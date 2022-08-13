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不只有美麗沙灘！ 澳洲主題樂園之都 「黃金海岸」五大樂園推薦

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圖片提供／DREAM WORLD、Wikipedia、Thethmeparkguy、Flying Cloud
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黃金海岸（Gold Coast）是澳洲的旅遊勝地之一，除了大家首先會想到的美麗沙灘、衝浪者的天堂及充滿原始性的自然景點外，更因有不少高人氣的遊樂園而聞名，因此黃金海岸又被稱為「澳洲的主題樂園之鄉」，實在是太吸引人了！

美麗的黃金海岸海灘；圖片提供／雄獅旅遊

黃金海岸五大推薦主題樂園

夢幻世界 Dream World

夢幻世界是澳洲最大的主題樂園，園內齊集各式各樣的遊樂設施、表演和景點，讓你彷彿置身在多個世界之中，除了像童話故事般的遊樂園本身，還有原住民文化園區、動物園等，因此也能了解澳洲文化、近距離接觸無尾熊、袋鼠等澳洲特有生物，十分適合各年齡層的遊客遊玩。樂園中還包括全球最高最快的過山車─驚懼之塔二代（Tower of Terror II），參觀老虎島（Tiger Island）觀賞馴獸師與威猛的孟加拉虎和蘇門答臘虎嬉戲玩樂，或是來趟澳洲野生生態體驗（Australian Wildlife Experience），帶您觀賞超過500種澳洲本土動物，更可挑戰乘浪客（Flowrider），集滑浪、滑板與趴板滑浪於一身的體驗。

Thunder River Rapids Ride；圖片提供／Wikipedia

夢幻世界中有最受大小朋友歡迎的夢工廠主題園區；圖片提供／DREAM WORLD

激流世界 WhiteWater World

激流世界與夢幻世界相連，算是附屬樂園，因此門票是與夢幻世界一起販售。園區最大的特色在於園內水溫控制在約26度，讓遊客整年都能前往玩水，是不是很貼心呢！激流世界包含了四大滑水道，以及水上滑梯（The Wedgie）、大漩渦（The Rip）和水管樂園（Pipeline Plunge）等多款刺激水上玩樂設施。而激流世界裡最著名的就是超大的滑水道，喜歡玩水樂園的遊客絕對不能錯過。但雖然激流世界與夢幻世界相連，還是建議能分二天各別玩，才能把所有設施都玩過一遍喔！

激流世超大滑水道；圖片提供／Thethmeparkguy

電影世界 Movie World

電影世界又與海洋世界（Sea World）、夢幻世界並稱澳洲三大主題樂園。電影世界也有著適合各不同年齡層的遊樂設施、表演及賽車秀等，還有每天下午舉辦的「明星大遊行」，能近距離看見許多電影裡的角色人物，然後挑戰驚險刺激的過山車，例如綠燈俠過山車（Green Lantern Roller Coaster）和超人逃生雲霄飛車（Superman Escape），另外亦有眾多其他遊樂設施，都是根據深受喜愛的華納兄弟電影角色和超級英雄設計，而兒童遊樂區（Kids’ Fun Zone）也會有像是包括賓尼兔（Bugs Bunny）和太菲鴨（Daffy Duck）等可愛卡通人物。

電影世界；圖片提供／Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi

明星大遊行；圖片提供／hkxforce

海洋世界Sea World

在海洋世界可遊玩精彩刺激的遊樂設施、名勝景點及表演節目外，亦可有機會認識並接觸多種海洋生物。像是欣賞別具教育意義的World of the Dolphin劇場表演、觀看北極熊與企鵝徜徉水中，並近距離觀賞兇猛的鯊魚英姿。海洋世界度假村和水上樂園（Sea World Resort and Water Resort）以單軌電車連接海洋世界主題樂園，也是澳洲唯一的主題樂園酒店。

World of the Dolphin劇場表演；圖片提供／Flying Cloud

Battle Boats；圖片提供／Wikipedia

威灣水上樂園 Wet'n'Wild Gold Coast

威灣水上樂園是澳洲最大的水上主題樂園，齊集新式有趣的滑水道與戲水池，像是可挑戰七層樓高的高速過山車，或者在巨浪水池中跟著人造海浪放鬆身心。而像是超刺激的「H20 終極地帶系列」的伸手不見五指黑洞滑水道、「Rides 系列」的8道高速滑水道、勐獁瀑布（Mammoth Falls）的水上漂流及長達250米的滑水道及強力瀑布，或是「Family Fun 系列」的狂野水世界兒童版及迷你版海龍捲與競速滑水道等，也是孩童玩樂的最佳選擇。

Tonado滑水道；圖片提供／Dave Keeshan

Cyclone滑水道；圖片提供／Wikipedia

文／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205755

澳洲 主題樂園 海洋世界

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