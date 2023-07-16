紐西蘭皇后鎮兩日行程！最靠近天堂的Glenorchy小鎮、米佛峽灣、美哭了的山海步道

跟著 Claire 於 2023-02-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 格萊諾基、225 Glenorchy-Paradise Road、Jervois Steak House。

紐西蘭南島旅遊勝地：皇后鎮安排兩日遊，好愛這個地方🔥

第 1 天

格萊諾基 | 2 小時

Glenorchy，被喻為最靠近天堂的地方，是一個純樸的小鎮魔戒電影在這裡取很多景，平均每家商店的營業時間到3點，而且還休六、日、一，超短的工作時數🤣🤣😅😅，真是令人羨慕

225 Glenorchy-Paradise Road | 1 小時

在Glenorchy附近有一條路，一眼望去的Paradise(真的就叫做Paradise)，遼闊的草原跟河流、羊咩咩、馬，事魔戒景點戰爭片場，草地上真是很多羊咩咩的大便💩，必須要小心不要踩到😂，看了如此美景，真的是身心舒暢了起來呢💕

Jervois Steak House | 2 小時

結束了行程直接去吃了這家事先預定好的專業牛排店，來頭可是不小，是MasterChef NZ評審之一開的店，更是大家推薦皇后鎮必吃的牛排，點了bone in eye fillets 算是中等價位，又加點Prawns 和3 Sides，根本就是太享受了，牛肉真的非常多汁，處理的恰到好處，服務品質更是非常好，推薦😌🌟

Queenstown Hill Walking Track | 3 小時

吃飽飽後直接在皇后鎮市區有一條Queenstown Hill Walking Track，還蠻簡單的，今天下午爬了一圈，沿途的景色真的是美到無話可說，沿途中可以看到纜車、跳傘🪂、無敵美景，太感動了，是一個有原始森林的步道，蠻好走的，建議還是要穿登山鞋比較不會滑倒，上坡的部分有點抖，好多人來爬💕

Patagonia | 1 小時

來到皇后鎮湖邊傍晚時，幾乎可以看到人手一隻冰淇淋，原來在湖邊有一家非常知名的Ice Creamery Patagonia & Chocolaterie店，必點的是他們的巧克力冰淇淋，可以選擇要甜筒或是不要，我點兩種口味，所以超大一隻，吃起來香濃綿密好吃😋，另外他們也有賣巧克力塊、蛋糕，造型都蠻精緻的，也有做成禮盒的樣式，可以讓你打包送禮🎁

第 2 天

Miles Better Pies | 30 分鐘

一大早到Milford Sound的路途中停在Te Anua休息，那麼早起床一定要吃好吃的，聽說這裡有一家超美味的派對美食：Miles Better Pies，每天供應熱騰騰的肉派，這次我是選碎肉Mince，香濃好吃又夠味，派皮酥酥脆脆，當然還有很多種口味例如雞肉、素食等等可以選擇，外帶在車上吃很合適呢💕

Eglinton Flats | 1 小時

經過Eglinton Flats，當地導遊馬上叫我們下車拍照🤣，一望無際的山丘看起來真的很療癒，用相機的pano模式才更夠把這個大片的風景紀錄下來，但還是遠遠敵不過雙眼親看🥹

Monkey Creek | 30 分鐘

在到Milford Sound的路途中會經過Money Creek以及Homer Tunnel，這兩個是非常好的viewpoint，看到那獨有的V型，還有山泉水可以直接裝滿水瓶，以及窄身只容對下ㄧ台車的隧道，必須要等待會車，浙之間你會讚嘆大自然的鬼斧神工，以及感受到人類在大自然之中的渺小⛰️

米爾福德峽灣 | 3 小時

今天坐車又坐船的終於來到世界上臨海最高的山峰之一、列入世界遺產的Milford Sound 米佛峽灣，冰河地形特有的 U 型峽谷，還有千變萬化的氣候，一下子大太陽、一下子下閃電大雨⛰️⛈️🌞，在大自然面前真的是感覺自己太渺小了，游船上也有販賣食物、甜點、咖啡，可以順便吃中餐，很幸運可以看到海豹🦭（都在睡覺），來紐西蘭南島的一定要來💕🇳🇿

Erik's Fish and Chips | 1 小時

來到紐澳最道地必吃的料理我想就是fish and chips了，這裡得天獨厚的天然環境下的魚肯定是超級好吃的～這次在Queenstown Garden 附近的Erik’s Fish and Chips，它不是餐廳，是戶外餐車，也有提供室內的用餐區、廁所、充電座，相當貼心，點了Monk fish，King prawns還有Chips medium size，整個份量超大，魚帶點微甜的感覺，而且肉很細緻又多汁，好幸福的晚餐呀～非常推薦大家來皇后鎮要來試看看💕

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：紐西蘭皇后鎮兩日行程🌋最靠近天堂的地方Glenorchy小鎮、米佛峽灣 Milford Sound、美哭了的山海步道

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」