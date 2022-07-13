巨型、原始與驚豔，這就是紐西蘭！ 達人領隊陳富中 提供疫後澳洲旅遊注意事項

紐西蘭自然風光；圖片提供／雄獅旅遊

壯麗風景、獨特生態與原始峽灣，讓紐西蘭旅遊的特殊性無法被取代，在後疫情時期，紐西蘭也已打開大門等待著旅客重回如世外桃源般的旅遊景點。但在出發前，讓我們一起先來聽聽紐西蘭達人領隊陳富中給大家的小叮嚀吧！

疫後澳洲旅遊注意事項

除了17歲及以上外籍旅客須完整接種疫苗始能入境外，現紐西蘭政府宣布自2022年6月20日起已取消登機前檢測陰性證明規定，然後在網路上先申請檢疫通行證，到機場通關後海關會送三份快篩劑，自行在第一、第五天篩檢，若確診則自行隔離即可，沒確診就不用回報。雖然在一般生活上已不用戴口罩，但在乘坐公共交通工具等仍需戴上口罩。

紐西蘭著名電影場景「哈比村」；圖片提供／雄獅旅遊

疫後新景點

紐西蘭原本就是以美麗地理風景與獨特生態而聞名，因此也不會在疫情期間新增觀光景點，反而是在疫情期間有因旅遊人潮銳減而有變少的現象（笑）。紐西蘭希望成為最環保的國家，也期望在2050年時能達到零碳排放的目標。因此在後疫情時期國境開放後，我們也會朝向以「較為緩慢輕鬆的步調、住宿綠色標章旅館、多些生態類型與迎向大自然的行程」為主，多以散步代替以往的拉車以減少旅行中造成的碳排放量。

紐西蘭美麗地理景色；圖片提供／雄獅旅遊

我稱紐西蘭為「紐西蘭有落後國家的友善和原始，但卻有先進國的環保和衛生 ，更是聯合國永續自然的模範生。」。紐西蘭航空甚至會告訴旅客每一趟旅途中所產生的碳排量，如果旅客願意的話，可捐出35紐幣做為種樹的基金，讓每次旅行更為環保。紐西蘭的動植物演化很特別，有著「島嶼巨型化」的現象。動物方面因為沒有天敵，因此演化了像是不會飛的鸚鵡、不會飛的貓頭鷹、奧克蘭秋沙鴨及世界上最胖的鸚鵡及鴿子，非常有趣。而紐西蘭因為曾被英國殖民加上英國人對於植物園相當重視，因此當地的植物園非常棒，像是皇后鎮植物園、基督城植物園等。同時當地因冬季也具有充足的陽光，加上地下水豐富，當地溫帶的植物生長速度比起其他地方快了3～5倍，就像是到了平地的阿里山高大神木區，可說是世界級的針葉樹博物館。

紐西蘭達人領隊陳富中；圖片提供／雄獅旅遊

達人最愛私房景點

南北島各有不同的特殊風景，像是南島的峽灣、高山與冰河，以及北島的畜牧文化、毛利文化與火山。南島的重點會在米佛峽灣（Milford Sound），這裡的峽灣比起挪威更為原始、生態也更為特別，像是有世界最聰明的鳥類－啄羊鸚鵡（Kea），但這種鸚鵡常讓開車的登山客又愛又恨，因為這種鸚鵡甚至會拆掉車子的天線及橡皮墊等，非常調皮，因此又被稱為是「拆車大王」。還有就是米特峰（Mitre），是全球從海底升起最高的一座山，在冰河的切割下，也成了像是歐洲大主教帽子的樣貌，也被稱為是教冠峰。還有一處史塔林瀑布（stirling），因二側的冰河地形造成高山峭壁，因此又被稱為是通天瀑布。遊船一般都會駛進瀑布區讓遊客感受被瀑布淋濕及靠近時的震撼感，但我又會稱她為「發財瀑布」，因為我都會跟團員說，領隊阿中上次在發財瀑布淋濕後大聲許願回去後要買房子，結果就真的買房子了，然後就看到團員們也開心地大聲許願，相當有趣。皇后鎮也是有名的世界極限運動中心，不但是高空彈跳勝地，也是高空跳傘勝地，或是也可坐纜車直上800公尺高的天際線景觀餐廳，再乘坐飛行傘下山就可以喔。

啄羊鸚鵡；圖片提供／Mark Whatmough

南島則擁有著名的地熱跟泥漿池、活火山，同時也是毛利人文化中心。有趣的是，毛利人表示友善時會碰對方的鼻子，這可是他們的最敬禮，千萬不要覺得奇怪喔！南島也有綿羊牧場的剪毛秀，而當地的牧羊犬還會跳羊背以節省通過羊群的時間，很有趣吧！而提到當地的毛利文化，當毛利勇士拿長予在執行儀式時，對他們來說是非常神聖的時刻，也要記得不要發出笑聲，這可是不禮貌的行為喔！

再來提一下個人最愛的私房景點，紐西蘭第二大峽灣－道佛峽灣（Doubtful Sound），也被稱做神奇峽灣，總長度有42公里，面積是當地另一著名峽灣米佛峽灣（Milford Sound）的十倍大，在進入峽灣前會先經過一個445米深的馬拿坡利湖（Manapouri）。道佛峽灣可說是全世界最原始的峽灣之一，也沒法經由公路到達，甚至也會限制每日不得超過400人的進入人數。在行程中也會看到一些「諾亞方舟島」，因為當地人會把奇異鳥放在這些小島上以免被其他外來種動物吃光，維持原有的原始生態樣貌。在峽灣中也會看到因當地特殊環境演化而產生像是世界最大且有體色白化現象的平鼻海豚等。提到庫克山區，一般會住宿在山腳下的邁肯際鄉野區。那裡因氣候乾燥，且位於高原上，在旅館附近就可看見滿天星星。那的星空也被世界認證為「星光保護區」，很容易就能看的到天蠍座星團、南十字星、銀河及麥哲倫星團，來到這裡千萬不能錯過難得的天文景象。

米佛峽灣遊船景色；圖片提供／雄獅旅遊

米佛峽灣遊船景色；圖片提供／雄獅旅遊

美食及伴手禮

美食＞

第阿娜小鎮（Te Anau）的峽灣龍蝦＞庫克山的冰河水鮭魚（養殖在5度C的淡水中肉質非常鮮軟）＞北島羅托魯阿（Rotorua）的烤小羊排

伴手禮＞

白酒－南島東北部（Cloudy Bay）鯨魚產地的白蘇維儂酒＞紅酒－奧塔哥省（皇后鎮附近）（黑皮諾種）＞各類風味的水果酒＞袋貂毛線衣帽（袋貂在1880年代自澳洲引入想發展皮草事業，結果不慎逸出，現已在紐西蘭森林中自行擴散到5000萬隻以上，偷吃原生鳥類，所以買袋貂製品，反而是拯救生態。當地甚至有Buy a possum, save a tree的口號）＞羊駝羊毛混紡被子＞Whittakers低糖巧克力＞Cookie time 紅魔怪餅乾

達人小檔案

*領隊：陳富中 0933-876683

*帶團年資：35 年

*最常去的國家：紐西蘭

*出國最長天數：4年泰國/紐西蘭24天/東歐蘇聯20天

榮譽

陳富中 雄獅旅遊紐西蘭生態達人

*兩屆觀光局全國優良領隊獎。

*紐西蘭旅遊局亞洲最佳生態旅遊獎。

*雄獅旅遊4屆長線優良領隊獎國家公園資深解說員。美國WWF，農委會自然生態保育協會全國生物多樣性教育種子教師培訓。風趣幽默常受邀媒體採訪，機關學校演講教學，推廣愛地球的生態旅遊。對南半球生態及台灣原住民文化熱愛並多年研究。

紐西蘭達人領隊陳富中；圖片提供／蘇琨峰

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文／蘇琨峰

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