用走的才感動！ 澳洲頂級步行團 無法形容在大自然現場的那份悸動

澳洲內陸地區保有原始的地形地貌；圖片提供／蘇琨峰

澳洲這塊最古老的大陸，不少地方還一直保存著遠古時期的地理景貌，走過一趟，才了解壯麗、驚豔與感動或許都無法形容在現場的那份悸動。除了雪梨及墨爾本這些大城市外，澳洲有著如中古世紀感的內陸地區地貌、古老的崎嶇山峰和美麗的隱藏版沙灘、維多利亞州的海岸懸崖、塔斯曼尼亞的鮮橙色巨石，以及北領地的紅色叢林等，在現在倡導永續低碳的旅行觀念下，不妨也來試試當地的步行導賞團，才能真正走進澳洲的自然美。

Cradle National Park；圖片提供／蘇琨峰

藍山步行旅程Blue Mountains Grand Traverse

藍山以籠罩森林的美麗藍霧命名，並有大約250萬英畝的荒野面積獲列為世界遺產的荒野。在三天的藍山大型步行導賞團的行程中將帶領遊客前往您在一般行程中不會前往的山徑，一路上感受瀑布清涼的霧氣，一覽壯麗的山谷景觀，並穿越過峽谷地形，像是以近距離看見著名三姐妹峰（Three Sisters）岩石群等。

藍山；圖片提供／雄獅旅遊

卡納坊峽谷步行旅程Carnarvon Gorge Walk

卡納坊峽谷位於昆士蘭州內陸地區的中心地帶，也是一個最不為人知的秘境。這個四天的峽谷步行旅程包含了溪澗、懸崖、野生動物和原住民藝術遺址，也將會徒步走過古老峽谷與溪澗，近距離欣賞洶湧與嘆為觀止的懸崖景觀。在這趟行程中更安排入住豪華野營帳篷，品嚐由專業廚師炮製兩道菜式的膳食，也有如觀光客機和夜間野生動物之旅的體驗，真是收獲滿滿。

卡納坊峽谷；圖片提供／蘇琨峰

十二門徒石徒步之旅 Twelve Apostles Lodge Walk

大洋路（Great Ocean Road）常是前往澳洲南部必體驗的一段公路旅程，而十二門徒石旅舍徒步之旅更能讓你如被這海岸線所包圍的感覺。在四天的行程中，遊客們會路過沉船、陡峭的懸崖或是石灰岩柱景觀。在步行時運氣好的話，也會遇見許多澳洲野生動物，包括毛皮海獅、小袋鼠和樹熊等，可說是相當期待。

大洋路十二門徒石；圖片提供／雄獅旅遊

在塔斯曼尼亞（Tasmania）的步行行程一直是小編最愛的體驗，一路上古老多變化的荒野地形景觀，令走過的小編印象相當深刻。塔斯曼尼亞有近六成的地方位於受保護的國家公園和保護區內，並有兩成地方名列世界遺產。不論是平地還是山徑，多條步道穿梭於19個國家公園間，有些會從山嶺走到海岸，就像突然走到了一處世外桃源，相當不可思議。

塔斯馬尼亞獨特的荒野地形景觀；圖片提供／蘇琨峰

塔斯馬尼亞 酒杯灣和菲欣納 Tasmania Walk

酒杯灣航海步道（Wineglass Bay Sail Walk）及菲欣納體驗徒步之旅（Freycinet Experience Walk）可從山上沿途一覽沿塔斯曼尼亞東海岸壯觀的海灘、半島地氣和不時地就走進了國家公園內。沿途也常遇見當地的小袋鼠（Wallaby）及其他原生種動物。同時行程也會安排乘坐從荷伯特（Hobart）出發的小船在瑪利亞島（Maria Island）、菲欣納半島（Freycinet Peninsula）、思厚騰島（Schouten Island）和塔斯曼半島（Tasman Peninsula）之間穿梭，運氣好的話有時還會有浮潛、游泳和釣魚的額外活動喔。

Wallaby；圖片提供／蘇琨峰

酒杯灣；圖片提供／雄獅旅遊

文／蘇琨峰

欣傳媒