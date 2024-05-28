紐西蘭IG打卡景點推薦！秋遊必收集 美食美酒體驗

南半球的紐西蘭，時值秋天時節，擁有涼爽宜人的氣溫、季節性美食美酒與佳節活動，從壯麗的風景到寧靜的湖泊，大地換上磅礡大器的金色和紅色節慶氛圍，紐西蘭觀光局介紹紐西蘭秋季獨家體驗，以及有機會在IG爆紅的五個寶藏級打卡景點，搶先一睹為快！

秋天是參觀紐西蘭葡萄園的絕佳時機。圖片來源｜紐西蘭觀光局

秋季紐西蘭必收集體驗

馬爾堡品味葡萄酒

秋天是紐西蘭的葡萄酒收成季節，同時也是參觀葡萄園的絕佳時機，因為此時葉子將轉成迷人的紅或橙色，藤蔓上更結滿了飽滿成熟果實。紐西蘭的白蘇維翁在世界各地包含台灣都享譽盛名，而但馬爾堡（Marlborough）無疑是所有種植區中最受推崇的地區，在世界白蘇維翁日當天拜訪再應景不過！到當地旅遊除了可以向 Wine Tours By Bike 租輛自行車，創造一場完美的個人葡萄園導覽之旅外，馬爾堡更以健行步道（如夏洛特皇后步道）、野生動物以及馬爾堡峽灣各種活動而聞名。

被譽為「南太平洋的魚子醬」的布拉夫生蠔正是紐西蘭獨有的野生品種。圖片來源｜紐西蘭觀光局

布拉夫生蠔美食節

在紐西蘭，每年的這個時節總有包羅萬象的節日、音樂會、及表演活動，能夠滿足各式風格旅行者的嚮往。特別在美食方面，對生蠔愛好者來說，最吸引人莫過於每年5月舉辦的布拉夫生蠔美食節（Bluff Oyster and Food Festival），來自世界各地的饕客將能穿梭於不同攤位之間，親自品嚐不同生蠔農場的新鮮生蠔！被譽為「南太平洋的魚子醬」的布拉夫生蠔正是紐西蘭獨有的野生品種，4月至12月肉質最飽滿結實、口感爽口的時節，於寒冷清澈的福沃斯海峽海水中成長，海水常年受南極冰架影響，需歷經四年以上純淨低溫的海洋洗禮才得以長成，因此所孕育的生蠔格外清甜，與其他品種相比，布拉夫生蠔的口感更加濃厚，實為秋季拜訪紐西蘭不容錯過的美食盛事。

觀賞水勢波濤洶湧的胡卡瀑布。圖片來源｜紐西蘭觀光局

寶藏級打卡景點

1 胡卡瀑布，陶波湖

胡卡瀑布（Huka Falls, Lake Taupō）呈現一幅迷人的景象，每秒超過220,000升的水從一個壯觀的11米高瀑布上激流而下，位於瀑布頂端的一座步行橋提供了觀賞水勢波濤洶湧的最佳體驗位置！想要更沉浸式地體驗的話，則可以嘗試搭船或是快艇遊河。在瀑布周圍有不少絕佳的觀景點，在欣賞完整的瀑布之餘，更能夠拍下一張美到令人屏息的IG美照。

湯加里羅國家公園是紐西蘭的三大世界遺產之一。圖片來源｜紐西蘭觀光局

2 湯加里羅國家公園，魯阿佩胡

如果充滿張力與戲劇性的景觀就是你要的旅遊路線，紐西蘭的湯加里羅國家公園（Tongariro National Park, Ruapehu）就是你的不二選擇！以標誌性的神聖湯加里羅火山、瑙鲁霍伊火山和魯阿佩胡火山為中心，這個佔地 80,000 公頃的避風港是位於紐西蘭的三大世界遺產之一，從乳白色的矽石梯田到各種植被，擁有無與倫比的美景。這裡能夠看見古老的熔岩流、冒著煙的火山口和生機蓬勃的高山植物園，更為不同喜好的旅者提供多元步道選擇，讓每個人都能走一趟迷人的大自然之旅。

奧拉基庫克山作為紐西蘭的最高山峰。圖片來源｜紐西蘭觀光局

3 奧拉基庫克山，坎特伯雷

奧拉基庫克山，坎特伯雷（Aoraki Mount Cook, Canterbury）作為紐西蘭的最高山峰，坐落在紐西蘭中心，也是奈塔胡部落的神聖祖先，擁有高聳的山峰、冰河和永凍雪原，實為難能一見且令人驚嘆的大自然奇觀。同時，因為該地遠離了城市燈光，在這裡的觀星體驗將非常沉浸深刻，奧拉基庫克山國家公園更是紐西蘭暗空保護區的絕大部分。若沿著80號省道前往奧拉基庫克山村，沿途還能欣賞到普卡基湖令人驚嘆的景色！

蒂卡普湖面呈現濃厚的乳白青綠色調，是IG打卡景點。圖片來源｜紐西蘭觀光局

4 蒂卡普湖，坎特伯雷

蒂卡普（Lake Tekapo/Takapō, Canterbury）是一個舉世聞名的「觀星小鎮」，而蒂卡普湖位於基督城西南約三小時車程的麥肯錫盆地內，同時也坐落在聯合國教科文組織指定的暗空保護區內，因此白天和夜晚都是攝影的絕佳場所。湖的對岸正是雄偉的的南阿爾卑斯山，湖面呈現濃厚的乳白青綠色調，沿著湖岸散步或登上山都能全面沉浸式的欣賞那一股荒涼的高地之美，實為一個完美的拍攝點。此外，旅客也可以造訪附近的善良牧羊人教堂（Church of the Good Shepherd），亦或徒步登上約翰山天文台或考恩斯山，鳥瞰整個麥肯錫盆地。

西海岸冰川令人驚豔的景色。圖片來源｜紐西蘭觀光局

5 弗朗茲約瑟夫冰川及福克斯冰川，西海岸

紐西蘭的冰川之鄉位於南島西海岸，那裡有著最容易進入探訪的兩座著名冰川 — 福克斯冰川和弗朗茲約瑟夫冰川（Franz Josef Glacier & Fox Glacier, West Coast）。弗朗茲約瑟夫冰川距離附近迷人的小鎮僅五公里，並且以冷冽魅力吸引不少旅者以及探險家前來朝聖，相較之下福克斯冰川較不陡峭，如果希望能夠到達冰川上面並親手觸摸到冰，可以參加由導遊帶領並提供所需設備地的觀光遊，跟隨導遊的指引步行，以充分遊覽並了解這個令人屏息的景點。同時，這邊也可以悠閒漫步在雨林中，一路上能瞥見壯觀的山脈、天然瀑布、和遠處傲人的冰川。無論選擇哪條路線，西海岸冰川驚豔的景色都能為人帶來一場難忘的旅程和伴隨著綿延不斷的美景。

蒂卡普是舉世聞名的「觀星小鎮」。圖片來源｜紐西蘭觀光局

在非旺季時節拜訪秋天的紐西蘭能夠帶來一場更寧靜私人的深度體驗，想像站在不須人擠人的壯闊美景前感受自己的渺小，以放慢的速度、更用心的方式旅行有助於保護那些世界上僅存的寶貴美景與土地，用更有意義的方式體驗並支持當地社區。

紐西蘭觀光局官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301303