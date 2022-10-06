峽谷野泳、懸崖賞鯨、攀月天梯！ 「澳洲內陸」大自然之美　充滿原始與不可思議傳奇性壯麗美景

澳洲北領地千年原住民岩石藝術遺址；圖片提供／蘇琨峰

澳洲內陸地區不僅有許多傳奇性的壯麗風景，同時也有多條觀光路線可供選擇。內陸之旅的大自然美景，常令人感到叢林的盡頭是哪裡？內陸的開端又在哪裡? 在澳洲似乎成了一個眾說紛紜的話題，很難得出一個明確的答案。對澳洲人來說，「內陸」不僅僅是一個可以在地圖上畫出來的地理定義，在他們的概念裡，「內陸」更是一片承載著他們精神寄託的地方。

望向新南威爾士州穆塔聞特基國家公園（Mutawintji National Park）的內陸天空

穆塔聞特基國家公園位於新南威爾士州最西部的布羅肯山（Broken Hill）附近，這裡幾乎沒有綠樹紅花、溪流瀑布。相反，這裡遍布紅土、沙石，偶爾還能見到幾隻鴯鶓昂首路過。這片土地以Bynguano Range山脈的紅色岩石為主，是原住民Malyankapa人和Pandjikali人的家園，他們數千年來一直將這裡視為聖地。該公園擁有幾處令人驚嘆的岩石藝術遺址。 Thaaklatjika就是一個步行易達的遺址點，這裡的繪畫和刻畫描繪著原住民的生活。

新南威爾士州的穆塔聞特基國家公園（Mutawintji National Park）；圖片提供／西澳旅游局

驅車前往南澳大利亞州的諾拉波（Nullarbor）看鯨魚

諾拉波（Nullarbor）在拉丁語中意為「無樹」，穿越這裡這段史詩般的旅程本身就很吸引人，而在每年的7月和8月期間，這段旅程會更加讓人心動。這段時間裡，世界上最長的海崖線，長達200公里的本達懸崖（Bunda Cliffs）是觀看南露脊鯨（southern right whales）的最佳地點，遊客可以站在本達懸崖頂部的觀景台上，俯瞰水域的南露脊鯨來這裡嬉戲、覓食。遊客還可以在懸崖上的某個營地露營過夜，這些營地位於海灣之首（Head of Bight）和西澳大利亞邊境之間。當夜幕降臨後，營地位於夜空下，遊客抬頭便能欣賞頭頂的熠熠星輝。

南澳的諾拉波（Nullarbor）；圖片提供／西澳旅游局

在北領地的奧米斯頓峽谷（Ormiston Gorge）野泳

奧米斯頓峽谷（Ormiston Gorge）位於愛麗斯泉（Alice Springs）以西135公里處的西麥克唐奈爾國家公園（West MacDonnell National Park）內，灌木叢生的綠色景觀與豐富的紅色岩石形成鮮明對比。在峽谷之下，水潭周圍地區呈現出的一片色彩鮮豔的內陸綠洲宛如一個天然的調色盤，令遊客醉心不已。從遊客中心步行僅500米，在蜿蜒的內陸風景環繞下，遊客便可來到涼爽的水中游泳，驅散白天的炎熱。這裡還有一個內陸沙灘，午後的陽光灑落在周圍的岩壁上，遊客可以在這裡躺下小憩。

北领地的奥米斯顿峡谷（Ormiston Gorge）；圖片提供／西澳旅游局

去遠北昆士蘭（Far North Queensland）穿雲破霧

昆士蘭薩瓦納海灣（Gulf Savannah）的最佳內陸旅行體驗是在科博爾德峽谷（Cobbold Gorge）的靜水中游弋，感受深陷於周圍大自然的嘈雜寂靜。科伯爾德峽谷似隱匿於荒漠中的一片綠洲，它位於昆士蘭州北部的內陸地區，交通便利，是該州最年輕的峽谷。它的地基是在17億年前打下的，大約1萬年前的地殼運動造就了今天的峽谷。

儘管遊客可以選擇多種方式遊覽科博爾德峽谷，但乘坐直升機飛越峽谷上空仍是一項特別的獨家體驗。參觀峽谷的最佳時間是每年的4月至10月下旬，避開潮濕和炎熱的夏季。參觀完峽谷，遊客可以繼續前往Burketown，觀看令人嘆為觀止的晨光雲層。這種天氣現像是指清晨在卡奔塔利亞灣（the Gulf of Carpentaria）上空形成的長長的管狀雲層，當地原住民稱之為kangólgi。

昆士蘭州的科博爾德峡谷（Cobbold Gorge）；圖片提供／西澳旅游局

在西澳大利亞州攀登月亮天梯（Staircase to the Moon）

每年的3月到11月，月圓時分可以在布魯姆（Broome）的羅巴克灣（Roebuck Bay）看到天際的明月映照在海灘上，隨著波光粼粼的海面，月亮的光芒一直延伸到岸邊。當遊客站在海灘上，會有一種錯覺：這是月亮灑下的階梯，邀請他們一起共賞夜空。當潮水退去，滿月開始上升時，「月亮天梯」（Staircase to the Moon）就會出現。 「月亮天梯」其實是一種視覺幻景，當升起的滿月照耀在潮汐跌宕的羅巴克灣的泥沙淺灘上，其反射的光映照在退潮的海水上，呈現出一幅金色長梯直抵月亮。遊客可以在市鎮海灘（Town Beach）上看到這一奇妙的景象，眼前的幻景雖是視覺錯覺，帶來的美感和想像一定能長存於遊客的旅行記憶之中。

位于西澳大利亚州的月亮天梯（Staircase to the Moon）；圖片提供／西澳旅游局

文／蘇琨峰

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