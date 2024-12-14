墨爾本必去的近郊景點一日遊！ 「大洋路，最美公路」知名廣告電影取景勝地

跟著 Claire 於 2024-04-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 Memorial Arch at Eastern View、Great Otway National Park、Apollo Bay Bakery。

墨爾本必去的近郊景點一日遊

Memorial Arch at Eastern View | 1 小時

大洋路是墨爾本名聞世界的一條公路，當你看到Memorial Arch at Eastern View（大洋路紀念拱門）就代表你正式進入大洋路起點，是紀念一名工程師，他在大洋路的建設中發揮了重要作用，如果你停下來看看紀念拱門，就可以了解一些關於這條路的知識，原來原本是第一個收費站之後在1936 年時，大洋路的所有權移交給了維多利亞當地政府，以利維護這條路，之後政府就取消了收費站，讓大洋路免費，也在 1929 年建造了一座拱門。

Great Otway National Park | 3 小時

大奧特威國家公園(Great Otway National Park) 是一個生態富饒的保護區，擁有豐富的自然景觀。 當中有雨林和灌木林、瀑布、暸望台等你徒步探索，這次跟了當地行程，所以無法待太久，導遊帶我們走了最簡易的步道，也是最熱門的，30分鐘就能走完，叫做Maits Rest Rainforest Walk，Maits Rest這個名稱來自於這個區域最早的林務官Maitland Bryant，在第一次世界大戰期間，他會在Apollo Bay和Horden Vale兩地之間來回巡邏，常常會在這個雨林停留歇息，後人就用「Maits Rest」來稱呼此地。這裡必拍的點就是大樹洞，不仿躲在這個大樹洞裡拍照留念吧。

Apollo Bay Bakery | 15 分鐘

下一站就到了Apollo Bay停留，是一個可愛的濱海小鎮，來到大洋路的旅客幾乎都會在此停留休息用餐，這裡有一家鹹派店深得我心，叫做Apollo Bay Bakery，他們家的招牌就是扇貝派，還有點了牛肉派，我覺得扇貝派真的超好吃，外層的酥皮很香，內餡有些像濃湯，很多扇貝料（超鮮～），熱熱吃很讚，好多當地人跟外地人都來這裡買呢，口味也超級多元～像是還有咖哩口味的可以參考

Dooley's Premium Ice Cream | 1 小時

這家冰淇淋也是Apollo Bay必吃的店家，看到招牌上寫得獎冰淇淋，還有店內掛著滿滿的獎狀，看起來就很厲害，我點了檸檬cheese蛋糕口味，一樣可以選擇要杯子或是餅乾，料多味美而且好大一球，原料都是新鮮天然的，超級好吃，在網路上的評價也超級高，來到這裡絕對不要錯過了。

Port Campbell National Park | 1 小時

坎貝爾港國家公園（Port Campbell National Park）沿著海岸延伸大約 30 公里，主要是由巨大的懸崖組成的，非常壯觀，長時間受到海洋的侵蝕形成特色的景觀，看到不自覺的感嘆大自然的鬼斧神工真的很漂亮，這裡涵蓋了知名的12 使徒岩、洛克阿德峽谷，兩個景點也很近，可以慢慢走路散步，但風有點大，建議穿個防風外套🧥。

十二門徒巖 | 1 小時

坎貝爾港國家公園（和澳大利亞）最受歡迎的自然旅遊景點就是12 門徒岩了，原本是12座石灰岩群組成的，後來就變成8座，是因為侵蝕倒塌造成的，這裡有一個遊客中心還有販售冰淇淋、簡單的零食，也有廁所可以小憩，來墨爾本一定要來！

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