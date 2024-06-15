「紐西蘭避暑」涼酷一夏！ 7大內行人旅遊提案一次看

紐西蘭避暑趣！台灣正逢炎炎夏季（6月至8月）時，位於南半球的紐西蘭則正處於壯觀美麗的冬季，從賞鯨、觀星、乘坐高山火車，到星空下體驗毛利文化傳統、滑雪場驚喜偶遇奧運選手，7大內行人旅遊行程提案一次看！

乘坐TranzAlpine高山觀景火車旅行是體驗紐西蘭冬季美景的絕佳方式之一。圖片來源｜紐西蘭觀光局

此刻紐西蘭正處於壯觀美麗的冬季，在這個全國天氣晴朗涼爽，山脈白雪覆頂的季節，紐西蘭更以包羅萬象的文化體驗和美得令人屏息的自然景觀，吸引旅客造訪遊玩，無論是滑雪、觀星、高山火車旅行、賞鯨、泡溫泉，或是探訪螢火蟲洞、參加毛利新年慶典等，任一活動都將超越大家對南半球避暑假期的想像。

避暑行程提案1

初學者也能與奧運選手同款滑雪行程！

反季必備款，初學者也能滑奧運選手滑過的雪。圖片來源｜紐西蘭觀光局

說到紐西蘭的冬季，滑雪絕對是此時必安排的行程之一，在北半球進入夏季的時候，紐西蘭進入冬日初雪，迎來每年的6月至10月白雪皚皚的滑雪季，甚至有旅客會特地安排純滑雪之旅，造訪多個紐西蘭滑雪勝地，享受從早到晚不同時間段的滑雪快感。更別提紐西蘭滑雪場以優質雪質和壯觀景色而聞名，絕對是滑雪愛好者的天堂，無論是初學者還是專業滑雪運動員，都能在這裡找到適合自己的雪道和滑雪板。

建議：當北半球迎來夏季之時，許多奧運滑雪項目的世界冠軍們也常會在此時前來紐西蘭進行滑雪訓練，作為紐西蘭最大型的滑雪勝地，擁有世界頂級滑雪場地的南島皇后鎮、和附近的湖畔小鎮瓦納卡（Wanaka）的卡德羅納滑雪場（Cardrona）更是選手們的心之所向，與奧運冠軍們同款的滑雪行程務必安排！

避暑行程提案2

前往全球七大星空保護區 仰望星空

前往全球七大星空保護區，恣意瀏覽星空的浩瀚。圖片來源｜紐西蘭觀光局

紐西蘭擁有無與倫比的星空，由於冬季黑夜時間較長，相較於夏季能更早開始觀星，搭配乾燥的空氣使閃亮銀河變得更加清澈浩瀚，隨手一拍都是藝術等級的攝影。作為由國際暗天協會（IDA）認證「全球七大星空保護區」之一的蒂卡波湖（Lake Tekapo），旅客們可以在風景如畫的湖畔旁，遠離都市喧囂，遠離燈光汙染，欣賞如同童話般夢幻的漫天星星。

建議：除了蒂卡波湖的奧拉基麥肯齊國際黑暗天空保護區可以感受全世界光害最少的夜空之外，紐西蘭最南端的拉奇歐拉史都華島（拉奇歐拉在毛利語中意為閃耀的天空），也是觀看絢麗無比璀璨夜空的絕佳之地。另外，選擇在七、八月前來的旅客們還有極高的機率看見南極光，由天空畫布譜出的最浪漫作品，這場華麗的天文盛宴，此生必須追一次！

避暑行程提案3

五小時內看盡四季之景的觀景火車

大自然的鬼斧神工，五小時內看盡四季之景的觀景火車。圖片來源｜紐西蘭觀光局

乘坐高山觀景火車旅行也是體驗紐西蘭冬季美景的絕佳方式之一，火車將從寒冷的坎特伯雷平原啟程，沿途經白雪覆蓋的南阿爾卑斯山、穿過奧提拉（Otira）隧道和西海岸的熱帶雨林，最後在格雷茅斯終點結束。火車全程僅需五個小時，但沿途所能飽覽到的所有紐西蘭自然景觀，卻是能讓內心波瀾不停的壯闊，是世界上最偉大的火車旅程之一。

建議：當列車即將抵達懷馬卡里裡峽谷（Waimakariri Gorge）的懸崖時，可前往戶外觀景車廂，將旅途中的美景盡收眼底，但請做好心理準備，火車進入隧道時會有一段突然一片黑暗的時間。

避暑行程提案4

近距離賞鯨，最大鋸齒掠食者抹香鯨也在這！

近距離賞鯨之旅，最大的鋸齒掠食者抹香鯨也在這。圖片來源｜紐西蘭觀光局

在紐西蘭，每年的6月至8月是鯨魚遷徙的高峰期，此時鯨魚們正在前往南島的凱庫拉，旅客們將有極高的機率可以近距離觀賞鯨魚們，包括座頭鯨、藍鯨、及世界上最大的鋸齒掠食者—抹香鯨等，最純淨的紐西蘭自然生態的都在這裡等著大家來探索！

建議：除了凱庫拉外，紐西蘭北島的奧克蘭、科羅曼德附近的豪拉基灣海洋公園也是賞鯨的不二選擇，這裡生活著世界上幾乎三分之一的海洋哺乳動物物種，包括藍鯨、虎鯨、海豚、甚至是瀕臨滅絕的布氏鯨，都有機會在此看見。

避暑行程提案5

來自地球的禮物，溫泉配美景的極致饗宴

獲「來自地球的禮物」盛讚，溫泉配美景的極致饗宴。圖片來源｜紐西蘭觀光局

自從紐西蘭移民早期定居以來，被稱為「來自地球的禮物」的火山地熱水一直受到紐西蘭人的重視，溫泉傳統上用於烹飪、沐浴、及準備亞麻編織，由於溫泉水中的礦物質具有藥用治療功效，如今溫泉也用於治療疼痛及放鬆療癒用，是冬季來紐西蘭一定要體驗的項目之一。位於紐西蘭北島的羅托魯瓦（Rotorua）以神奇的地熱奇境而聞名，在這裡的波利尼西亞溫泉（Polynesian Spa）提供世界著名地熱溫泉，享受溫泉的同時還能夠一覽羅托魯瓦湖全景。

建議：近期全新開幕的Wai Ariki Hot Springs & Spa也座落於羅托魯瓦，他們將當地地熱溫泉與傳統毛利療法融合，集結地熱、水、泥漿和蒸氣的多感官健康體驗，為身心靈帶來的大自然的療癒享受。如果希望體驗終極地熱活動，還可以前往地獄之門，這裡的蒸汽和泥漿冒泡活躍，景象令人既興奮又滿懷敬畏之心。

避暑行程提案6

最燦爛的地底星河，住著魔幻精靈的螢火蟲洞

最燦爛的地底星河，住著魔幻精靈的螢火蟲洞。圖片來源｜紐西蘭觀光局

穿越地下洞穴並與螢火蟲相遇邂逅是紐西蘭人熱愛的活動之一，觀察這些閃爍發光的小生物，在漆黑的洞穴中默默散發光芒，照亮最單純的快樂美好，是多麼幸福的體驗！距今已有130年的歷史的懷托摩螢火蟲洞是紐西蘭歷史最悠久的螢火蟲景點，洞穴頂的懷托摩螢火蟲彷若一條藍色銀河，這個景點不僅能讓旅客感受到大自然的神奇，也讓人們能沉浸在獨特的光影世界中，這裡更為旅客們提供不同方式的遊覽體驗，不論是乘船或徒步遊覽，皆能從不同面向感受螢火蟲洞的美妙，也因而成為紐西蘭冬季務必親身體驗的奇幻旅程之一！

建議：另一觀賞螢火蟲的好去處還有南島的蒂阿瑙湖，搭乘遊船穿越蒂阿瑙湖，前往神秘的螢火蟲洞探索地下河流、地下瀑布、鐘乳石、及岩洞中自然形成的特殊地形，再搭乘洞中小船欣賞螢火蟲高掛空中的震撼美景，點亮心中的小確幸。

避暑行程提案7

向昂宿星團許願，一同慶祝毛利新年到來

向昂宿星團（Matariki）許願，一同慶祝毛利新年的到來。圖片來源｜紐西蘭觀光局

依照傳統，當昂宿星團（Matariki）在夜空中升起，標誌著過去一年的結束和新年的開始，毛利人為了慶祝新年的到來，同時紀念過去、慶祝當下、並展望未來，紐西蘭各地都會相繼舉辦各式文化活動和公共假期來慶祝這個以星團名稱命名的毛利新年（Matariki）。

建議：如果希望深入體驗毛利新年，可以參訪羅托魯瓦的蒂帕圖（Te Pā Tū）毛利村，這裡將能欣賞營火儀式、卡帕哈卡毛利歌舞表演，並品嚐傳統毛利大餐，深入帶領旅客認識毛利文化。而今年6月15日起，紐西蘭各地也將陸續舉辦瑪塔里基的各式活動，包括：奧克蘭的毛利新年慶典（Matariki Festival）、瑪納瓦圖的Puanga Twilight慶典、以及威靈頓的Mana Moana Pōneke光影秀演出等眾多慶典活動都等著旅客前來自由探索，共同歡慶迎接全新的一年！

欣傳媒 BY 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301432