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澳洲航管員不足…塔台深夜鬧空城 機師憂遲早會出事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲的飛航管制人員短缺，部分機場的塔台在午夜過後或周末期間經常無人值守，客機須在沒有地面引導的情況下起降。示意圖。彭博資訊
澳洲的飛航管制人員短缺，部分機場的塔台在午夜過後或周末期間經常無人值守，客機須在沒有地面引導的情況下起降。示意圖。彭博資訊

澳洲的飛航管制人員短缺，有些機場的塔台在午夜過後或周末期間無人值守，客機在沒有地面引導的情況下起降，機師和航管員都擔心遲早會發生空中相撞事故。

彭博資訊報導，達爾文是澳航（Qantas Airways）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）等公司的北部門戶，目前沒有通宵的飛航管制服務，但航班時刻表顯示，幾乎每天深夜，都還有十多個航班抵達或起飛。

飛往大堡礁的熱門機場、位於澳洲東北海岸的湯斯維爾機場，塔台周末也鬧空城計，而僅周日一天就有近50個商用航班需自行協調起降。

澳洲負責空域管理的機構是Airservices Australia，該機構一位發言人表示，某些地區人員編制緊張，但「安全未受影響」。自2020年來，該機構已招募並培訓了100名新的航空交管員，2025年度還將有70多人加入。

上周，以機師為對象的飛行計畫通知曾警告，澳洲各地機場塔台工作時間都受到「疫後Airservices Australia增補人手不足」 的影響，其中包括首都坎培拉機場，以及塔斯馬尼亞州首府霍巴特機場。

澳洲幅員遼闊，在小型機場或偏達地區簡易機場，不乏飛機自行起降，但對於西北岸大城達爾文來說，情況卻不太一樣。後者在晚間10時到次日上午6時之間大多沒有飛航管制員，而塔台關閉後的深夜，空域卻十分忙碌，商業客機、軍機和小型醫療後送機交叉起降。

一位澳航波音737客機的機長描述4月初曾在沒有航空交管的情況下降落：接近達爾文機場時，他先從一名區域航管員那裡大致了解附近航班的概況，然後自行聯繫其他飛機，確保與它們之間保持的垂直和水平距離，大家不會同時降落，甚至登入飛機上的WiFi，查看Flightradar24網站的訊息，所幸順利降落。

根據Airservices Australia網站上的機師須知，達爾文機場至少在今年11 月之前都不會提供跨夜服務。

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