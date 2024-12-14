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「魷魚遊戲2」攜手麥當勞推限定聯名餐點！還有糖餅挑戰登場最高可獲10萬澳幣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自澳洲麥當勞官網
圖／取自澳洲麥當勞官網

Netflix影集《魷魚遊戲2》即將於12月26日上線，澳洲麥當勞攜手這部全球熱播影集推出限量聯名餐點，並加入經典「韓國糖餅挑戰」，挑戰成功還有機會贏取百萬澳幣大獎。這場澳洲限定的聯名活動即日起已登場，截止至2025年1月7日止，歡迎影迷和饕客共同參與。

圖／取自澳洲麥當勞官網
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麥當勞全新「魷魚遊戲聯名餐」靈感來自影集中充滿懸念的遊戲情節，餐點包括10塊雞塊套餐（中或大），搭配限量推出的韓式燒烤醬、薯條與飲料。此外，每份套餐隨附一份「韓國糖餅」（Dalgona Candy），玩家需在糖餅上切出圓形、三角形、星形或全新設計的「麥當勞金拱門M」圖案，完成挑戰即有機會獲得《魷魚遊戲》綠色玩家運動服，成功切出「M」形更可參加抽獎，最高贏取高達10萬澳幣（約新台幣220萬元）的獎金。

圖／取自澳洲麥當勞官網
圖／取自澳洲麥當勞官網

圖／取自澳洲麥當勞官網
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麥當勞澳洲市場總監Amanda Nakad表示，這次聯名活動讓粉絲能親身體驗影集的經典場景，也帶來收藏價值與趣味挑戰，「無論是影迷、收藏家或是喜愛甜點的人，都能透過這次合作享受獨一無二的樂趣。」

圖／取自澳洲麥當勞官網
圖／取自澳洲麥當勞官網

此外，麥當勞已於12月10日在雪梨World Square舉行糖餅挑戰沙坑體驗，提供500名參加者提前挑戰遊戲。完整聯名餐點及挑戰活動詳情，可至澳洲麥當勞官網查詢。

圖／取自澳洲麥當勞官網
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