白色通透夢幻建築！ 繼台中綠美圖 SANAA澳洲首作「新南威爾斯美術館」落成

SANAA於澳洲雪梨首件作品「新南威爾斯美術館」；圖片提供／新南威爾斯美術館

在日本建築師事務所SANAA的風格下，其白色通透室內外看似無邊際的建築樣貌總是深深地吸引人們的目光。繼2025年即將完工啟用的台中綠美圖後，其於澳洲雪梨首件作品「新南威爾斯美術館」也已完工。在新南威爾斯藝術博物館（Art Gallery of New South Wales，AGNSW）改造案下，包也括了藝術博物館和對現有戶外可欣賞雪梨港美景園區的規劃。

「新南威爾斯美術館」；圖片提供／新南威爾斯美術館

在白色通透無邊際的設計手法下，從某些角度看新南威爾斯美術館似乎隱沒於地景之中，或像一個個的單層玻璃亭，也像是一系列由玻璃和白色葡萄牙石灰石構成交錯重疊的量體，似乎從植物園向水邊的陡坡上傾瀉而下延伸至Woolloomooloo海灣。連當地執行的建築事務所Architectus負責Luke Johnson也將設計稱為「散落的卡片scattered cards」，讚許SANAA的設計想法呼應了當地鬆散和隨意的生活樣貌。

「新南威爾斯美術館」；圖片提供／新南威爾斯美術館

在現代化設計下與原有博物館的新古典主義型式形成了對比，創造出更明亮、透明與開放的空間。總展覽空間幾乎增加了一倍，從9000平方米增加到1.6萬平方米。改造案將特別呈現21世紀藝術作品，原住民的藝術作品也特別放置於入口處的一處畫廊中，而新南威爾斯大學在國際上具有重要意義的永久藏品也將在園區中展出，展現澳洲的文化遺產和當代藝術。

「新南威爾斯美術館」；圖片提供／新南威爾斯美術館

在新項目中還包括一個巨大且多柱的地下藝術空間，由一個二戰後退役的海軍油箱改造而來，用來展示大尺寸的當代作品。阿根廷藝術家Adrián Villar Rojas 在125根現有混凝土柱的森林中展示了結合鋼鐵、樹脂和有機材料的紀念性物品，在幾乎黑暗的環境中創造出令人難以忘懷的裝置藝術。而其他空間則包含了像是較小的項目展示空間、多媒體作品展示空間、多功能用途的室內室外空間、開放的景觀屋頂露台和庭院。同時，教育設施與空間的靈活性也列入考量之中，像是可舉行表演和講座等公共活動空間。

「新南威爾斯美術館」；圖片提供／新南威爾斯美術館

「新南威爾斯美術館」；圖片提供／新南威爾斯美術館

「新南威爾斯美術館」隨意排列的巧妙之處也創造出有趣動感的內部遊走空間。從波浪形玻璃天篷下進入迎賓大廳後，見到的是隨著地形而下降的多層次中庭，而畫廊彼此之間的間隔空間讓參觀者不經意地感受到另一邊遊客的移動，也可欣賞Woolloomooloo海灣及美術館四周的景色，或是走到戶外的露台區。

在改造案中SANAA也改造了二個原有的海軍燃料倉，各作為24,000平方英尺的畫廊及裝卸碼頭。沿著原始的白色螺旋樓梯遊客可到達廣闊的展覽空間，與一旁的儲藏區在視覺上形成強烈對比，讓遊客們也能感受到當地的歷史。

「新南威爾斯美術館」；圖片提供／新南威爾斯美術館

除了外觀上的白色通透無邊際特色外，內部的天橋走道，層層下降交錯的遊走空間及新舊空間在視覺上的衝擊感等，讓這座新建築有種近人的隨意性。民眾甚至可從前往Woolloomooloo海灣的途中穿過美術館廣場，就算不進入美術館仍能欣賞當地土著藝術家喬納森·瓊斯（Jonathan Jones）的藝術品。令人想像著，雪梨港除了雪梨歌劇院及港灣大橋外，也即將產生另一地標型的美術館建築。

「新南威爾斯美術館」；圖片提供／新南威爾斯美術館

==========編輯／蘇琨峰

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