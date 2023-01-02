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前進紐西蘭仙境！哈比人小屋、全球首創「膠囊臥舖」經濟艙將開放訂位

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源：flickr、pixabay
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前進哈比村享受世外桃源 / 來源： pixabay　
前進哈比村享受世外桃源 / 來源： pixabay　
前進紐西蘭仙境！　哈比人小屋、全球首創「膠囊臥舖」經濟艙將開放訂位

圖文/Pei

紐航推出長途飛行秒睡秘訣，哈比人的家開放給你作美夢，紐西蘭非常吸引人！

全球首批！經濟艙也可以舒服躺平

大家下次旅行的機位訂起來沒？

「我們的經濟艙，除了可以伸直雙腿的skycouch舒適寬敞機位, 明年還要推出專屬經濟艙的臥舖 Skynest！」紐西蘭航空在今年夏天發布的驚喜好消息，也許很多還在等待疫情解封的旅人都錯過了；現在我們就來細看這特別的舒眠設計吧──

「Skynest」就是我們在紐西蘭航空的窩，預計在豪華經濟艙和經濟艙之間提供6個需要額外預訂和收費的舒適隱私空間，給客人享受飛行好眠。紐航根據研究發現每個睡眠循環約一個半小時，便設計每人每節4小時的訂位服務。裡面不僅有USB插頭、舒眠茶、乾淨床具和耳塞等安心配套，燈光也是溫暖的淡紫助眠色，你心不心動呢？

貓皇的Skycouch大位 小孩和毛小孩都會很愛 / 來源： Air New Zealand　
貓皇的Skycouch大位 小孩和毛小孩都會很愛 / 來源： Air New Zealand　
畢竟長途飛行的乘客有老有少，如果有個skycouch, skynest這樣的寬敞空間給小孩或有更多休憩需求的客人，大家都能好好休息調時差，飛機上孩子們的哭叫聲也可能變少呢。

紐航除了提升商務艙的隱私空間和可關門的雙人用餐房，這每趟航班經濟艙只有6個的床位還沒定價，2024想搶先體驗787-9 Dreamliners新飛機和臥舖的話，可以開始追蹤紐航囉。　

紐航吸引人的還不只這些，紐西蘭的道地新鮮佳餚非常受人歡迎，讓乘客在機上就先享受烤羊、橄欖燻雞等原住民風味餐，以及幫助大家放鬆入睡的「禪意影視」節目，還沒下機就愛上這美麗南國了！

萬聖節快樂 /來源:Air New Zealand
萬聖節快樂 /來源:Air New Zealand
袋鼠也要去旅行 / 來源： AirNewZealand
袋鼠也要去旅行 / 來源： AirNewZealand
未來，各航空公司會不會推出更多類似的實惠、舒適艙位來提升乘客體驗呢？　　

超愛中土世界！魔戒哈比人小村開放住宿

《魔戒》Hobbiton的村莊──夏爾（Shire）總能給人溫馨和夢幻感，現在終於有機會入住當村民了嗎？

終於有機會入住哈比小屋 / 來源： pixabay　
終於有機會入住哈比小屋 / 來源： pixabay　
前進哈比村享受世外桃源 / 來源： pixabay　
前進哈比村享受世外桃源 / 來源： pixabay　
紐西蘭北島這為了熱門電影打造的世外桃源村莊，多年來已經有許多旅行社開團造訪，大家現在可以在網路上預訂2到5小時不等的導覽行程，也可以直接帶行李住進小村！

今年12月中開始，airbnb就上線這一系列可愛小屋，而且不貴喔！最低曾有一晚約10紐幣（不到台幣200元）起的優惠價格，有約45個哈比人的祕密山洞、口袋名單裡的餐館等你來走進電影場景，在綠意盎然的環境中，享受傳說的魅力和舒適假期。

如果訂不到怎麼辦？加拿大卑詩省也有Hobbiton十分熱門，大家想考慮一下嗎？

到紐西蘭和可愛動物一起享受大自然 / 來源： flickr　
到紐西蘭和可愛動物一起享受大自然 / 來源： flickr　
紐西蘭的海岸可以浪漫也可以壯闊 / 來源： flickr
紐西蘭的海岸可以浪漫也可以壯闊 / 來源： flickr
tekapo湖讓人目不轉睛 / 來源： pixabay　
tekapo湖讓人目不轉睛 / 來源： pixabay　
走進仙境紐西蘭 / 來源： pixabay　
走進仙境紐西蘭 / 來源： pixabay　
無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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