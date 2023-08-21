雪梨新地標！W酒店登陸澳洲達令港 屋頂酒吧、無邊際泳池盡收美景

近來在澳洲雪梨達令港矗立起一棟完美弧形曲線的建築，它是將於10月12日開幕的雪梨W酒店（W Sydney），成爲新地標與風景。雪梨 W 酒店位於達令港區中心地帶，坐擁港灣景觀，鄰近雪梨中央商業區，距離澳洲第四高摩天樓–皇冠雪梨（Crown Sydney）所在地巴蘭加魯（Barangaroo）僅幾步之遙，餐廳和屋頂酒吧，預料將成爲新美食中心與新休閒中心。雪梨W酒店揉合其極致奢華的品牌DNA與澳洲及雪梨的獨特文化，創造一個集美酒佳餚、休閒娛樂和度假於一身的全天候旅遊景點，為城市注入新活力。

新開幕的雪梨W酒店（W Sydney）成爲新地標與風景；圖片／雪梨W酒店

雪梨W 酒店室內裝潢極具魔力與現代感；圖片／雪梨W酒店官網

由英國設計團隊Bowler James Brindley精心設計的酒店室內裝潢，極具魔力與現代感，每個空間均呈現敏銳的藝術觸覺。走進全黃銅打造的迎賓大堂，漫遊W世界之門正式打開。從以鮮藍色爲主調的Living Room酒吧，到以靈活多變的都市空間爲靈感的BTWN餐廳，營造出一種從入口一直延伸到客房與餐廳的俏皮氛圍。

頂樓雙層酒吧坐擁達令港醉人景緻和無邊際泳池；圖片／雪梨W酒店官網

閃耀奪目的頂樓雙層酒吧29/30，屹立在大膽破格的波浪頂端，預料將成爲雪梨數一數二的必訪打卡景點。酒吧坐擁達令港醉人景緻和以馬賽克磁磚鑲嵌的30米無邊際泳池，賓客可以一邊從高空俯瞰美不勝收的港口風光，一邊品嚐各式美酒和巴斯克風味小點。

位於30樓的上層酒吧以遊艇爲室內設計靈感，呈獻一系列頂級雞尾酒和年份香檳，從唐培里儂香檳王（Dom Pérignon）到法國慧納（Ruinart），再到庫克（Krug）和黑桃A香檳酒莊（Armand de Brignac），爲賓客帶來極致味覺享受。

雪梨W酒店與多名當地藝術家、設計師和創作者合作；圖片／雪梨W酒店官網

此外，雪梨W酒店與多名當地藝術家、設計師和創作者合作，從不同細節和空間著手，共同實現W酒店的願景，爲賓客提供源源不斷的活力。酒店員工身穿的制服由享譽國際的星級時裝造型師Jess Pecoraro參與設計，Louis Vuitton、Bottega Veneta、Fendi等多個世界一流時裝品牌亦曾與她合作。客房走廊兩側則印有由澳洲籍烏克蘭紋身藝術家Stanislava Pinchuk 所設計的繁星圖案；而BTWN餐廳的牆身亦印上壁畫藝術家Sophi Oldling 個性鮮明、色彩繽紛的傑作，就連酒店的行車路兩旁也擺放著當地汽車合作夥伴Genesis Motors的車隊作裝飾。

雪梨W 酒店的客房室內設計的靈感來自海洋環境；圖片／雪梨W酒店官網

雪梨W酒店總經理Craig Seaward表示，W酒店雖然根植於紐約，其品牌理念卻與雪梨的城市脈搏不謀而合 —敢於創新，點燃渴望，定義奢華，大膽無畏。新酒店融合豐富元素，突破固有界限，預料成爲達令港的全新地標，從早到晚爲旅客帶來一連串與城市生活緊密相連的精彩活動和體驗。

雪梨W 酒店的客房住宿及活動場地將於2023年10月12日正式接受預約。585間客房中有29 間特色套房，包括五間驚喜套房和極致驚喜套房，可使用室內泳池。每間客房和套房均設有獨立的訂制浸泡浴缸和淋浴（不含無障礙浴缸）。室內設計的靈感來自海洋環境，與新南威爾斯的州花–瓦拉塔花的顏色形成鮮明對比。擁有一間臥室、兩間臥室、三間臥室套房，採用住宅設計和設施，可使用室內游泳池。客房專為工作或娛樂而設計，包括 W Mixbar，可用來調製客人自己的訂制雞尾酒。寬敞的客房與雪梨 W 酒店獨特建築的曲線相呼應。

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