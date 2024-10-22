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「擁抱限時3分鐘」紐西蘭機場新規網友反應兩極 執行長幽默回應

中央社／ 威靈頓22日綜合外電報導
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

機場常見民眾離情依依，但旅客離開紐西蘭丹尼丁市（Dunedin）時將必須盡速告別，因為丹尼丁市機場臨停接送區限時擁抱告別3分鐘，目的是避免塞車。網友對此反應兩極。

美聯社報導，這座機場航廈外掛的告示牌警告，「擁抱最多3分鐘」，還寫說如需「更深情地告別」，請移步停車場。

機場執行長德波諾（Dan De Bono）今天告訴美聯社，9月祭出限時擁抱是為了讓機場外重新設計的乘客臨停接送區動線順暢，提醒民眾這個區域僅適用「閃電告別」。

德波諾說，這些告示引發社群媒體用戶反應兩極。

他說：「我們被控違反基本人權，竟敢限制擁抱的時間。」他還說，另一派人樂見這項措施。

這個告示的用意是以限時抱抱的方式，取代在其他機場所看到的對臨停接送區車輛進行鎖車輪或對車主開罰單等措施。英國有些地方曾一度對所有臨停接送區收費。

德波諾說，丹尼丁機場偏好「另類」的做法。丹尼丁市位在紐西蘭南島（South Island），人口約13萬5000人。

德波諾表示，停車後向摯愛說再見，然後開走，3分鐘綽綽有餘，「限時確實是一個告訴大家繼續往前走的較佳方式」。

德波諾還說，擁抱20秒就足以釋放所謂的快樂荷爾蒙催產素和血清素，再久一點就「真的尷尬」。

不過乘客無須過分擔心執法，德波諾說「我們並沒有抓擁抱的警察」

不過訪客可能會被要求移步停車場，以便擁抱久一點，而且停車15分鐘內不收費。

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