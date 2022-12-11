超美梯田設計！ 澳洲首間六善酒店將於2025開幕 永續設計、奢華露營與體驗原始林區

澳洲伯恩哈姆比奇斯六善酒店（預計2025年開幕）；圖片提供／Six Senses Hotels Resorts Spas

六善酒店集團（Six Senses Hotels Resorts Spas）前二年才被美國最大最具影響力的旅遊雜誌《Travel + Leisure》，透過全球超過30萬名讀者的問卷評選評為世界第一酒店品牌，這也是它們連續第二年榮獲的殊榮，目前旗下在全球共有16間度假酒店以及31個SPA中心，甚至前二年還預計於台灣台東規劃一間由隈研吾操刀，具有超美梯田設計的「WUMA六善知本溫泉酒店」。

WUMA六善知本溫泉酒店模擬圖；圖片提供／Six Senses Hotels Resorts Spas

WUMA六善知本溫泉酒店模擬圖；圖片提供／Six Senses Hotels Resorts Spas

六善酒店集團也即將在澳洲伯恩哈姆比奇斯（Burnham Beeches）開設首間酒店「伯恩哈姆比奇斯六善酒店」，酒店位於距離墨爾本約40公里的丹頓農山脈（Dandenong Ranges）林間之中，不但是座具永續環保設計的酒店，也被譽為是具當地藝術裝飾風格（domestic Art Deco）的建築之一。

浪漫重生酒店三層樓高具藝術裝飾風格的流線型現代化設計，就如一艘遠洋郵輪並帶出其風格主旨「新鮮的空氣、燦爛的陽光、以及具遠見感」。酒店配有43間客房和接待場所，包括一個迎賓大廳和露台、一間提供室外座位的餐廳、一間圖書酒吧，以及一處屋頂花園。室內設計則是古典優雅風格的現代化詮釋，在此氛圍中將住客引領回當地舊時玩樂的愉快光景。酒店的三座翼樓各具不同格局的各式客房，並以吸啨的裝潢、特色與獨特設計提供住宿者優雅的住宿氛圍。山頂居所（Hilltop Retreat）則包含一間獨立的兩房小屋和一間相連的一房套房。除客房外酒店也將增設獨特的奢華露營區（glamping）並使酒店客房總數達到82間。

伯恩哈姆比奇斯六善酒店原址建築－Burnham Beeches Mansion；圖片提供／Burnham Beeches

知覺饗宴酒店特地規劃了一個自然遊樂場，希望通過遊戲和互動學習體驗讓兒童與大自然連結起來，這也是「六善成長」（Growth With Six Senses）規劃的一部分。更令人興奮的是，酒店還將在山頂居所周邊提供豪華露營服務，在以不對自然造成永久破壞及環保的同時，提供住客們生態友好的入住體驗，深入體驗當地長久保存下的灌木叢、原始林區、沼澤、松露農場、濕地以及森林等自然之地。

伯恩哈姆比奇斯六善酒店戶外區以鄉村風格為設計概念；圖片提供／Six Senses Hotels Resorts Spas

身心靈再生體驗位於酒店底層的六善水療中心規劃了綠意十足的迎賓休息室、健身房、水療區和桑拿房等，以簡約設計配合戶外花園景觀色調營造出和諧感。並以可再生概念做為設計概念，在獨立的泳池小屋裡更設立了地球實驗室（Earth Lab）來促進酒店服務社區及支持當地生態系統的能力。

伯恩哈姆比奇斯六善酒店戶外區以鄉村風格為設計概念；圖片提供／Six Senses Hotels Resorts Spas

鄉村廣場在酒店的總規劃下還包括打造一個鄉村廣場（Village Square作）為酒店的核心，為酒店客人提供一個場地能與當地居民一同在如殼倉、釀酒屋及烘培屋裡享受豐盛美食和歡樂的時光。六善酒店集團在澳洲伯恩哈姆比奇斯的酒店規劃將以還原伯恩哈姆比奇斯昔日景色及永續設計概念，在項目的設計、規劃和活化中都將考慮到伯恩哈姆比奇斯的歷史、社會和生態特徵以及生活模式，並適當回應當地社區的需求與反饋。

伯恩哈姆比奇斯六善酒店室內設計概念；圖片提供／Rone

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編譯／蘇琨峰攝影／Six Senses Hotels Resorts Spas

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