時價，店員會先告知今天剩下多少隻、多重的龍蝦可以選擇，作法是用蒸熟加上特製醬料，熟度剛剛好，而且超級新鮮，一上桌的時候也很氣派，很推薦點他們的鮭魚還有海鮮義大利麵喲，一定會讓你驚艷的

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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