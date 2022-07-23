保留最初風貌！ 「澳洲北領地」瀑布.岩壁.峽谷　一探原始與狂野真正內陸

在利奇菲爾德國家公園中除了可一探巨大白蟻丘，壯觀的瀑布和許多清澈見底的天然SPA泳池也提供了喜愛游泳或玩水的遊客另一種休閒選擇；圖片來源／蘇琨峰

在令人微笑的「澳洲藍」天空下，北領地仍保留著最初的風貌，一場旅人的探險彷彿穿越時空迴盪於遠古，喚起人們心中對原始的渴望，這裡是土著的故鄉，動物的天堂。絕對獨一無二的經歷，是旅程中的感受......

北領地（Northern Territory）又被稱為是澳洲的北端（Top-End），主要由首府城市達爾文、世界文化遺產卡卡杜國家公園（Kakatu National Park）和偏遠阿納姆地，以及南部的凱瑟琳地區組成。無論是保存良好的原始熱帶雨林、濕地、天然瀑布泳池及旅途上經常可見的袋鼠或特有鳥類，來到北領地彷彿走在一條「自然之路」上，這裡的原始風光與廣闊程度絕對超乎你的想像，就像是身處在一大型的野生動物園中，連開車都有可能隨時碰到野生動物，而這更是熱愛戶外運動者的天堂，非常適合雨林獨木舟、垂釣、駕駛四驅車探險、乘坐遊船在峽谷中尋找鱷魚與鳥類，或是乘坐直昇機鳥瞰熱帶雨林及成群野牛奔跑的壯觀時刻等活動。而北領地原始優美的景色更讓澳洲著名攝影師Paul Arnold也把這當成了駐點之處，更在當地直接開辦了攝影團專門尋找依著四季中變幻的美麗秘密景點。

乘坐直昇機鳥瞰熱帶雨林；圖片來源／蘇琨峰

首府城市達爾文具有現代、年輕與多元文化的氛圍，全年溫暖的氣候讓人可愜意地享受戶外生活，海邊的人工造浪池、海濱黃昏市集及野餐聚會、露天電影院、遊艇夕陽晚餐及戶外音樂節，如此多彩多姿的生活讓「孤獨星球」曾把達爾文列為2012全球十大旅遊地之一。

達爾文每週四到日的海濱黃昏市集及野餐聚會，可說是把當地的人群都給吸引到此，享受著在傍晚散步於海灘欣賞日落的時光；圖片來源／蘇琨峰

達爾文每週四到日的海濱黃昏市集及野餐聚會，可說是把當地的人群都給吸引到此，享受著在傍晚散步於海灘欣賞日落的時光。海濱市集裡叫賣著來自各國美食的擺販，以及各式各樣的當地紀念品及孩童遊樂區。選買完餐點後則可至野餐區，你可直接坐在草地上或者選擇以竹子圍繞並有椅子的座位區，非常十足地融入當地人的生活之中。古老的原住民文化體驗 傳奇的壁畫故事來到北領地當然就要了解澳洲的文化，而北領地剛好是個擁有這國家最多土著原住民的地方並充滿著豐富的土著文化，遊客可在凱瑟琳地區的Diji藝術中心和原住民席地而坐聽著原住民說著他們的故事與作息方式，像是因為原住民們以往無法上學，因此都是透過家人一代代傳授技能及知識，而除了最基本的生存技巧外，土著們也將教育視為是傳承中重要的一環，並利用壁畫來傳承狩獵與生活禮儀。

來到藝術中心可了解到原住民是如何在艱困的環境下求生存，並如何利用大自然中的岩石材料來做成繪畫的顏料，以及每幅畫作背後的傳奇故事；圖片來源／蘇琨峰

另外像是原住民們有所謂的16種skin name，某些相同skin name族群是不能通婚的，以避免有近親結婚的問題等等。原住民不時地也會教導大家說上些原住民的語言，非常有趣。在藝術中心還可親身體驗以當地木頭所做出的特殊繪畫工具來練習畫原住民的圖案畫作、欣賞原住民吹奏傳統的迪吉里杜管，還有原住民親自教導如何狩獵袋鼠與標槍投擲的活動。來到藝術中心可了解到原住民是如何在艱困的環境下求生存，並如何利用大自然中的岩石材料來做成繪畫的顏料，以及每幅畫作背後的傳奇故事。更有趣的是，藝術中心裡飼養了許多親人的小袋鼠（Wallaby），就在你玩著活動的同時，還會一直圍繞著你身旁跳呀跳著，非常逗趣。

若想一探北領地著名的土著壁畫，千萬不可錯過卡卡杜國家公園中Ubirr岩石壁畫區；圖片來源／蘇琨峰

說起原住民的壁畫傳奇，除了在卡卡杜公園裡的Nourlangie岩石區外，就屬Ubirr 岩石藝術區的大規模壁畫最有看頭，以及一處處古時土著所留下的生活遺跡。岩石區的岩石就像是上了色一樣，以層疊的姿態呈現出不同的色彩，在日落時分彷彿變身為外星球的場景一般，而一些看似外星人般造型的壁畫，如一隻傳說中的bad spirit，看似恐怖的造型在古老的傳說中便是一隻會在夜晚出沒專吃女人的妖怪；還有奇特的閃電人圖案，不論是來自古時原住民的奇發異想，或著是又扯上外星人到訪地球的傳說，都增添了這些巨石壁畫的傳奇性。另一處也同樣令人期待的是沿著步道往上走著走著便會到一處高處平台，360度一望無際的原野景色及遠處的另一片連綿不絕的岩石山脈，彷彿成了澳洲這廣闊地景的最佳縮影寫照，這也是當地一處著名的夕陽最佳觀賞地點，不少當地人及遊客會特地在日落時前來欣賞這大自然所給予的幻麗美景。

不少當地人及遊客會特地在日落時前來欣賞這大自然所給予的幻麗美景；圖片來源：蘇琨峰

卡卡杜國家公園中的Ubirr岩石壁畫區，不僅可一窺傳奇性十足的原始壁畫區，其高台更是最佳的觀賞日落地點；圖片來源：蘇琨峰

遊艇安靜地划行在尼特米魯克國家公園的凱瑟琳峽谷中；圖片來源：蘇琨峰

遊艇安靜地划行在尼特米魯克國家公園的凱瑟琳峽谷中（Katherine Gorge），享受著峽谷中寂靜無聲的空靈感，途中還有一段能讓遊客們下船徒步觀賞峽谷中壯麗美景的路程，同時在船長的專業導覽下更加地了解峽谷中的生態環境。凱瑟琳河沿途兩旁呈現節塊的高聳岩壁，如金屬般的多樣色澤，隨著陽光角度的照射而開始改變顏色，因此在日落時分可說是遊船的最佳時段。

凱瑟琳河沿途兩旁呈現節塊的高聳岩壁，如金屬般的多樣色澤，隨著陽光角度的照射而開始改變顏色，因此在日落時分可說是遊船的最佳時段；圖片來源：蘇琨峰

隨著夜色逐漸的低沉，見到的是鳥類開始成群飛越峽谷上空，峽谷中的滿天星光，不但將夕陽硬是趕到了地平線下，更是在平靜的河面上倒映出滿河的星空倒影，瞬間讓人給搞混了，星空到底是在河裡還是天上？

凱瑟琳峽谷中欣賞著隨天光而變幻色彩的巨大岩石群；圖片來源：蘇琨峰

而遊程中令人期待的船上主廚現煮燭光香檳晚餐，從前菜沙拉到主餐的牛排，可都是現點現做。這時在寂靜的峽谷中只聽見船上遊客們的cheers聲，就像是一群初訪原野的大孩子們，任性地在峽谷中享受著歡樂與美食，早已遠遠地逃離都市塵囂。

凱瑟琳峽谷遊船之旅，在船上享受星空下的香檳晚宴；圖片來源：蘇琨峰

與鱷魚的最近距離接觸澳洲是鱷魚的國度， 而北領地則是提供了遊客最多能接觸到鱷魚機會的地方。其實在達爾文市中心的Crocosaurus Cove就能親身體驗與鱷魚以最近距離相處的地方。不但有專業的帥哥美女工作員帶領遊園及解說，更刺激的是就是能坐在環型的透明筒子裡讓大鱷魚環游在你身邊，這可是澳洲唯一有此活動的地方。而園裡被開玩笑稱為「死亡之籠」的場所，讓客們可走在周圍滿是小鱷魚的棧道上，不但可儘情地和小鱷魚拍照，也可玩玩釣小鱷魚的遊戲。

達爾文市中心的Crocosaurus Cove提供了遊客能與鱷魚最近距離的接觸體驗；圖片來源：蘇琨峰

另外在園中還看到許多當地特有像是蛇類、蜥蜴及烏龜的生物。如果膽子夠大的話，還可體驗將這些動物放在手上的感覺，其實牠們可都是溫馴的動物，來張合照可真是難得的機會喔!若要真正體驗餵食巨鱷的那種震撼力，那麼就不可錯過在阿德雷河的「Jumping Crocodile Cruise」活動。在這條河絕對可看到不少趴在岸上晒太陽或都是繞著遊船環游的鱷魚，一條條身形龐大的鱷魚彷彿就游在腳邊似的，也像是早已得知船上的工作人員即將餵食而等待著。而大家等待的時刻便是這些大鱷魚為了一口咬下誘餌，努力地擺動身軀以垂直姿勢躍出水面，這些大鱷魚們躍出水面的驚人高度總是一次次令遊客們驚呼連連！這不僅是少有能近距離欣賞鱷魚的機會，更是讓人再次對這些水中兇猛的掠食者感到敬畏。

阿德雷河的「Jumping Crocodile Cruise」活動；圖片來源：蘇琨峰

在卡卡杜國家公園中著名的帳蓬式酒店，也是夜晚時觀看銀河的最佳地點；圖片來源：蘇琨峰

原野中的銀河帳篷酒店在原野中搭個帳篷，一覽北領地一望無際的原始景色，並在銀河星空下入睡，聽起來是不是很羨煞人呢！在北領地有著幾間有著如此服務並位於原野中的帳蓬酒店，坐在帳蓬裡便能享受四周原野寂靜的氛圍及欣賞獨一無二的日落景色。夕陽時分來臨時便能見到從遠方叢林裡跳出的小袋鼠們，或是泡在露天的泳池裡，看著滿天的星星與銀河，讓自己沉浸在如與世隔絕的原野中。北領地地廣人稀，面積約為加州的二倍，人口也僅約20萬人，也正因為如此才能保存著獨一無二的原始景觀，適合抱著一顆探險的心來一探尤竟，與城市的喧囂相比，這完全是另一世界。在北領地體驗到的是自然、古老文化與冒險，野生動物聚居處就近在咫尺，一處藍天、紅土與廣闊天際的完美結合。這的內陸地區常接收不到手機信號的，剛好也給自己一個理由勇敢擺脫手機的束縛，跟隨著自己的節奏，來場貨真價實的Outback探險！在當地土著的語言裡，是沒有「再見」這話語，因為怕再也見不到彼此，因此以「Bo Bo」來代表下次再見的意思，就如同每次離開北領地時的心情，心裡總是不捨地的喊著，「Bo Bo北領地，下次再見！」

圖片來源：蘇琨峰

圖片來源：蘇琨峰

圖 文／蘇琨峰

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