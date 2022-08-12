享受日光，美食也不可少！ 玉米卷、中式刈包..8間「澳洲黃金海岸」平價美食推薦

來到澳洲黃金海岸除了享受日光、沙灘活動與數不完的主題樂園外（黃金海岸可被稱為是澳洲的主題樂園之都），同時黃金海岸也以能夠提供多種異國料理選擇而成為著名的旅遊景點喔！在這的大街小巷裡就有多著間經濟實惠的平價餐館，包括了墨西哥玉米卷、中式刈包到義式披薩，可說是令人不知該如何選擇呢！

Frida Sol餐廳

喜愛吃墨西哥料理的朋友們可別錯過Frida Sol餐廳，充滿墨西哥的香料味的西班牙辣香腸炸丸子、牛肉餡捲餅、魷魚或是椰菜花墨西哥玉米卷等，絕對能滿足對墨西哥料理的享受，而每週四墨西哥玉米卷只售5澳元喔！

地點：1176 Gold Coast Hwy, Palm Beach

Frida Sol餐廳美食；圖片提供／Frida Sol

Little Cooly餐廳

Little Cooly餐廳除了擁有令人嘆為觀止的海岸景致外，店裡的義大利麵可是手做而非機器製的喔，加上大量傳統調味醬相當可口。至於披薩薄餅，除了傳統常見口味外，亦有當地最受歡迎的味道，例如昆士蘭口味（The Queenslander）和波麗小鳥（Burleigh Bird）。

地點：The Strand at Coolangatta, Shop 120/72-80 Marine Parade, Coolangatta

Little Cooly餐廳料理；圖片提供／Little Cooly

邁阿密夜市 Miami Marketta

在海岸邊的夜市總是令人充滿興奮感。邁阿密夜市除了有不少各國料理小吃外，更有現場音樂表演。每週三、五和六還會供應像是韓式炸雞、希臘風味小碟食物和海鮮周打湯等獨特美食。

地點：23 Hillcrest Parade, Miami

邁阿密夜市；圖片提供／邁阿密夜市

Govindas餐廳

Govindas餐廳是難得在黃金海岸的素食餐廳，菜式相當營養豐富，包括蔬菜咖喱、焗馬鈴薯和豆泥湯。這還未夠吸引的話，還有一個令您吃得安心的原因：Govindas的食品都是每天採用當天早上送到的農產品作為食材的。

地點：20 James St, Burleigh Heads

；圖片Govindas餐廳；提供／Govindas

MUSO拉麵館澳洲其實有不少美味的拉麵館，而黃金海岸的MUSO拉麵館水準則號稱是澳洲全國最高之一，且份量一定令遊客吃得又飽又滿足。MUSO有多間分店，而位於美人魚海灘（Mermaid Beach）的MUSO拉麵館非常接近海灘，來到這時不妨點一碗香辣豉湯拉麵，或是傳統橫濱昆布湯拉麵，邊欣賞海景邊享受拉麵，真是太棒了！

地點：2b/2484 Gold Coast Hwy, Mermaid Beach

MUSO餐廳料理；圖片提供／MUSO

Charis海鮮快餐店

在沙灘上吃炸魚薯條可是澳洲傳統之一！在Charis海鮮快餐店就可享受一下這樣的氛圍喔。位於海洋大道（Marine Parade）的水濱店子，不但可選擇處理好的香脆炸魚等熟食外，也可再加點生蠔、螃蟹與生魚片等，坐在黃金海灘上進食，實在是太享受了。

地點：371 Marine Parade, Labrador

Charis海鮮快餐店；圖片提供／Charis

隱世廚房酒吧 Hideaway Kitchen and Bar

隱世廚房酒吧外貌或可說是毫不起眼，但一進室內便會看到霓虹燈下有著美美的花園，而餐桌上方懸掛著則是色彩繽紛的雨傘裝飾。除了氣氛獨特外，更有著像是日本、泰國、越南和中式料理，非常多的異國料理可供選擇。

地點：2657 Gold Coast Hwy, Broadbeach

隱世廚房酒吧；圖片提供／隱世廚房酒吧

黃金海岸隱世廚房酒吧美食；圖片提供／隱世廚房酒吧

幸運飽餐館 Lucky Bao

幸運飽餐館是一間融合亞洲風味料理的餐廳，包括了像是川醬羊肉、香辣麵豉湯和甜韓國辣椒等著名亞洲風味料理，千萬別錯過他們的麵食、餃子等小吃喔。

地點：6/90 Markeri St, Mermaid Waters

Lucky Bao餐廳料理；圖片提供／TWE

8號胡同 8 Street Harbour Town8號胡同餐館有著小販式的美食體驗規劃，充滿熱鬧的市集氣氛，同時也可選擇所喜愛的亞洲料理，包括中式、日式、韓式、越南、馬來西亞及菲律賓等等不同料理。美食街也與啤酒花園相連，更能增添享用美食時的歡樂氣氛。

地點：147-189 Brisbane Rd, Biggera Waters

8 Street Harbour Town；圖片提供／8 Street Harbour Town

文／蘇琨峰

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